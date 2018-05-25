《週刊文春總編輯的工作術》：別讓「感覺很有趣的心情」踩剎車

文：新谷學

教我體會工作有趣之處的「冒險家」總編輯

我剛進入文藝春秋時，最先被分配到的部門是運動雜誌《Number》的編輯部。時任《Number》總編輯的設樂敦生先生，是影響我最深的人物之一。說他是我編輯人生中最敬愛的人也不為過。

設樂先生是個非常體貼他人的人。我是他當上總編輯後的第一個新進員工，因此，他非常照顧我。每天一到傍晚，他就會開口邀我：「一起去吃飯喝啤酒吧！」我總覺得比起編輯部，我們待在酒館的時間還比較多。

設樂先生非常喜歡石原裕次郎，不論是去KTV還是清唱，都很常唱裕次郎的歌。我則是喜歡加山雄三，所以我們經常一喝醉就開始大談裕次郎和加山雄三的魅力。有一次設樂先生對我說：「新谷，我們來做一個裕次郎和若大將的特輯吧！」當時我才進公司第二年，一聽非常驚喜，馬上說：「來做吧！」

之後，我們真的完成了一本以加山雄三和石原裕次郎為封面的《Number》，締造了傳說。這應該是《Number》史上最另類的一本了。順帶一提，這一期的標題是「閃耀於螢光幕中的運動！」硬是跟運動扯上關係。不過，加山雄三主演的《若大將系列》電影中，確實都有運動出現沒錯。

這個企劃真的做得非常開心，甚至覺得「這種事可以算是工作嗎？」我們還拜託東寶電影公司，找出《若大將系列》裡使用的小道具。電影中，主角若大將的老家是一家叫「田能久」的壽喜燒店。我們找到那家店的布簾，將它掛在實際拍攝的店家門口，拍了好幾張「若大將怪胎座談會」的參加者掀開布簾的照片。

設樂先生常常會興致高昂地說：「那好像很有趣喔，盡量做吧！」讓剛進公司不久的我感覺：「原來工作這麼有趣啊！」每天都很期待去上班。

在編輯部喝酒時，大家總會一起喝到早上，偶爾還會打起來。之後有越來越多年輕熱血、體育系畢業的同事來到《Number》編輯部。像早稻田大學橄欖球社或成蹊大學拳擊社出身的同事，不管白天晚上、每天都吵吵嚷嚷的，非常熱鬧，編輯部簡直就像社團的集訓宿舍一樣。

當時編輯部的冰箱總是冰了好幾打啤酒，因為設樂先生說：「絕對不能少了啤酒。」每次校稿結束後，大家就開始喝啤酒聊天，而且聊的幾乎都是工作的話題。我們會熱烈地討論「該怎麼讓《Number》變得更帥氣」。大家把喝完的啤酒罐一瓶瓶往桌上堆，越堆越高，還會起鬨說：「能不能堆到天花板啊？」堆著堆著就堆到了天亮。早上十點，啤酒塔蓋好的時候，可愛的打工妹也來上班了。大家約她「一起喝一杯吧」，她都會很配合地說：「那我就來一杯吧。」然後跟我們一起喝。我身為一名編輯的原點，肯定就是始於那個時代。

設樂先生採取放任主義，因為他生來就是愛好自由的人。他是冒險家植村直己最要好的編輯，而他本人也很像一位冒險家。

設樂先生住在逗子，他總是一大早就去海邊潛水，採一大堆海帶芽回家，然後自己切碎，用蔥和醬油醃漬後，放入一個大保鮮盒中，帶來公司上班。「這是我早上採的海帶芽，大家一起吃吧！」於是大白天就人手一瓶啤酒，在編輯部開起了飲酒會。他一喝醉就會一面打拍子，一面吼叫著唱些「鐵軌上有隻豬～」這種奇怪的歌。雖然我常在心中吐嘈「這位大哥是怎麼回事」，但真的非常喜歡他的自由氣息。我的新人時代就在這樣的環境中磨練成長。之後設樂先生當上了週刊文春的總編輯，但卻年紀輕輕便因病過世，那是我第一次在某人過世後放聲痛哭。

別讓「感覺很有趣的心情」踩剎車

「全壘打主義」是我在《Number》時，親自規劃的有趣企劃之一。當時，大阪近鐵猛牛隊有位厲害的全壘打王叫瑞夫．布萊特（Ralph Bryant），他打出的球甚至能擊中東京巨蛋的喇叭，是一位非常優秀的強棒選手。我在會議上提出以他為中心，做一個介紹各隊強棒選手的「全壘打才是棒球的醍醐味！」大特輯，提案順利通過。

我當時才進公司第三年，一般來說，不會負責製作整個特輯的。那時設樂總編輯對我說：「你就當編輯們的助手吧。」但年輕氣盛的我一時沉不住氣，拜託他：「不，這是我的企劃，請讓我負責編輯！」現在回想起來，當時回嘴還回得真大膽。不過設樂先生很隨和，聽了我的話後說：「你說的也對。」便將這一期交給了進公司第三年的我、第二年的同事及新人三個人來製作。

這次企劃我做得非常開心，放手玩得很過癮。封面還拜託標榜「強而有力」、人氣正夯的攝影師久家靖秀拍攝，他也是之後為宇多田光的《First Love》專輯拍攝封面的攝影師。我直接去拜訪他，對他說：「我想用布萊特的照片當封面，我們一起合作吧。」後來我問他照片怎麼拍比較好時，他突然說：「布萊特給人的印象很浮誇，要不要用空氣砲？」

確實強而有力又不失趣味，但空氣砲要上哪兒找啊？這時我想到日本電視台的節目《天才北野武的活力充沛TV！！》有個非常受歡迎的單元叫「早安空氣砲」，內容是趁諧星們還沒起床時，悄悄在他們旁邊發射空氣砲嚇醒他們的搞怪企劃。

我立刻打電話給日本電視台，找到「早安空氣砲」這個單元的負責人。我問他：「請問要去哪裡找空氣砲呢？」他告訴我：「埼玉有個鐵工廠，老闆出於個人興趣，有在製造空氣砲喔！」我馬上直奔那家鐵工廠，裡面真的擺滿了空氣砲。「這種拉開觸發器，就會有煙跑出來喲！」「真厲害啊！」閒聊了幾句後，老闆借給我兩具空氣砲。為了避免引發騷動，我用布將空氣砲包起來，搭乘公車再轉搭電車回到編輯部。

接著，租了攝影棚、找來布萊特，請他在穿上球衣後射擊空氣砲。布萊特看到空氣砲也非常興奮。攝影師拍到他射擊的瞬間，那真的是一張特別帥氣的照片。

我和三浦純先生一起規劃的「巡禮之旅」也非常有趣。

《Number》要做拳擊手特輯時，我提議做「《小拳王》巡禮之旅」，企劃內容是尋訪《小拳王》中的聖地，忠實重現漫畫中的知名場景。由於之前和三浦先生一同企劃的「《巨人之星》巡禮之旅」評價很好，因此，這項企劃也很快就通過了。真不愧是三浦先生，說不定他正是現在《你的名字》等「取景地巡禮」風潮的先驅也不一定。我們兩人立刻將《小拳王》全部看完，看到喜歡的地方就貼標籤當記號。

首先是「矢吹丈從少年觀護所逃走」，是主角矢吹丈騎著豬逃跑的著名場景；雖然我們打算重現這一幕的，但騎豬實在是太困難了。正思考該怎麼辦時，剛好編輯部收到一份「趕豬大賽通知」的邀稿，想委託我們採訪。這邀約來得正好，我們立刻回電給對方：「請務必讓我們去採訪！」於是我和三浦先生便參加了於關東附近縣市舉辦的趕豬大賽。慌亂中，總算拍下三浦先生穿著類似少觀所的制服，騎著豬跑走的樣子，重現了逃獄的一幕。

最難拍的場景是「誓言走出淚橋」那一幕。舞台在一處名叫山谷的貧民區，我們打算去那裡拍幾張照片。「雖然覺得好像很難，但還是試試看吧！」於是三浦先生打扮成矢吹丈的樣子，走進山谷的街區。他戴著紅色鴨舌帽，把布包垂在背後，穿過淚橋，攝影師在一旁啪擦啪擦地幫我們拍照。順帶一提，我當時飾演漫畫裡的丹下段平這個角色。

沒想到攝影師一拍，剛剛還在路邊睡覺的大叔突然怒喝：「誰啊！在山谷拍什麼照！」接著，躺在周圍的人便一個個支起身來，議論紛紛：「啊？在山谷拍照？」一瞬間，我們就被包圍了。山谷有許多不方便曝光的人，很多人身不由己，住進這裡的廉價旅館，靠打零工度日，甚至不惜賣血，拚了命在生活。陌生人無緣無故跑來這裡拍照，實在是冒險又失禮的行為。

這些人擺出恫嚇的姿態，大罵我們採訪班：「你們這些人別來亂！」我們確實打擾了他們，沒有藉口，只好老實道歉：「對不起，我們太亂來了！」他們揚言要弄壞相機，我們趕緊說：「我們會把底片拿出來的，請你們原諒！」然後死命逃走。這是距我加入週刊文春、跑社會線採訪還要更久以前的事了。大概是太過可怕，成了想忘也忘不掉的回憶。

重要的是別束縛了覺得有趣的心情。在「守規矩主義」橫行的今天，要這樣做可能很難，上頭還可能以沒預算這種無聊的理由搪塞。許多有趣的計畫在開始階段便不幸瓦解。

但是，就是因為將「不可能」化為「可能」，才會有趣、才能創造夢想，而這正是我們的工作。我現在依然抱著這樣的想法，絕不是因為當時是日子好過的泡沫經濟時代，所以才辦得到。

相關書摘 ►《週刊文春總編輯的工作術》：曝光Becky婚外情的LINE畫面，會太過分嗎？

書籍介紹

本文摘錄自《週刊文春總編輯的工作術：當大家都說往右時，你敢向左走嗎？》，悅知文化出版

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作者：新谷學

譯者：陳妍雯

平均印量超過65萬本！

向連續13年銷售NO.1的《週刊文春》雜誌總編輯，

學習「化不可能為可能」的究極工作術

現在是個難以掌握未來的時代。特別是我們出版業，被說「不景氣」已經很久了。但也正因為處於這樣的時代，更應該去追求有趣的消息、去挑戰別人不敢做的事。

不能把「不景氣」當作「做不出有趣事情的藉口」。如果能創造出真正有意思的事，一定能引起共鳴，不但可能成為一樁好生意，甚至還能反轉惡性循環。──新谷學

所有的商業行為，都是從「人」開始。

為什麼他們總能拿到最驚人的獨家新聞、邀請到最不可能的對象合作？

有「文春砲」之稱的《週刊文春》，

曾爆出多起政治獻金案、AKB48團員的地下戀情、

Becky婚外情事件、長達一年的UNIQLO臥底報導等，

每次出擊都引起社會輿論熱議。

關於工作的本質，所有組織都相同，

從建立人脈、蒐集情報開始，與人溝通、傳達想法，

進而打動對方合作，獲得成果。

書中集結現任總編輯新谷學近30年以來的工作心法──

情報／人脈：只有「直接見面」才能產生真正的信賴

企劃／發想：在什麼都沒有的「空地」上建造「新的擂台」

委託／交涉：讓難攻不破的對象點頭說「YES」

組織／統率：打造出能立刻「進攻」的團隊

決定／覺悟：無論被打得多慘都「不會倒下」

策略／本質：在「銷售難行」的時代，行銷應該怎麼做？

Photo Credit: 悅知文化出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：