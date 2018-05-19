解決非法露營場政府硬起來？調查局搜索約談71人，業者喊冤盼輔導

（中央社）調查局發布新聞稿指出，為查緝全國違法經營露營區等情況，出動17個外勤處站及近200名調查人員，同步於北中南東等對違法經營露營區、非法佔用國有或國家公園土地、濫墾山坡地及破壞水土保持等案件展開調查，並搜索業者營業處所8處，並約談犯罪嫌疑人71人到案。



調查局表示，這次的查緝行動是配合交通部觀光局，日前公布各地大規模開發濫墾山坡地經營露營區或觀光農場等資訊，經深入調查後展開首波查緝行動。

調查局說明其中較矚目的案件，包括花蓮地區全國最大滑草場露營區「東湖生態休閒農場」，違法開發山坡地達6萬5000平方公尺，面積達8個足球場之大；台中和平及后里地區有4家業者竊佔國有地或違法於山坡地開發經營生態農場或親子露營區，合計面積達4萬5074平方公尺。



而在墾丁國家公園範圍內，有12家主題民宿業者長期佔用國有地違規增建，違規經營面積達4萬2100平方公尺。此外，在新北市石碇地區，有業者長期佔用國有地，開挖整地興建道路及建物，用於栽植溫室蔬果及培育落羽松樹苗，經營生產農場對外販售，竊佔國有土地面積達10萬平方公尺。



調查局表示，國人多不知非法露營場或農場位於「山崩與地滑地質敏感區」，或處於特定水土保持區、土石潛勢溪流範圍，潛藏山崩或地滑危險；為保障國人住與玩的安全，調查局適時介入偵辦，以阻止危害繼續擴大，後續仍將從速從嚴偵辦大規模的竊佔國有地、土地超限利用、環保犯罪等案件，嚇阻不肖業者破壞國土大賺黑心錢。

全台上千露營場，近半不合法

露營活動近幾年來十分盛行，台灣的各地露營區也越來越多，根據台灣露營區資料搜尋網站「露營窩」統計，全台包含離島，一共有1789個露營區，北部地區就有將近100個露營地，南投、苗栗則分別有超過300個露營地。

《自由時報》報導，今年三月，交通部觀光局公布第二波的非法露營區名單，盤點897家露營區，是由行政院農委會、內政部營建署、財政部、經濟部等單位提供資料彙整而來，其中5成1、455家合法，4成9、442家非法。

非法業者中，位於山崩與地滑地質敏感區共230家；特定水保區25家；土石流潛勢區62；涉水土保持且違法29家；另國土保安用地14家；保安林12家；違反國家公園法、森林法、休閒農業輔導管理辦法、國有非公用不動產被占用處理要點之露營場計70家。

業者喊冤，盼政府輔導合法

這次調查局的大動作約談業者，也讓業者們感到十分無奈，《自由時報》報導，擁有「全國最長滑草場」的東湖生態休閒農場，前身名為「開心谷」，業者施學勳喊冤表示，一年半前與林姓業者簽約，接下在當地經營超過三十年的「開心谷」，改名為東湖生態休閒農場，也隨即向國有財產署申請國有地租賃，過程會勘多次、公文往返，目前仍在申請中。

施學勳強調，前天到花蓮調查站作筆錄時，提供所有公文資料，也積極配合處理補件，希望盡快合法上線給消費者保障。



《聯合新聞網》報導，墾丁國家公園的非法露營場數量是全台灣國家公園之首，觀光局日前公布墾丁有23家非法露營場後，仍有12家斷斷續續營業；這12家多是農地變更做露營使用，或農場違法供露營，業者認為不是在高危險的地質敏感和特定水保區，又未破壞環境，單純提供露營玩家安全場所，希望政府輔導合法，導入正軌。

墾丁大圓山露營場老闆陳建良說，他十七年前退休返鄉，單純提供露營玩家場所賺點「老人工 」，既然市場有需要，政府應輔導合法，雖被約談但自認問心無愧。

墾管處說，十二家非法露營場均是土地變更使用，其中兩家小部分佔用到公有地，合計不到五十坪，因查無濫墾、破壞水保等事證，尚未達情節重大程度，除持續監控，也輔導業者轉型合法休閒農場。

《環境資訊中心》報導，目前露營場面臨沒有主管機關、管理權責與法令散落各機關，面對適法性的困境，露營業者多次喊冤，表示他們也想要合法，只是「無法可守」、「無主管機關」，更多業者期盼政府能想辦法輔導位於林業用地、農牧用地上的露營場合法，不過觀光局日前在公聽會上坦言，目前法規上並無此可能。



行政院2017年11月要求訂定管理要點，立法院也多次召開公聽會蒐集各界意見，甚至有提出應該訂定露營專法的聲音，觀光局表示，今年一月已經展開「露營場土地使用申請流程圖」及「露營場管理要點草案」的修正，並盤點露營場地需符合都市計畫法、區域計劃法等土地管理法規。

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核稿編輯：楊之瑜