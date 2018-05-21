老是用沒時間做藉口？讓你早起運動的五個秘訣

文：魏緞

很多人有這經驗，原本計畫每天傍晚運動，卻常會延宕，同事好友吆喝一起吃零食聊天、或生意應酬、家庭聚餐，而更常發生的是要加班趕專案，如此多拖個幾次，你就知道：運動時間要改在早上才實際可行。

可是說的比做的容易。很多人早上被鬧鐘叫醒掙扎起床後，立刻深陷天人交戰，結果常是「躺回去再睡」戰勝，可不是嗎？翻身躺回去多容易，清晨五點半起床實在太苦。

對於到底該如何做才能健康運動，體能訓練專家與營養師建議了幾個秘訣來幫助我們早起健身。

一、前一晚吃對晚餐

如果你前一晚是吃肉卷和大蒜麵包，而且拖延到很晚的晚上九點才吃，第二天你就會和那塊麵包一樣，身體又重又難受，軟綿綿鬆垮無力。所以紐約市「巴利運動健身中心」（Barry’s Bootcamp）大師級的健身教練諾亞尼曼（Noah Neiman）就建議：晚餐要改吃瘦肉等低脂肪的蛋白質，還有吃些蔬菜與健康的油脂，第二天你起床就會覺得充滿電。

二、早點上床睡覺

想要睡飽，達到每晚七到八個小時，又要兼顧早起，唯一方法就是早上床。人體有一個內在的生理時鐘的韻律，如果你盡量不要打斷這種韻律，身體得到的好處就是會在早上自然醒。

三、設計起床運動誘因

人體就像一個有回饋機制的機器，你提供什麼刺激給身體，身體就怎麼回應，所以可以事先設定目標與誘因。美國著名的研究睡眠障礙如何干擾運動員以及旅行者的腦科學醫師溫特（Christopher Winter），與企業家「地球連線」（EarthLink）執行長義哲（Joseph Eazor）討論，發現義哲這位企業家很理性，他總是提出「運動可以對自己長期產生的好處」當作目標，理性訂定目標，日日不間斷執行。

四、找一起在早上運動的夥伴

高中體育老師麗玲說，她會走上愛運動的路，其實是受到一位大學同學的影響。他看她體弱多病難以應付體育系的課業，就堅持每天早上在宿舍外面大叫「麗玲起床，一起去跑步」，風雨無阻，連寒流來襲都照常，麗玲擔心她每天一大早就來驚擾整棟舍友，只好每天乖乖出去跑步，從此改變一生。

運動夥伴真是益友。建議你周遭問問看，說不定就有習慣早起運動的人，或是還沒有這個習慣，但是想改成早上運動的人，約在健身房、或一起報名運動課程，這樣就有說到做到的壓力，比較不會中途打退堂鼓，而且還有社交互動的益處。

五、前一晚就做好準備

節省時間有訣竅。幾位受訪的健身專家也建議，為了把握早晨的黃金時刻，前一晚就把運動服裝和球鞋等器具準備好，運動前要補充的能量點心也準備好，運動前吃些，就可以精力充沛的上陣了。

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本文經康健雜誌授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航