古巴航空1/3飛機才剛因安全因素遭停飛，今傳39年老飛機墜機逾百人罹難

（中央社）國營古巴航空公司一架載有110名乘客和機組員的飛機，今天自哈瓦那起飛不久後墜毀。古巴航空旗下機隊1/3以上的飛機昨天才因安全考量遭停飛，出事飛機機齡近40年。



古巴國營媒體報導，3名生還者被拉出飛機殘骸後送醫治療，傷勢危急。



古巴航空公司（Cubana de Aviacion）出事的這架波音737客機，今天午間12時08分起飛前往670公里外的東部城市奧爾根（Holguin），起飛不久即墜毀在哈瓦那（Havana）何塞馬蒂機場（Jose Marti airport）附近樹林區，刺鼻濃煙直衝天際。

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「每日郵報」（Daily Mail）網站報導，現場照片顯示，消防人員試圖撲滅飛機殘骸悶燒情況。這架航班DMJ0972號的飛機爆炸後，殘骸散落一地。



從驚人影片中可見，事發後，一名受害者被擔架抬離現場，大批志願者和急救應變人員都在現場協助搶救。

58歲的狄亞士-卡奈上個月剛自勞爾．卡斯楚（Raul Castro）手中接過古巴總統大位，他稍後發布聲明說，已著手調查事故起因。



墨西哥政府表示，出事飛機1979年打造，機組員有5人是墨國公民，包括機師、副機師和3名空服員。墨西哥全球航空後來發出聲明說，機上機組員還包括一名維修技師。墨國交通部表示，出事飛機去年11月接受檢查並無異狀。



國營的古巴航空公司機隊老舊，近幾年飽受安全問題困擾，公司旗下逾1/3飛機昨天剛遭正式停飛。



根據Airline Geeks網站，古巴航空公司有16架飛機，平均機齡近10年。古巴民航局以「嚴重」技術和安全問題，包括裂縫和維修問題，下令古巴航空6架An-158飛機停飛。



在機場外一間超市工作的49歲民眾路易斯（Jose Luis）表示，他看著飛機起飛，「突然間轉向並墜毀，我們都傻住了」。



法新社報導，將飛機租給古巴航空的墨西哥全球航空（Aerolineas Damojh）表示，機上110人包括6名墨國機組員。古巴總統狄亞士-卡奈（Miguel Diaz-Canel）抵達現場後則表示，機上據信有9名機組人員，但不確定是否算在104名乘客總數之中。

《CNN》報導，交通部副部長EduardoRodríguezDávila說，船上有105名乘客，其中包括一名嬰兒。他說，五名乘客是外國人，一百名是古巴人。

居住在墜機現場附近的Orestes Bentancour告訴CNN，他被飛機在起飛時產生的「巨大噪音」吵到跑出家門查看，飛機在墜毀前似乎偏向一側。

《風傳媒》報導，事故發生後，古巴新任國務委員會主席（總統）迪亞斯─卡內爾（Miguel Diaz-Canel）趕往飛機失事現場指揮救援。他說，飛機墜毀地點是一片農田，沒有造成其他建築損毀，機場仍正常營運，政府已成立調查委員會，儘快查明事故原因。

這架飛機是古巴航空公司從墨西哥一家航空公司租借的。據墨西哥交通部18日發佈的公報，失事飛機機型為波音737-201，飛機生產日期為1979年，已經相當老舊，由國營的古巴航空從墨西哥一家「全球航空公司」（Global Air）租賃使用。



就在這起墜機事故發生前一天，古巴國務委員會第一副主席梅薩剛剛同古巴航空官員舉行會議，討論當前面臨的挑戰。古巴航空總裁桑佩爾（Roberto Pena Samper）指出，美國長期的經濟封鎖導致古巴無法獲得足夠的資源用來增加飛機數量、改善機場設施。

《聯合新聞網》報導，美國總統川普去年六月宣布將取消歐巴馬政府完全單方面的古巴協定，並宣布新的古巴政策，將嚴格執行對古巴禁運與旅行禁令，防止美元流入資助壓制人民、由軍方支配的古巴政府。

《中央社》報導，新政策禁止大部分美國企業與古巴的「武裝部隊商業企業集團」（Armed Forces Business Enterprises Group）往來，該集團涉及古巴經濟各領域，但據美方官員表示，新禁令也有例外，排除航空與海上旅遊，這實質上保障了服務古巴的美國航空及渡輪公司。



《Lexology》報導，川普取消的主要是與古巴軍事、情報與安全服務有關的財務交易，以及個人自助旅遊等，但並未禁止歐巴馬任內所開放的團體旅遊、外交關係、探親等，去年11月開始，部分歐巴馬任內簽訂的規則也已經開始實施。在原先跟商務部產業與安全局業務有關的部分，因為要確保民航與商業航班的安全，與將飛機租賃給古巴國有企業的規定等看來尚未受影響，只是出口仍需要申請許可執照。

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核稿編輯：楊之瑜