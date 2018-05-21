寶佳為何掀起金融風波？笨蛋，問題出在「公司治理」！

文：張慶華（證券公司職員）

自從去年寶佳集團與它的盟友國寶集團、樺福遠航集團挾大量銀彈進攻金融業，就持續吸引財經媒體的目光。包括筆者在內，許多評論者也藉此事件，點出台灣金融業的公司治理存在許多缺陷，例如財政部經常性包庇公股銀行，或者大股東適格性審查難以貫徹等等問題，背後甚至牽動龐大的政商網絡。

而今逼近董事會改選季節，台新金控董事會的版圖變動也成為財經焦點。諸多媒體都曾報導台新金與寶佳彼此過招的情節，金管會顯然也著眼於寶佳過度張揚的舉止，打出「金金分離」政策，要限制寶佳不得恣意買入金融股。

寶佳如何面對金融監理的規定？

寶佳對金融業的種種規定與限制並非無動於衷，打從最一開始佈局金融業，寶佳就藉著源通投資、寶佳資產等旗下公司分頭蒐購股份，並且對台新金控總持股比重停在9.95％，剛好不超過大股東適格性審查的門檻。對於金管會與業界提出的「金金分離」質疑，寶佳集團起先是以「進金融業學習」當理由，為插旗金融業的行動做出正面的詮釋，之後再質疑台新金吳家控股也有不符「金金分離」的問題。

隨著金管會對寶佳關注越深，寶佳也轉而聲明自己不會打委託書大戰，並且將手中台中商銀與台企銀股票出脫，以免將來觸犯《銀行法》等相關規定。

除此之外，雙方還有許多過招，5月8日的台新金法說會中，寶佳資產派了四位代表去踢館，質疑台新金的公司治理有問題。不過寶佳這次踢館倒是碰了台新金公司派的釘子，因為寶佳引用摩根士丹利（MSCI）的公司治理標準，批評台新金都是萬年董事；台新金公司派則回擊，指出MSCI給台新金的全球排名是前18％，顯見其公司治理績效良好。

筆者不贊同董事會以年齡做標準，畢竟獲利表現才是投資人的重點，因此在論述上較傾向台新金公司派。說實在，市場派與公司派大戰是家常便飯，台新金公司治理在台灣與全球都算是優等生，儘管獲利表現不突出，但還可再加強；而作為市場派的寶佳，在台新這端頻頻發起挑戰，自身的公司治理卻因未上市上櫃而較不透明，難以服人。

寶佳在市場興風作浪自家卻不上市上櫃，倒也不是大問題，真正的關鍵在於寶佳作為超大型建商，在這個房價下修、房貸逾放比新高的時期，大舉插旗金融業，難免讓人心生警戒。畢竟不動產生意的授信牽涉金額龐大，而建商養地養案的利息也是天文數字，寶佳這種等級的建商在這種敏感時期進入金融業，無法令人安心。

除了動機面，寶佳的手段面也極為可議，去年聯手國寶集團、樺福遠航集團控制三信商銀，今年又刻意將台新金股份控制在9.95%，這些事實如何能夠說服其他投資人與金融監理單位，如何能主張寶佳是踏實負責任的公司？

公司治理不能再遵循台灣陋習

今日的台灣金融業亟需提升公司治理水準，金融法規的進步、董事會與市場的健全運作尤其是水準提升的關鍵。這關係到企業本身的獲利表現，更會決定台灣金融市場將來能否面對國際競爭。

日前國泰金控和中信金控前進馬來西亞受挫，公司治理尚有欠缺正是原因之一，另外，像美中貿易磨擦對金融投資信心的衝擊，也需要台灣金融業者用具體表現來安撫，而且更好的公司治理，也有助於台灣企業進入接下來被美國撬開的中國金融市場大門。

Photo Credit: Reuters/達志影像 金管會主委顧立雄

台灣的金融業，無論業者或政府，有準備好面對更加嚴厲的競爭環境了嗎？看起來並不樂觀。要達到公司治理提升，財政部必須面對國家控股球員兼裁判的問題，產業界金主如寶佳也不能迴避大股東適格性審查，金管會更應該抓緊時間修改金融法規。

總而言之，我們的公司治理不能再遵循台灣陋習，而要落實法治，努力與國際接軌，這樣不但能夠穩定金融秩序，也才能真正促進台灣的金融競爭力。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航