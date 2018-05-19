- 熱門議題：
- 「回憶凋零，愛還在－當失智症踏入家中」 、
- 「厭世代」 、
- 「365天，越斜槓，越精彩」 、
- 「沈春華關鍵秀」
美國一週來第三起校園槍擊案，德州聖塔非高中10人死於同學槍下
我們想讓你知道的是
美國德州發生校園槍擊案，兇手帕戈爾特茲斯是一名17歲的高中生，這是美國今年第22起校園槍擊案，也是今年初
美國德州東南部城市聖塔非當地高中（Santa Fe High School）18日上午驚傳大規模槍擊案，至少造成10人遇害，另有10人受傷，兇手也是該校學生帕戈爾特茲斯（Dimitrios Pagourtzis），已遭警方逮捕。這是美國過去一星期以來第3起、也是今年以來第22起校園槍擊案，死傷規模僅次於佛羅里達州帕克蘭高中槍擊案。
《中央社》報導，德州州長艾波特（Greg Abbott）表示，這起攻擊事件造成10人死亡和10人受傷，並稱此為「德州校園史上最令人髮指的攻擊事件，沒有任何事能比得上父母失去自己的孩子。」
「休士頓紀事報」（Houston Chronicle）報導，帕戈爾特茲斯在週五早上學校第一堂課開始時，除了攜帶父親合法持有的霰彈槍和點三八左輪手槍外，還帶著管炸藥（pipe bomb）闖進教室。
根據目擊者表示，當時他身穿黑色長風衣，並把散彈槍藏在風衣當中，闖進美術教室開槍掃射，還在校園當中放置爆裂物造成10人喪命，包括1名員警在內一共10人受傷。
兇手個性內向，原打算自殺
《中國時報》報導，兇手帕戈爾特茲斯的父親是希臘移民，17歲的他在美式足球校隊擔任防守，他原本打算2019年高中畢業後加入美國陸戰隊，在這槍擊案發生之前，他曾在社交媒體上張貼武器照片，並曾在臉書上發布一張黑色T恤的照片，上面寫著「生來為了殺戮 BORN TO KILL」的字樣，推特上則顯示是他是美國總統川普的支持者，並且崇拜全國槍枝協會（NRA）的女發言人。
《中央社》報導，一名足球校隊的隊友告訴地方電視台：「他非常安靜。活在自己的世界裡。或許有幾次，我看到他被霸凌，但都不是特別嚴重。他做出如此悲慘的事，真是瘋狂。」
聖塔菲高中班上同學說，帕戈爾特茲斯很內向，還說他今天穿了一件風衣來學校，當時氣溫高達攝氏32度。
德州州長艾波特（Greg Abbott）向記者簡報事件時則說，帕戈爾特茲斯手機和電腦的資料顯示，「他不僅想犯槍擊案，還想在槍擊後自殺，但他放棄自己了，並承認他當時沒勇氣自殺。」
《蘋果日報》報導，帕戈爾特茲斯被捕後承認是有意圖地殺人，但他也告訴調查人員，說他不殺他喜歡的人，他更說：「我希望我自己的故事能被傳開。」
- 美媒報導劃錯重點，讓大眾以為槍擊案兇手都有精神疾病
- 【TIME】【FORTUNE】我差點成為校園槍擊案的兇手，我沒有成為殺手是因為沒辦法取得槍枝
- 【TIME】【FORTUNE】25年前我是校園槍擊案的倖存者，現在我終於看到希望
根據《達拉斯新聞報》報導，這次槍擊案的10名喪生者中，包含一名代課老師，與一名來自巴基斯坦的交換學生Sabika Sheikh，美國教育委員會甘迺迪－盧格青年交流與研究（YES）計劃經理向目前參與該計畫的交換學生們發出通知信確認了這件事，該信件被美國當地伊斯蘭教育者所轉發。
才剛剛參加NRA大會的川普：我非常傷心
《BBC中文網》報導，美國總統特朗普在白宮表示，槍擊事件令他感到傷心。
他說，「當局決心盡我們所能保護學生，確保學校安全，不讓那些威脅自己和他人的人士獲得武器。」
《風傳媒》報導，然而川普與絕大部分共和黨政客一樣，對無條件捍衛擁槍權、反對任何加強槍枝管制措施的全國槍枝協會（NRA）唯命是從，本月初還親赴德州達拉斯（Dallas）參加NRA大會。
《蘋果日報》報導，他在NRA大會台上大讚，NRA是偉大的愛國組織，還自爆，他斷然拒絕，制定更嚴格槍枝管制法律的訴求。川普也批評槍管法律嚴格的國家，如英國及法國，他聲稱，如果這些國家的公民有槍，就可以避免被恐攻和刺傷。
對於越來越頻繁的美國校園槍擊案，NRA及許多反對槍枝管制的政治人物，也包括川普總統，提出的解方就是：讓學校警衛配槍，鼓勵學校教職員帶槍上班上課，政府提供經費訓練後者用槍，讓他們在緊急時刻能和嫌犯對抗。
美國校園槍擊事件快速增加中
《BBC中文網》報導，美國近期校園槍擊事件頻發，就在這起德州槍擊案兩天前，當地時間5月16日早晨，伊利諾伊州一家高中才剛發生一起槍擊事件，一名青少年槍手向一名校警開槍後，校警開槍還擊將其制服，事件中未有其他人受傷。
而今年3月，美國帕克蘭校園槍擊案中，一名該校學生持槍行兇，槍殺了17名學生。事件引發美國民眾大規模抗議遊行。
最新公布的一項研究報告指出，美國校園重大槍擊事件正快速增加，過去18年因此奪走的性命比整個20世紀還多。
新聞來源：
- 德州校園槍擊10死10傷 一名學生凶嫌遭逮捕（中央社）
- 美17歲槍手屠殺校園10死 辯「我沒殺喜歡的人」（蘋果日報）
- 德州高中槍擊案 希臘移民被霸凌用老爸手槍行兇（中國時報）
- 德州高中爆槍擊10死 凶嫌內向疑曾遭霸凌（中央社）
- 美國得州一所高中發生槍擊案10死10傷（BBC中文網）
- 德州校園槍擊10死 川普：我非常傷心（蘋果日報）
- 槍的詛咒》美國校園今年第22度濺血，德州聖塔非高中10人陳屍槍下（風傳媒）
核稿編輯：楊之瑜