【藝遊時光】世紀婚禮：王子與公主從此過著幸福快樂的日子！

編按：在台灣逐漸悶熱的五月天、伴隨水氣的日子裡，你可記得今天是全球萬眾矚目的英國王室婚禮，於英國時間中午12點在溫莎城堡的聖喬治禮拜堂舉行（Royal Wedding 直播）。遵循傳統，受到英國女王與全世界貴賓與民眾祝福的婚禮看似浪漫，但屬於平凡你我的日常，似乎可以省去許多繁文縟節，趁著綿綿細雨，隨時能陪伴愛人好友用藝術品味人生。跟著藝遊時光欣賞過美好的藝術後，邊聽著歌神張學友《雨夜的浪漫》，一邊撐著傘與他／她漫步雨中，享受梅雨季的氛圍。

藝遊靠北邊

名稱｜台北無聊風景－鄭弘敬攝影展

時間｜2018/05/26（六）－06/10（日）

地點｜田園城市生活風格書店（台北市中山北路二段72巷6號）

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史上第一次寫實記錄台北最無聊的風景，連大安劉德華和三重金城武都受不了。

台灣攝影史上第一本最猜不透的攝影集，旅日攝影師鄭弘敬（Teikoukei）發行個人攝影集作品《台北無聊風景》，首度將作品以展出形式呈現，不同於以往對台北美好生活的想像，而是捕捉你我身旁最微不足道的小人物與街邊場景，透過鏡頭看見最不平凡卻不小心露出嘴角笑意的風景，原來，台北的無聊才是真正精采之處。

名稱｜凝視實驗－台北場

時間｜2018/05/26（六）13:00－17:00

地點｜人性空間（台北市中正區羅斯福路三段286巷4弄1號）

備註｜此活動需入場費

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對視一秒是擦肩而過，八秒會墜入愛河，三十秒讓你記住一個人，那三分鐘、五分鐘、十分鐘、十五分鐘呢？透過「凝視」，我們練習體會「當下」，專注於那一刻的喧囂與安靜、連結與抽離⋯⋯無關愛上彼此，無關相互吸引，更無關產生情慾。「凝視實驗」讓我們嘗試向外打開自己，不需要言語，就能從我們最誠實、最純粹的窗口，看見彼此的靈魂與自我。

藝遊在中間

名稱｜《閱讀的島》特刊：獨立書店與社區關係．巡迴講座

時間｜2018/05/25（五）19:00－21:00

地點｜大圳屋（彰化市彰化縣溪州鄉尾厝村村市路3號）

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由《閱讀的島》雜誌總編詹正德和大家分享：關於獨立書店與社區的故事。

實體書店離不開社區，就算是開在天涯海角。對於書店進駐這件事，有些社區歡喜，有些敵視，有些無視；但是無論如何，書店總不能無視於社區，透過這些在地書店的社區經驗分享，會是一個非常特別的自我檢視、彼此理解的切入點。

名稱｜手骨樂隊「直走人生」visual LIVE

時間｜2018/05/26（六）19:00

地點｜臺中放送局（台中市北區電台街1號）

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搖滾樂隊、實驗媒和影像、歷史古蹟 ？

「手骨樂隊」是一群將日子看淡生活放慢的搖滾客，演奏道地搖滾風味以及發揚台搖精神為目標！「Casso studio」經歷過去年2017年世大運開幕典禮視覺演出洗禮過後，本次將今年頭號影像實驗作品與台中放送局一同大放異彩。而「臺中放送局」在地文化古蹟，從建立以來就為了人們而發聲，直至今日由臺中在地團隊「@STUDIO文創中心」整合了整體古蹟空間讓更多文創活動可以在放送局的懷抱裡茁壯與發光。當各種藝術領域可以相互平衡的堆疊時，最終會形成什麼模樣就過來感受吧。

藝遊南霸天

名稱｜2018臺南藝術節－河床劇團 《當我踏上月球》

時間｜2018/05/24（四）－05/27（日）

地點｜臺南文化中心原生劇場（台南市東區中華東路三段 332 號）

備註｜此活動為售票活動

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「擁抱魔法奇蹟，踏上未知境地。」 如何離開地表，升騰空中？這是不分文化、性別或年齡的狂想，我們都渴望無重力感，卸下重擔，超脫自身的存在，觸及天堂。《當我踏上月球》將帶領觀眾們探索對魔法與奇蹟的渴求，逃離單調生活，走入未知的慾望。

1969年7月21日，阿姆斯壯踏上月球那歷史性的一步，透過電視傳播到全世界。當時正值戒嚴、越戰期間，全球社會動盪不安，月球之旅是超越自我的象徵，我們可以脫離地球的一團混亂，想像新的可能性。當然，絕大部份的我們已不再夢想踏上月球，我們忙於追趕行程，喪失做夢的能力。將我們束縛在地表上的不只是地心引力，還有責任與生命的重量⋯⋯

名稱｜不貧窮藝術節－《女子話》

時間｜2018/05/26（六）－05/27（日）

地點｜肆意咖啡酒館（高雄市三民區博愛一路142號）

備註｜此活動為售票活動

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角落裡的小演出，巷弄中的小戲劇。《女子話》，2018，回到高雄！

轉開深夜中的《彩虹評道》，《Be a good girl》的念頭掙扎兩難？抬頭驚見《金菊百夫人》在窗邊搖曳扇子，手中《餅乾盒》閃閃發亮。原來，我一直在《等著你回來》。《女子話》由創作者吳宗恩、顏良珮觀察當前台灣後，醞釀出一系列的題材、劇本。內容包含了國際社會議題、臺灣政論節目、女性意識及生活議題等等，試圖以Bouffon（丑角諷刺劇）的形式提出的另一種觀點，讓觀眾有新的選擇聽見「好話」。

藝遊向東面

名稱｜把你的____留下 克里夫Ｘ吳青原

時間｜2018/05/26（六）19:00－21:30

地點｜島東譯電所（花蓮市福建街436號）

備註｜此活動需入場費

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把你的擔憂留下，於是你不再害怕失去

把你的悲傷留下，一起打包彼此的回憶

這是一場和自己身上的東西好好說再見的音樂會，願每個人都能放下自己想要放下的，變得更單純，自由。一起來聽吳青原和克里夫這次的演唱會吧，告訴我們你最想留下的東西。

名稱｜2018核電影台東場－《漢娜反核日記》

時間｜2018/05/24（四）19:00

地點｜晃晃二手書店（台東市漢陽南路139-1號）

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「在這之前，我從來不曾參與過任何社會運動或者涉入政治。直到有一天，一個巨大深沉的理由改變了這一切。」2011年10月，當芬蘭的費諾電力公司宣布將在芬蘭北部一座城鎮——漢尼奇維興建核電廠時，新聞記者的鏡頭捕捉到了商人和市政府官員們歡天喜地的那一幕。這將帶來新工作、新產業嗎？對於那些一一逃離的投資者們和技術供應商－俄羅斯國家核能公司來說，恐怕還有很長的一段路要走。

《漢娜反核日記》不只是一部關於核電的紀錄片，它更紀錄了一位平凡的普通人，是如何投身一個無比艱鉅的挑戰⋯⋯為了讓人了解她們反對核電廠的理由，漢娜在不同的國家之間旅行奔走，她在電視辯論現場，以精準尖銳的論點，使政府高官啞口無言。在她讀完孩子們的睡前故事後，漢娜就會繼續在廚房使用她的電腦去保護漢奇維尼。