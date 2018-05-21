孩子得不到iPhone就自殺！四種父母教養方式哪裡出問題？

前陣子有新聞，國小童要不到智慧型手機，失望之餘跳樓自殺。其中到底發生什麼事情？是什麼原因讓孩子得不到想要的，就會以這麼激烈的方式，處理失望的情緒？

在發展心理學裡，父母的教養會影響孩子的社會化、情緒調節和問題解決能力。溫暖、互動性高的父母，經常會和孩子對話，激發他們的好奇心，才能以積極的方式建立起安全的依附關係，讓孩子願意去探索環境。如果父母雙方都是敏銳、互動性高的照顧主，那麼對於孩子的教養能達成共識，並且互相支持對方。

柏克萊大學心理學家Baumrind提出「家庭教養模式（parenting styles）」，她觀察父母對孩子的教養方式，依據父母對孩子的掌控（control）以及回應（responsiveness）／溫暖（warmth）程度區分為四種不同的教養類型：民主威信型、專斷獨裁型、寬容溺愛型和袖手旁觀型。

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一、民主威信型：高回應、高控制

適度管教，但是有彈性的教養方式，父母對於孩子的要求都是合理的，並且會謹慎地向孩子解釋為什麼要制定這些規矩和標準，以確保孩子知道規則背後的原因。這種方式是以理性、民主的方式來對待孩子。

二、專斷獨裁型：低回應、高控制

以嚴厲的方式管教孩子，制定許多規定，希望孩子絕對服從，但卻很少解釋為什麼要這樣要求；並經常使用體罰或激烈的手段，希望孩子服從。只希望孩子乖乖聽話，將父母的所有期待奉為圭臬，尊重他們的權威。

三、寬容溺愛型：高回應、低控制

包容性很寬，但是較為鬆散的教養方式，父母對於孩子的規定很少，基本上很少管教或者堅持規則，允許孩子自由表現情感和衝動，通常容易養出媽寶型的孩子。

四、袖手旁觀型：低回應、低控制

父母基本上不管孩子的死活，不是與孩子相當疏離，就是父母本身壓力很大或者有其他沈重問題要解決，沒有力氣去管教小孩。而父母這種冷漠疏離的行為，似乎暗示在暗示孩子：我不在乎你／妳。所以容易讓孩子發展出行為問題。

這四種教養的型態，多數心理學家認為民主威信型對孩子的發展有較正向的影響，因為父母較有熱心及包容性，並且願意把孩子的想法一起考量，不像是獨裁型的父母，對於制定的規則較固執。所以民主教養下，孩子有較高的自我肯定，社交技巧也比較好，因為他們有自主的攻堅去思考，如何面對問題才能符合期許。

專斷獨裁型父母教出來的孩子，往往較情緒化、容易顯得悶悶不樂，容易被激怒、表現敵意等，通常也較不好相處。而寬容溺愛型父母教出來的孩子，經常是較衝動、具有攻擊性，在性格上較自我中心。而放任疏離的袖手旁觀父母，會讓孩子較為叛逆，在缺乏家庭溫暖與管教下，容易出現在學問題，甚至嚴重到出現犯罪行為。

孩子要不到想要的東西，就會以自殘甚至自殺的方式來表達情緒，先排除孩子本身的問題，若從父母教養的模式來看，拒絕就有四種型態。

民主威信型的父母，拒絕就可能是「我現在找不到要給你智慧型手機的理由，你可以跟我說怎麼會需要手機嗎？」會讓孩子表達自己的意見。

專斷獨裁型的拒絕，可能就是「不准！小小年紀要手機幹嘛？」孩子只接受到拒絕，但不知道背後的原因，自己的期待大多透過壓抑來告訴自己不要想太多。

寬容溺愛型的父母，基本上就不太會拒絕孩子，甚至會說「智慧型手機是想要哪一款？要不要升級？」如果平常孩子的要求都會被滿足，那麼突然有天被父母拒絕，那對他們來說可能就是晴天霹靂，大概就以激烈的情緒來表達不滿。那袖手旁觀型的父母，大概不知道孩子需要手機，或者孩子知道要了也得不到，所以都以一種抑鬱的方式來消弭自己的期待。

父母和孩子的互動方式，的確會影響孩子面對壓力挫折的反應，甚至影響孩子經歷被拒絕時，會不會以激烈的方式處理心情。香港的研究發現，當父母比較少給予孩子溫暖回應，一昧以高掌控的方式，孩子到青少年時期，出現自殺意念的頻率會比一般孩子來得高。而德國的研究則發現當父母都採拒絕忽視的方式對待孩子，也就是對孩子的需求袖手旁觀，孩子到了青少年時期，也有較高的比率會出現自殺的企圖。

所以，父母在面對孩子的管教時，除了「管」以外，別忘了還要「教」，讓孩子知道父母仍是在乎他的感受。

參考資料

本文經林俊成授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航