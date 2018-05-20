「天大地大部長雄大」的財政部，還記得要終結肥貓鬧劇嗎？

要報稅的五月，原本是最讓老百姓皺眉的季節，不過最近財政部財政資訊中心鬧了笑話。為了舉辦成立五十週年慶祝大會，居然要員工在上班時間練習歌舞。還用改編歌詞如「天大地大部長雄大」來拍長官馬屁。即使被記者報導，財政部也毫無改善，甚至擴大彩排規模。

財政部鬧笑話不是第一次，而且不只財政資訊中心基層需要上班時唱歌跳舞，財政部指派的公股金融高層也是歌舞昇平。這一點在慶富案之中展露無遺。4月11日立委江永昌對公股銀行董座進行慶富案後續檢討時，這些年領千萬的公股銀行董座們，居然只會面面相覷，或者推託說還在調查。江永昌問彰銀董座張明道：「問了法律意見後要不要對自己追償？」張明道居然回答一句空話：「我們請法律事務所跟我們提供法律意見。」

在質詢過程中，江永昌為了釐清前後任董座責任，便一一唱名各家銀行前後任董座。只見前任中國輸出入銀行董座，是現任土銀董座凌忠嫄，前任土銀董座是現任華南銀董座吳當傑。至於前任華南銀董座徐光曦，在更之前還擔任華南金與兆豐金的董座。

這些董座彷彿在玩「大風吹」，在高層職位上輪流派任，有事就互相照應，卸任後往往還能到其他單位接受酬庸。如果這些高層績效良好也就罷了，但光是近兩年之內，就發生一銀ATM盜領案、兆豐銀遭美重罰57億元、慶富獵雷艦案、彰銀東莞分行賄賂案⋯⋯以及其他諸多弊案。

面對這些情況，公股銀行高層多半不動如山，只有慶富案牽連太大，震飛了幾個董座，但即使是慶富案的追究過程中，也有如彰銀、輸銀「只被糾正」。而財政部長許虞哲對此僅表示，財政部並非金融監理機關，無法介入事業經營。這種答詢根本是避重就輕。各銀行的公股代表是誰指派的？正是財政部。但財政部對於慶富案卻是處處護短。

財政部在執行稅務與國家控股的本業上，可說是連連犯錯且不見改進。如今慶富案風波已過，肥貓們得以喘息，正在翻修的公司法、銀行法又保留了公股對法人董事的控制權，等於沒有關上酬庸包庇之門，繼續為財政部保留專制時代的特權。財政部作為最大的金融事業股東，只要一天不改善其作為，台灣的金融改革就永遠在路上，而肥貓們愉快的大風吹遊戲，也就能一直玩下去。

本文經林宇廷授權刊登，原文刊載於此

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