【圖輯】泰國「銀髮制服妹」：獨居好孤單，不如上學交朋友

「活到老，學到老」是我們常聽到的一句標語，伴隨著社會走向高齡化，開始出現許多替銀髮族設計的活動、機構。台灣有不少的社區大學提供課程，教導銀髮族怎麼使用智慧型手機拍照、做養生氣功、跳筋骨操等。

然而，在東南亞的泰國，也有這樣替銀髮族授課的學校，而老人家之所以願意去，很大程度上是他們渴求有人可以「作伴」。

穿著鮮豔乾淨的紅白相間制服，一群位在泰國首都曼谷北方約80公里處的大城府六十多歲銀髮族，搭著公車前往附近的一所學校，每個人臉上都展現著愉快的笑容。之所以會有如此愉悅的心情，原因是對這個年齡層的人來說，去學校成為一種化解「孤獨」的方式，經由統計發現，很多老人家處在獨居狀況。

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「我一直很期待每個星期三，我可以前往學校、打扮得像學生一樣，還能認識新朋友、說笑聊天。」一位已77歲的寡婦頌吉（Somjit Teeraroj）如此表示。她在大城府清惹克農（Chiang Rak Noi）街上的樂齡學校就讀，每次都會換上乾淨整齊的白色襯衫、大紅學生裙和紅色領結。

頌吉的丈夫在她40歲的時候就辭世，她的孩子雖然偶爾會來看看，但頌吉還是覺得很孤單。直到頌吉去上學、與外界有更多接觸，才幫助她從失落中走出來。

頌吉的故事，背後代表著泰國現正面臨的更大挑戰：人口迅速高齡化。

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泰國如同中國一般，人口比東亞至東南亞的其他鄰近國家老化得快。根據世界銀行（World Bank）統計，到2040年泰國65歲以上人口將會多達1,700萬，遠超過目前的750萬人，將佔國家總人口25％以上。而這個比例也會是東南亞各國之冠。

傳統上，泰國的銀髮族會跟子女、家人住在一起，但隨著工作型態的改變，許多年輕人遠離鄉村進入城市，父母或祖父母便越來越孤獨。

所以如大城府這樣，提供每週授課、為期三個月的課程，是政府能替這些銀髮族削減獨居壓力的一種方式。

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63歲的祖哈（Choochart Supkerd）：「我是日復一日在承受獨居的壓力。雖然有時候會陷入那種孤獨的憂鬱，但我也很自豪自己可以在課堂上學到新知識。」

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甚至還有「母女檔」一起參加樂齡學校，卡聶樂（Kanyarat Khonkrit）和她高齡91歲的母親否燕（Phoem Khonkrit）都是學生。「這學校真的很好，讓我們接觸了外界、社交，並且不再感到孤單，我媽媽也越來越開心，她以前都喜歡待在家，並拒絕出門。」

「但我們去上學，交到了更多朋友，並仍然保持著聯繫。」卡聶樂如是說。

卡聶樂和她高齡91歲的母親否燕。｜Photo Credit:Reuters/達志影像

責任編輯：羅元祺

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