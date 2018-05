聽英文歌學習說出流暢口音：選歌首先要注意五個訣竅

文:何迦勒(Cassie Hwang)

一次上課的時段,我們其中一間教室傳出優美的旋律,乍聽以為在撥放音樂,一探才知道是我們的外師在幫他的學生調整發音──用唱歌的方式。我們的外師說,學英文就跟唱英文歌一樣有輕也有重,節拍(beats)和韻律(rhythm),就像英文的重音(Stress)跟聲調(intonation)。不出兩個月,原本發音很蹩腳的學生,講英文時竟形成很自然的韻律,而且語調聽起來也十分自然。這個令人驚喜的經歷讓教學團隊相信,透過音樂,我們真的能對開口說英文這件事更有感覺。

聽音樂學英文,你沒想到的優點

一、節奏感好,語感自然好

英文好的人,都很熟悉句子的節奏感。想要練習字與字做連音時的收與放,邊聽邊唱正巧能幫你達到這個目的。只要持續、主動地跟聽,整體的聽說技巧一定會提升。

二、聽故事,有效擴充單字

記單字要能用出來,關鍵在搭配情境脈絡,歌詞的背後往往有完整的故事,熟知前因後果不僅能讓記憶深化,也提供了適合使用單字的場合。

三、不只學語言,更理解文化

英文歌除了可以學習英文單字、常用詞語外,還蘊含西方文化最真實的一面。像中文世界的倫理關係有「叔」、「伯」、「舅」、「嬸」、「姨」,在英文裡就只有「uncle」跟「aunt」,分別呈現語言中各自獨有的詞語和概念。

四、用聽的總比用背的好

歌詞在撰寫時的確比較自由,但不代表流行歌的文法都雜亂無章。拿Selena Gomez的<Wolves>來說,歌詞中「I’ve been running…to get to you」就是我們知道規則卻很少用出來的現在完成進行式(have been + running)。聽音樂學英文的優勢,就是在重複播送的過程中,你會習慣這種文法規則。

第一次選歌就上手,首要注意5件事

許多科學證據都指出,聽音樂有助於第二語言的學習。但合適的歌曲到底該怎麼挑?以下提供五個訣竅。

一、從主流流行樂入手

主流流行樂是入門班。當然許多音樂都很棒,但建議先從歌詞涵蓋西方潮流的歌曲下手,等逐漸熟悉流行樂後,再逐步延伸到其他類別。

二、用字不要太簡單

先查閱歌詞內容,盡量選有一些生字的歌。

三、跳過饒舌吧

跳過饒舌吧!唱太快的歌無法學到發音,歌詞字和字中間也沒有關聯性。

四、咬字不清的歌手,OUT!

選歌時盡量避開咬字不清或會而刻意改變唱腔的歌手與歌曲。(e.g., Ariana Grande, Halsey, Michael Jackson)

五、選一首喜歡的歌吧

確保你選的歌是自己喜歡的,別為了要學更多而強迫去聽不喜歡的樂風,不論如何,enjoy it!

把握3件事,化被動為主動

光是被動地聽音樂無助於英文學習,先將歌詞印出來,方便做筆記,再把目標訂在「能有意識的唱出來」。要能正確唸出生字、熟悉詞彙的意思,以及弄懂其中的文法。最後,熟知自己所唱的內容,而不只是順著旋律拼湊。

一、生字聽再多次還是生字,必須弄懂發音和定義。(Look up the definition and proper pronunciation for any vocabulary words you’re unfamiliar with. Take notes on the paper.)

二、弄懂歌詞的涵義,學會文法和語境。(Go through the lyrics again for phrases and any grammar you can add to your speaking vocabulary.)

有些用語並非字面上的意思,像是Ed Sheeran<Small Bump>中一句歌詞「put my future in you」,意思是我必須投入時間和金錢在你身上。

下面4個網站可以幫助你找到歌詞的涵義:

Lyrics.com

Smartlyrics.com

Songmeanings.com

Genius.com

三、光聽不夠,要唸出來;光哼不夠,要有意識的唱出來。(As you listen, try mouthing the lyrics while looking at them. Become familiar with the melody. Try to memorize the lyrics and sing along with song. This will help you internalize the English phrases and improve overall fluency significantly!)

只要聽過幾次,我們多少都能哼得煞有其事,但這只停留在無意識的模仿階段。在熟悉歌詞之後,接著就要練習有意識地跟唱,先確認自己能順暢的唸出歌詞,再跟緊歌曲的速度唱出來。一旦知道自己正在唱什麼,就代表歌詞已經被內化,這才真正達到用音樂學習的效果。

本文經世界公民文化中心授權刊登,原文刊載於此

責任編輯:朱家儀

核稿編輯:翁世航