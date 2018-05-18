「審判之地」變成「和解之地」：全台2座國家人權博物館相繼揭牌成立

台灣2間國家人權博物館，這兩日相繼在綠島、新北市景美紀念園區揭牌。文化部長鄭麗君今（18）日表示，5月底將開放1038份政治檔案，期盼還給歷史真相，讓政治審判之地變成和解之地。



（中央社）國家人權博物館昨天在白色恐怖綠島紀念園區正式揭牌成立，景美園區今天也相繼進行揭牌儀式。由行政院長賴清德帶領揭牌，包括鄭麗君、人權館館長陳俊宏、近百位政治受難者及其家屬與會。

鄭麗君說：「這一刻受難者等待很久了。」今年是世界人權宣言70週年、今天是國際博物館日，國家人權博物館是台灣送給世界的人權禮物，這顯示台灣有正視歷史、反省歷史的勇氣。她更提及，因受難者的苦難才造就今天的民主，人權是不分統獨、不分顏色共同擁抱的民主基石。

鄭麗君指出，以國家的高度在不義遺址成立國家人權博物館本身就是人權教育，當下一代來到這裡時，他們會知道台灣人權是多得來不易。

她也承諾，文化部會全力協助促進轉型正義委員會，致力還歷史一個真相，改變台灣只有受害者，沒有加害者的現況。

針對促轉是製造對立、追殺的質疑聲浪，政治受難者陳中統以韓國、德國為例，說這兩國因正視歷史而讓社會和解，指出國家人權博物館是台灣人權重要的里程碑。他說：「我們這批政治受害者年輕的歲月都在苦牢中度過，逐漸凋零是現在的實況，我們可以選擇原諒，但歷史是事實，不能被遺忘。」

《風傳媒》報導，陳中統1968年因台獨案被捕，戳破當時政府「台灣沒有政治犯」的謊言。陳中統致詞時說，「想知道當年是誰告了我的密，拿了我案子的破案獎金。」表示國家人權博物館成立以及政治檔案公開是促進社會和解，並非是清算、鬥爭、追殺。

國家人權博物館揭牌 賴清德：具三大意義

賴清德在致詞時說明，國家人權博物館的成立有三大意義，一是向受難者致敬、表達感謝。二是代表台灣社會要打開心裡的窗、要走出我們自己的路，「尋找民主的價值，尋找真相，走出台灣社會和解的路、讓台灣團結」。其三，國家博物館是用國家力量成立的，表示政府站到第一線，保護民主發展、人民自由，且反省歷史，正視歷史。

賴清德也強調，轉型正義是總統蔡英文上任後重要的政策，以國家力量成立國家人權博物館之外，過去也已通過不當黨產條例、成立不當黨產處理委員會，三讀促進轉型正義條例、委員名單最近也已經過立院同意，行政院院會昨天也通過政治檔案條例草案，政府將一步步推動、落實轉型正義。

另外，為了紀念1951年5月17日在綠島首次大規模關押政治受難者，國家人權博物館昨日在白色恐怖綠島紀念園區正式揭牌成立，由總統蔡英文主持揭牌儀式，政治受難者前輩及家屬共80餘人與會。

蔡英文表示，除了擴大實施讓法官到綠島園區受訓，讓公務人員對於人權有更堅定的認識，也期望這個亞洲第一個以不義遺址作為主軸的人權博物館，能跟世界分享台灣民主和人權發展的經驗，做「人權外交」。

政院通過草案，「政治檔案」將移歸國家、機密姓名可被公開

另外，行政院院會昨（17）日也通過「政治檔案條例」草案，規定完成立法後，政府應於6個月內，完成清查白色恐怖時期政治檔案。

國發會副主委曾旭正表示，草案定義的「政治檔案」，是指由政府機關、政黨、附隨組織及黨營機構所保管，從民國34年8月15日到81年11月6日止，與二二八事件、動員戡亂、戒嚴體制相關的檔案、紀錄或文件，經國發會檔案管理局審查定為政治檔案者，指定期限內應移轉檔案局管理。

媒體詢問，怎麼看國民黨批評該條例草案是讓政府擁有空白授權可以查到飽、或是先認定目標再找法條鬥爭？曾旭正回應，政治檔案條例草案是依據促轉條例而擬定，站在國家行政角度來看，對政治檔案進行收集整理與應用，並沒有政黨惡鬥的情形。

草案也明訂政治檔案解密程序，政治檔案於保密期限屆滿或達成解密條件時，自動解除機密。對保密超過30年的政治檔案，除非原移轉機關說明有保密的法規依據外，都視為解除機密。

草案規定，在政治檔案中，所載公務員、證人、檢舉人及消息來源之姓名、化名、代號及職稱，應提供閱覽、抄錄或複製，以落實轉型正義，還原歷史真相。

國發會表示，考量政治檔案的徵集與應用有其特殊性，且政治檔案的開放應用屬持續性工作，不只架構於促轉條例之下，因此這項草案定位為檔案法的特別法，存續的有效性不受促轉條例階段任務影響。

新聞來源：

核稿編輯：羊正鈺