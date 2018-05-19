美國一週來第三起校園槍擊案，德州聖塔非高中10人死於同學槍下

美國德州東南部城市聖塔非當地高中（Santa Fe High School）18日上午驚傳大規模槍擊案，至少造成10人遇害，另有10人受傷，兇手也是該校學生帕戈爾特茲斯（Dimitrios Pagourtzis），已遭警方逮捕。這是美國過去一星期以來第3起、也是今年以來第22起校園槍擊案，死傷規模僅次於佛羅里達州帕克蘭高中槍擊案。

《中央社》報導，德州州長艾波特（Greg Abbott）表示，這起攻擊事件造成10人死亡和10人受傷，並稱此為「德州校園史上最令人髮指的攻擊事件，沒有任何事能比得上父母失去自己的孩子。」

「休士頓紀事報」（Houston Chronicle）報導，帕戈爾特茲斯在週五早上學校第一堂課開始時，除了攜帶父親合法持有的霰彈槍和點三八左輪手槍外，還帶著管炸藥（pipe bomb）闖進教室。

根據目擊者表示，當時他身穿黑色長風衣，並把散彈槍藏在風衣當中，闖進美術教室開槍掃射，還在校園當中放置爆裂物造成10人喪命，包括1名員警在內一共10人受傷。

兇手個性內向，原打算自殺

《中國時報》報導，兇手帕戈爾特茲斯的父親是希臘移民，17歲的他在美式足球校隊擔任防守，他原本打算2019年高中畢業後加入美國陸戰隊，在這槍擊案發生之前，他曾在社交媒體上張貼武器照片，並曾在臉書上發布一張黑色T恤的照片，上面寫著「生來為了殺戮 BORN TO KILL」的字樣，推特上則顯示是他是美國總統川普的支持者，並且崇拜全國槍枝協會（NRA）的女發言人。

《中央社》報導，一名足球校隊的隊友告訴地方電視台：「他非常安靜。活在自己的世界裡。或許有幾次，我看到他被霸凌，但都不是特別嚴重。他做出如此悲慘的事，真是瘋狂。」

Photo Credit：AP/ 達志影像

聖塔菲高中班上同學說，帕戈爾特茲斯很內向，還說他今天穿了一件風衣來學校，當時氣溫高達攝氏32度。

德州州長艾波特（Greg Abbott）向記者簡報事件時則說，帕戈爾特茲斯手機和電腦的資料顯示，「他不僅想犯槍擊案，還想在槍擊後自殺，但他放棄自己了，並承認他當時沒勇氣自殺。」



《蘋果日報》報導，帕戈爾特茲斯被捕後承認是有意圖地殺人，但他也告訴調查人員，說他不殺他喜歡的人，他更說：「我希望我自己的故事能被傳開。」

根據《達拉斯新聞報》報導，這次槍擊案的10名喪生者中，包含一名代課老師，與一名來自巴基斯坦的交換學生Sabika Sheikh，美國教育委員會甘迺迪－盧格青年交流與研究（YES）計劃經理向目前參與該計畫的交換學生們發出通知信確認了這件事，該信件被美國當地伊斯蘭教育者所轉發。

I’m devasted to learn that among the 10 innocent children murdered today was Sabika Sheikh—a Pakistani exchange student.



She came here to learn—leaving her family thousands of miles behind—and we failed her. Inna lillahai wa inna illahi rajaeoon?#SantaFeHigh #GunControlNow pic.twitter.com/jPe1hU4MQ5 — Qasim Rashid, Esq. (@MuslimIQ) May 18, 2018

才剛剛參加NRA大會的川普：我非常傷心

《BBC中文網》報導，美國總統特朗普在白宮表示，槍擊事件令他感到傷心。

他說，「當局決心盡我們所能保護學生，確保學校安全，不讓那些威脅自己和他人的人士獲得武器。」

We grieve for the terrible loss of life, and send our support and love to everyone affected by this horrible attack in Texas. To the students, families, teachers and personnel at Santa Fe High School – we are with you in this tragic hour, and we will be with you forever... pic.twitter.com/LtJ0D29Hsv — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2018年5月18日

《風傳媒》報導，然而川普與絕大部分共和黨政客一樣，對無條件捍衛擁槍權、反對任何加強槍枝管制措施的全國槍枝協會（NRA）唯命是從，本月初還親赴德州達拉斯（Dallas）參加NRA大會。

《蘋果日報》報導，他在NRA大會台上大讚，NRA是偉大的愛國組織，還自爆，他斷然拒絕，制定更嚴格槍枝管制法律的訴求。川普也批評槍管法律嚴格的國家，如英國及法國，他聲稱，如果這些國家的公民有槍，就可以避免被恐攻和刺傷。

對於越來越頻繁的美國校園槍擊案，NRA及許多反對槍枝管制的政治人物，也包括川普總統，提出的解方就是：讓學校警衛配槍，鼓勵學校教職員帶槍上班上課，政府提供經費訓練後者用槍，讓他們在緊急時刻能和嫌犯對抗。

美國校園槍擊事件快速增加中

《BBC中文網》報導，美國近期校園槍擊事件頻發，就在這起德州槍擊案兩天前，當地時間5月16日早晨，伊利諾伊州一家高中才剛發生一起槍擊事件，一名青少年槍手向一名校警開槍後，校警開槍還擊將其制服，事件中未有其他人受傷。

而今年3月，美國帕克蘭校園槍擊案中，一名該校學生持槍行兇，槍殺了17名學生。事件引發美國民眾大規模抗議遊行。

最新公布的一項研究報告指出，美國校園重大槍擊事件正快速增加，過去18年因此奪走的性命比整個20世紀還多。

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核稿編輯：楊之瑜