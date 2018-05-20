「Tour Creator」讓你利用Google街景，直接製作自己的虛擬實境導覽

我記得有一次在基隆進行講座，課後有學生來跟我聊天，談到他們是一群基隆鄉土歷史的導覽志工，常常帶隊去介紹基隆的建築、遺址、自然人文風光，聽了讓我很感動（因為我也是基隆人）。而如果你有介紹自己熟悉的鄉土環境、自然景觀的想法，除了實際帶隊導覽外，或許在網路上製作身歷其境的「VR導覽」，也是不錯的方法。

只是要如何製作出一個古蹟、景點、展覽、社區環境、自然景觀的VR導覽呢？或許Google今天（5月10日）推出的全新服務：「Tour Creator」是一個不錯的選擇。

經由Google的「Tour Creator」，任何人都能簡單製作出自己的VR導覽，不僅製作上完全不需要程式碼等特殊技術，而且還能直接取用現成的Google街景。

我認為它有點像是Google街景版的「我的地圖」。「我的地圖」是Google的服務，可以讓你在Google地圖上製作自己的地圖導覽。而「Tour Creator」則是在Google街景基礎上，讓你直接製作自己的虛擬實境導覽。

例如這就是一個我隨手製作的「基隆港VR導覽範例」。

當然他不能做出非常厲害炫目的效果，但實際用途上或許能滿足下列需求：

帶學生參觀古蹟、景點，請學生用VR實景製作心得報告。 老師快速製作自然景觀VR導覽，課堂上作為展示教學。 景觀單位製作出每個景點的VR導覽，並放置於宣傳網頁上。

而且這樣的VR導覽，就算沒有VR眼鏡，也還是可以在任何瀏覽器上進行360度環景瀏覽。

下面就讓我來跑一遍Google「Tour Creator」的製作流程。

首先進入「Tour Creator」網站，登入Google帳號，就能開始製作。

圖片來源：作者提供

我們可以利用「New tour」建立一個導覽集，這個導覽集內可以放入多個地點或景觀的VR導覽。

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為這個導覽集命名，寫上介紹，放上封面照片，例如下圖的基隆導覽。

接著點擊下方的「Add scence」，開始建立第一個VR導覽。

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製作VR導覽時，可以上傳自己拍攝的360度照片，但如果沒有，也可以直接取用現成的Google街景。

只要搜尋地點名稱，找到的街景都能直接使用。

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接著就可以在VR街景上添加「Add point of interest」，例如那棟建築物的故事、這個景觀的知識。

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除了文字外，也可以添加照片，疊加在VR導覽上。

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最後完成一個景點的VR導覽後，選擇「Publish」發佈。

發佈時可以選擇「public」，就是可以被搜尋找到。或是選擇「Unlisted」，就是只有知道網址的人才能看到。

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把像是「基隆港VR導覽範例」這樣的網址分享，那麼其他人就可以使用任何裝置，直接查看你的VR導覽囉！

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大家可以研究看看，這個簡單易用的Google Tour Creator，還可以創造什麼用途呢？

而對這類工具有興趣的朋友，還可以參考：＜Google免費幫文史自然老師用3D街景動畫地圖導覽解說故事＞、＜教你說家鄉故事！文化資產導覽App認識身邊老建築＞、＜最華麗的古埃及歷史教學：刺客教條的中文教育版「發現之旅」＞。或是我整理的老師輔助教學工具：＜21種「知識性」教學素材資源網站，提供老師學生免費下載＞。

本文經電腦玩物授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航