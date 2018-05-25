《週刊文春總編輯的工作術》：曝光Becky婚外情的LINE畫面，會太過分嗎？

文：新谷學

比起營造出來的「假象」，更想看真實的「人」

我們報導了很多AKB48的醜聞。坦白說，她們經紀公司的媒體控制做得很好。以秋元康的弟弟為中心，聽話的媒體能夠得到總選舉、猜拳大會等活動的播放權，或是官方書籍出版權之類的「糖果」；而忤逆他們的媒體便會被施以「鞭子」制裁，也就是不接受任何採訪。如此一來，反而激起週刊文春的動力，醜聞一條接一條地爆個不停。

峯岸南因為週刊文春的報導而剃平頭時，我真的非常震驚。頭髮是女人的生命。我很訝異她竟然會做到這種地步。我馬上指示照片班的編輯：「邀請她參與篠山紀信拍攝的〈原色美女圖鑑〉單元。」雖然很希望能拍下難得的照片，並順道訪問她的心情，但終究沒有成功。不過，後來峯岸南在某個綜藝節目上，若無其事地說：「文春意外地很認真採訪。」讓我留下深刻的印象。

「指原莉乃 前男友的告白」和「小澤一郎 來自妻子的『離婚信』」刊登在同一期。多虧小澤的報導，這期雜誌銷售一空；而在指原被下放到博多的師妹團體HKT48的消息釋出後，這一期就賣得更好了。這期週刊文春在亞馬遜網站上，甚至一本賣到九千七百四十日圓。指原之後的活躍程度也是有目共睹。她曾在電視節目上說：「和文春是雙贏。」聽到這些被報導者的反應，讓我感覺稍微鬆了口氣。

有一次公司出版局的高層找我過去，對我說：「我們簽了合約，要製作前田敦子東京巨蛋公演的官方雜誌。這是筆大生意，麻煩你現在開始，要維持好和AKB的關係啊！」我回答他：「我明白了。不過要是拍到決定性的照片，我還是會刊登喔。」之後沒多久，我們就拍到前田敦子那張「深夜的公主抱」照片。我心中雖然沒想過要「抽掉報導」，不過，還是十分注意照片的選擇和報導的寫法。這倒不是顧慮到出版部的關係。青春期的女孩有喜歡的對象是理所當然的事，喝喝酒、打打鬧鬧，偶爾在晚上大哭一場，也沒什麼好奇怪的。人就是因為這樣才有魅力。只會像個芭比娃娃一樣，打著「禁止戀愛」的旗子假裝乖乖牌，一點魅力也沒有。我們並不想寫出以傷害她為目的，讀起來令人不甚愉快的報導。

這件事還有個後話。有一次，我和前田敦子經紀公司的大人物餐敘。我一不留神，竟然對他說：「前田小姐從那件新聞後，做為女演員又更加成長了呢。」不用說，當然是被對方罵了一頓：「這輪不到你來說！」

曝光Becky的LINE畫面，會太過分嗎？

週刊文春刊登了Becky和川谷繪音二人的LINE對話畫面。獲得這筆私人訊息的方式，在網路上掀起了熱烈討論，後來甚至有專家開始調查LINE對話的外流方式，連LINE公司也發表了官方聲明。另外，也有許多人質疑刊登LINE的畫面，是否做得太過頭了。

Becky事件的第一篇報導中也刊登了LINE的畫面，不過，引發熱議的則是刊登了雙方對話「sentence spring」、「謝謝文春」的第三篇報導。刊登第一篇時，經過和顧問律師的討論，我們決定將重點放在證明報導的真實性，因此，只公開最低限度的畫面。不過Becky卻在雜誌發售前一天召開記者會，全盤否認了報導的內容。於是我們再度和顧問律師討論，為了證明事實並非如她所說「只是單純的朋友」，才決定刊登新的LINE畫面。

現在，「隱私權」這項概念的確逐漸受到重視。不單注重「是否為事實」，評斷「是否只是單純侵犯隱私？」「這是具有報導公共性或公益性的隱私嗎？」的標準日趨嚴格。其中也有人認為，絕對不能容許干預隱私的採訪。另外也有人覺得「做這種事好玩嗎？」並對週刊雜誌感到厭惡。

不過，將隱私權的範圍擴大，換句話說，就是將「知的權利」縮小。我們並不是沒來由地隨便挖人隱私。特別是針對那些在社會上擁有巨大影響力的人，為了不讓大眾有所誤解，我認為應該盡可能地向大眾傳達他們各式各樣的「面孔」。除了他們利用聽命於自己的媒體或社群平台所發出的消息，更應該提供不同方位的視角給閱聽大眾。尤其是面對握有強大權力的政治家，這麼做尤為重要。無論在哪個時代，都需要有勇氣敢大聲說：「國王沒穿衣服！」的媒體。發表對掌權者不利的真相，非常需要勇氣。而在背後支持著我們的力量，就是讀者「想知道真相的心情」。

那麼，誰的報導算有公共性、誰又是侵犯隱私呢？誰的醜聞一定會刊登？關於這幾點，週刊文春並沒有明確的標準，全視個案而定。

之前在某場演講時，有人問我：「文春也會刊登無名小卒的消息嗎？」名人的小醜聞會登嗎？無名人士的大醜聞呢？其實這些全視內容而定。舉例來說，知名企業因為影響力大，即使小事也應該要報導；而沒沒無聞的小企業，如果是非法轉賣廢棄食品問題，由於對國民生活會造成廣大影響，因此勢必有好好報導的意義。又例如，某地方政治家的政務活動費用途不明，即使該議員並不知名，但若同樣的事情也可能發生在日本各地，便擴大了問題影響的層面，因此應該加以報導。有時我們的報導也能吸引其他媒體加入，成為深入追蹤報導的契機。

以發生「下流外遇」的宮崎謙介議員為例。二〇一五年十二月，他在妻子金子惠美議員生產時，直言要爭取議員休育嬰假，因此蔚為話題。這樣的人物，卻被我們發現他在太太即將臨盆時，和其他女性密會的消息。他做為議員其實並不知名，不過「因為育嬰假而大受矚目的同時，本人卻從事和育嬰假背道而馳的行為」這項事實，我們認為有報導出來讓大眾討論的意義，因此決定刊登。

只不過關於刊登的時機，在編輯部內經過一番爭論。我們聽聞其他週刊雜誌也有動作，因此希望能越早刊登越好。但是金子議員若是透過週刊文春知道丈夫外遇的消息，受到打擊而對母體或即將出生的嬰兒產生不良影響，恐怕會導致無可挽回的悲劇。因此，我們的最終結論是：「即使被其他雜誌搶先，也要等金子議員生產後再刊登。」

誰的醜聞一定會刊登呢？這個問題沒有明確的基準。我們會從時代性、時機點等各種角度來研討、判斷。

無論如何，坦白說，週刊雜誌要是講些自以為是的報導理論，也頗令人反感。聊八卦這件事無論在古今中外，都是一種文化。揭發那些自以為是、虛偽做作的人，除去社會上的禍害，為大眾消愁解悶。我認為，這些也是週刊雜誌的重要職責。

相關書摘 ►《週刊文春總編輯的工作術》：別讓「感覺很有趣的心情」踩剎車

書籍介紹

本文摘錄自《週刊文春總編輯的工作術：當大家都說往右時，你敢向左走嗎？》，悅知文化出版

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作者：新谷學

譯者：陳妍雯

平均印量超過65萬本！

向連續13年銷售NO.1的《週刊文春》雜誌總編輯，

學習「化不可能為可能」的究極工作術

現在是個難以掌握未來的時代。特別是我們出版業，被說「不景氣」已經很久了。但也正因為處於這樣的時代，更應該去追求有趣的消息、去挑戰別人不敢做的事。

不能把「不景氣」當作「做不出有趣事情的藉口」。如果能創造出真正有意思的事，一定能引起共鳴，不但可能成為一樁好生意，甚至還能反轉惡性循環。──新谷學

所有的商業行為，都是從「人」開始。

為什麼他們總能拿到最驚人的獨家新聞、邀請到最不可能的對象合作？

有「文春砲」之稱的《週刊文春》，

曾爆出多起政治獻金案、AKB48團員的地下戀情、

Becky婚外情事件、長達一年的UNIQLO臥底報導等，

每次出擊都引起社會輿論熱議。

關於工作的本質，所有組織都相同，

從建立人脈、蒐集情報開始，與人溝通、傳達想法，

進而打動對方合作，獲得成果。

書中集結現任總編輯新谷學近30年以來的工作心法──

情報／人脈：只有「直接見面」才能產生真正的信賴

企劃／發想：在什麼都沒有的「空地」上建造「新的擂台」

委託／交涉：讓難攻不破的對象點頭說「YES」

組織／統率：打造出能立刻「進攻」的團隊

決定／覺悟：無論被打得多慘都「不會倒下」

策略／本質：在「銷售難行」的時代，行銷應該怎麼做？

Photo Credit: 悅知文化出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九