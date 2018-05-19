膠卷以外的人生：新任CIA局長與《0030凌晨密令》

幾個小時前美國參議院通過了新任中央情報局（CIA）局長吉娜哈斯佩爾（Gina Haspel）的任命案。不按牌理出牌的川普（Donald Trump）總統提名人選依舊鬧得滿城風雨，但這位人選的爭議更加青出於藍。

這位新任CIA局長還沒上任就已經有自己的傳記電影，而且還是由金球獎影后潔西卡雀絲坦（Jessica Chastain）扮演她的角色！

《0030凌晨密令》（Zero Dark Thirty）原本要描寫美國政府追捕賓拉登的失敗過程，但電影前置作業期間劇情直轉急下賓拉登（Osama bin Laden）被找到，於是電影立刻喊停、整個重寫劇本。

幾年前解密的CIA檔案中出現了一份內部調查報告，在檢討CIA影視協拍過程是否涉及洩密。雖然依據政府資訊公開法公開的文件並沒有指名道姓表明哪一部電影，但媒體從檔案中的時間地點推斷出檔案中所指的正是《0030凌晨密令》。

當年CIA打破慣例大方地提供機密等級的文件、訪談、參觀及其他前所未有的協助給導演凱薩琳畢格羅（Kathryn Bigelow）的劇組。劇組被要求不得洩漏任何機密等級資訊，但此次協拍事後仍被認為有洩密嫌疑，CIA隨即修訂內規禁止類似事件重演。

因為涉及虐囚事件，凱薩琳畢格羅小心翼翼地拍出來的電影仍然兩面都不討好。

人權支持者指控該片完全是CIA的幫凶，美化CIA的非法情報活動。愛國主義者則指控該片是替歐巴馬（Barack Obama）助選的政治陰謀，以不實的虐囚情節來醜化CIA、打擊反恐行動。

電影最動人的一幕是長達十年的獵殺行動嘎然而止後，身心俱疲的潔西卡雀絲坦搭上軍機終於要離開血腥（也讓她一身腥）的戰場。飛行員問她「你要去哪裡？」。沒了任務、沒了戰場、也沒了戰友的她忍不住開始啜泣。

很可能因為避免情報網曝光因素，潔西卡雀絲坦在電影中扮演的角色是虛構的。他們將訪問到和蒐集到的不同CIA幹員的經歷，打散重組成電影中出現的兩位女性情報員角色。

剛剛通過任命的第一位CIA女性局長吉娜哈斯佩爾，據傳就是《0030凌晨密令》的角色原型之一。

小布希（George W. Bush）政府任內，吉娜哈斯佩爾負責運作一個設在泰國的秘密監獄，專門關押911事件後追捕到的恐怖份子，並以包含恐怖的水刑在內的各種非人道酷刑逼供。 這部分經歷和潔西卡雀絲坦演的角色是完全重疊的。2005年虐囚事件爆發並受到國會調查後，還爆出了吉娜哈斯佩爾涉及秘密銷毀影帶以滅證的「國防布」事件。

今天起，從基層幹起的女情報員吉娜哈斯佩爾有了新戰場。

川普任命她的理由非常直白不諱：他說吉娜哈斯佩爾是因為對恐怖份子太壞而受到批評。身為總統他相信水刑有用，以毒攻毒只是剛好而已。

先是中情局局長升任國務卿，接下來升任的新局長又是惡名昭彰的虐囚者，事實證明凱薩琳畢格羅或許無心插柳發展出了一個《0030凌晨密令》超級英雄（？）宇宙了。

本文經葉郎：異聞筆記 / Dr. Strangenote授權刊登，原文發表於此

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