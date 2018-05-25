寶爺：吸毒所帶來的快樂，點滴都是被預支到透支的生命

文：梁嘉銘（寶爺）

在懸崖邊跳舞

為什麼要吸毒？

因為我覺得吸毒是全世界最快樂的事情，直到現在，我還是會這樣說。

吸毒，可以讓我在當下無端創造出巨大的快樂與滿足感，快速、方便。可能簡單到只需要花費吞下一顆藥丸的工夫，接下來幾個小時，甚至一整天，只要放點強烈節奏的音樂催化血液中的毒品，我的世界就會純粹到只剩下快樂。

平常聽起來過分尖銳、嘈雜的聲響，在毒品迷幻的當下，都會讓我興奮到全身發抖。

就因為太簡單了，所以我很快地就反覆沉溺於其中，愈玩，頻率愈高，愈用，劑量愈大，這是長期吸毒者必定經過的過程。

這就是我說的「在懸崖邊跳舞」──在吸毒的過程中，我對快感的期望值是無限的，同時，對身體能承受的臨界值是無感的，只要一個不小心過量，一隻腳踏出懸崖邊，我的命就會直接到底，真的「爽死」了。

吸毒所帶來的快樂，點滴都是被預支到透支的生命，都是高利貸，每借一分快樂與滿足出來，藥效過後，就要還十分的空虛和痛苦回去；因為不想還或還不起，只好繼續預支，索性讓它惡性循環。

不知不覺間，我的世界和我的人開始破碎，接著，一片一片地失去……清醒過後，想要把它們再一片一片地拼回來，談何容易。這過程是一場身體與意志的漫長戰爭。

魔鬼的誘惑

就我自己戒癮的經歷來說，身體對毒品依賴的癮，大概持續了一年才消失；而心裡的癮，至少持續了三年才漸漸掙脫。過程中，魔鬼會使用「誘惑」這玩意，在任何時間、任何地點，突然冒出來襲擊我，只要一個不小心，所有的努力與堅持就會在一瞬間歸零。

我舉步維艱地哭號，都伴隨魔鬼在暗處放肆地訕笑。

我很清楚自己不夠強壯，必須依靠我所信仰的上帝來打這一場肉體與靈命的爭戰，教會和我的家人是我最重要的陪伴。心上每一道傷口的癒合，都是無數次殷切的禱告所換來的醫治。這一段時期，我最大的學習是「面對自我的軟弱」及「處理生命的破口」。

這樣講起來有點玄，連我自己都有點看不懂了（笑）。我講白話一點好了，就是「面對自己，處理自己」。

人生來就是死要面子的動物。很坦然地把生命中難堪的問題攤在陽光下處理，絕不是與生俱來的人性，往往需要一些助力來促成，通常就是一些一塌糊塗的慘痛教訓。

我的慘痛教訓就是吸毒成癮。

那麼，我生命中難堪的問題是哪些呢？

不追溯還好，一追溯起來……硍！還真的是好難堪的密密麻麻，多如牛毛。

從我的原生家庭親子關係，在青春期所留下的痛苦；求學過程中經歷的挫敗；感情生活中，與對象間的相互虧負；職場生涯裡，我做過的那些不可告人的醜陋……細數不盡。

我以為那些黑暗的不安已經隨著時間消失，但它們只是蒙上歲月的厚塵，占據了一個被我刻意忽略的角落，繼續真實地存在著。

很多痛苦只是過去了，並沒有被解決，而是無聲地持續累積著。當每一件事被回憶起，畫面竟是如此清晰，我這才明白陰影面積有多大，而自己不自覺地被困在其中，不見陽光好久好久。

毒品，只是一種無效的麻痺

當時，我的教會剛開始啟動一個從美國馬鞍峰教會所引進的，叫做「歡慶更新」（Celebrate Recovery）的小組事工，主要目的就是針對各種成癮的問題做處理。正在對抗毒品成癮問題的我，很自然地就在當中尋求。

對基督徒來說，在信仰的教導中，透過禱告向上帝尋求力量是一個很重要的過程。但基督徒也是平凡人，自然也會在諸多人性當中掙扎，而忘了還可以交託上帝來處理很多自己無力面對的軟弱──這些軟弱，往往都是真實的自我。

在那段歲月裡，我就是在「歡慶更新」這個事工裡面學習、練習這個部分。

把一件件痛苦的回憶拿出來重新梳理一次，專心地為這件事情禱告，向上帝尋求在罪裡的綑綁被釋放，拿掉那些記憶猶新的恨，放掉那些其實很在意的怨懟。

一次又一次的回憶，一回又一回的禱告，我很清楚有許多難以承受的重量慢慢地消失了，我遇見了久違的輕鬆，發自內心的輕鬆。

漸漸地，我愈來愈清楚自己的不安已經沒有那麼多了，更不需要用毒品來解決我的不安。毒品，只是一種無效的麻痺。

時時刻刻在「選擇」

三年後的某一天，我受邀去參加一個朋友的生日派對，同行有幾個是以前一起吸毒、嗑藥的玩伴。

一到派對現場，不得了！桌子上擺了好多熟悉的玩意兒：幾十顆搖頭丸，幾十包Ｋ他命，兩、三塊磨粉用的Ｋ磚和幾張變形的塑膠卡片，一堆捲成老鼠尾巴的大麻菸，一顆顆安非他命的結晶成品，各式各樣吸食安非他命專用的水菸斗……若在以往，我的眼睛早就亮到可以射出鹹蛋超人的雷射光了吧！整夜吸毒狂歡是必然的結果。

坐在桌子前，看著這些毒品……我清楚記得每一樣東西能帶給我什麼樣的爽快，我也記得怎麼樣使用它們，可以讓我進去什麼樣的迷幻超人世界，在朦朧間飛上月亮，又在瞬間飄回地球。

感謝上帝，我一點都不想讓它們進到我的身體，一點欲望都沒有了。

我的平安夠用，不需要向魔鬼預支。

跟往事乾杯

那天，我只喝了一瓶啤酒、抽了幾根菸，待了半小時，跟朋友聊聊近況。大家對於我不玩了這件事都頗意外，因為我以前可是滿「大隻」的玩家，一個晚上至少五顆搖頭丸、好幾克Ｋ他命和好幾管大麻，最後還要來點安非他命。

每一回玩到天亮，我基本上都是幾乎脫水加神智不清的狀態。

結果現在只喝啤酒？！還趕著要回家？！

最後，我在點唱機點了一首姜育恆的〈跟往事乾杯〉，其實也沒人在聽我唱歌，大夥兒嗑完藥後，都已經開始進入意識顛三倒四的狀態，此時唱這首歌，只是我自己在寂寞地宣示罷了。

乾杯 朋友就讓那一切成流水

把那往事 把那往事當作一場宿醉

明日的酒杯 莫再要裝著昨天的傷悲

請與我舉起杯 跟往事乾杯

舉起杯 跟往事 乾杯

下一首音樂是羅百吉的搖頭音樂〈戰鬥〉，已經不是我的歌了。

走人，回家去。

很奇妙吧！每個人今天的模樣，都是來自於過去每一天記憶的累積。

通往美麗的路，沒有捷徑

在經歷過這段歲月之後，我並沒有練成百毒不侵的神功，還是一樣繼續經歷著各式各樣的喜怒哀樂，繼續在各式各樣的高低情緒中擺盪著，不斷地在很多痛苦中掙扎，還是有很多事情要繼續跟上帝尋求，需要很多人為我禱告。

幸運的是，我學會選擇用比較自我建造的方式來處理，而不是選擇吸毒、自我毀滅這條看似乾脆，事實上卻很無奈的絕路。

每回有人說他覺得我的發文或我做的事很正面、很陽光的時候，我都好想告訴對方：「硍！我今天的光亮，都是來自於昨天那些曾經的黑暗啊啊啊～～～」（嘶吼）

不斷地犯錯，不斷地選擇，不斷地後悔，不斷地割捨，不斷地面對，不斷地心痛。

通往美麗的路上真的沒有捷徑，而且人人公平，對生命誠實一點總不會錯的。

書籍介紹

本文摘錄自《從痛苦到痛快》，寶瓶文化出版

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作者：梁嘉銘（寶爺）

生命就是不斷GG的過程，

但GG只是幾個瞬間的人生片斷，

絕不會是全部！

即使這個世界失去溫度，我們也不可以沒有態度。

三十三萬腦粉熱情愛戴的幽默教主「寶爺」，

從黑暗跨向光明的那一夜，人生暗黑上菜。

那晚，是他人生第一次被上銬──與自由以鐵籠相隔的那一刻，他下定決心告別多年來瞞著愛妻和稚女的「另一個他」……儘管過往曾經難堪，但他不避諱寫出來，因為無論多痛苦，都不要失去對自己和未來的盼望。

曾經，他向母親借了少少的二十萬創業，初期四百多天，天天跟數字賽跑：愈燒愈薄的本錢令他懷疑走向美好的可能，擔憂著下一張訂單在哪裡；終於賺錢，卻被信任的人騙……細數過去，在事情看起來不費一點力之前，其實，他已經好幾次幾乎耗盡了最後一點力氣。

他是被廣大信徒奉為「幽默教主」的寶爺，「幽默可以戰勝一切的ＸＸ」是經典座右銘，但這樣的輕鬆來自於無數次面臨低潮，在關鍵時刻的轉念，學習自嘲。他說：「人生就是不斷地收縮、用力、痠痛，然後，突然就強壯了。」

不斷地犯錯，不斷地選擇，不斷地後悔，不斷地割捨，不斷地面對，不斷地心痛……就像寶爺說，人生有很多事情是不斷地在未知中探索，探索，再探索。誰也不曉得這一刻是不是一輩子的最低潮，但可以確定不管多痛，下一秒它就成了過去。

而誰知道，再下一秒是不是令人無比痛快的超美妙高潮？！

從痛苦到痛快，步步都是祝福

無論多痛苦，都不要失去對自己和未來的盼望。

在事情看起來不費一點力之前，其實，我已經好幾次幾乎耗盡了最後一點力氣。

人生就是不斷地收縮、用力、痠痛，然後，突然就強壯了。

人生沒有什麼事是吃一頓不能解決的。如果有，那就吃兩頓。

感動可以一輩子……快感只有一下子！

夢想很豐滿，現實很骨感。

專心做好一件事，就是開心事。

長得好不好看是天生，沒得選也不必強求。活得帥不帥氣則是一種寬廣深闊的心念，從接納自己內外一切的不足開始。

快樂是可以從痛苦的程度中比較出來的。

生命是一個輪，在時間軸上朝單一方向滾動。而輪是圓的，沒有人會永遠被壓在底下。

本書特色

出家人不打誑語，「大寶法王」不說發憤圖強努力向上的陳腔濫調勵志心語。他講的是對生命誠實、對工作專注及對生活投入，用力將事情做到底，做到自己認為的剛剛好，把日子傻傻地過下去。他寫出了對待自己和看待人生的溫度、厚度，更有態度。

寶爺說：「每當有人告訴我：『你真是一個隨時隨地充滿正面能量的人。』我都好想大喊：『我才沒有！我大部分時間是很暗黑的！』因為有黑暗，才會對比出光明。只要有光明，就會有黑暗。」

內頁概念特別說明：正如書內隨機可見的數張萬千變化之寶爺彩色／黑白清新小寫真──人生，就是戲耍同認真並存，幽默隨傷心共生！

封面概念特別說明：封面通紅底色為作者指定之滿江紅，因為作者本人（無）怒髮衝冠，希望書封給他一個痛快。更趁亂植入作者本人（有）前額瀏海，與三十三萬粉絲眾共撥瀏海之願，啾咪！

Photo Credit: 寶瓶文化出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九