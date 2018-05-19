為顧考生以掌聲代替鞭炮「寧靜進香」的白沙屯媽祖，還有什麼特別之處？

（中央社）苗栗白沙屯媽祖到北港朝天宮進香，今天清晨在隆重刈火（進火）後回鑾，直到媽祖鑾轎出廟，為顧及國中教育會考的考生權益，罕見一場沒有鞭炮聲的進香，只有信眾的連連掌聲。

沒有固定期程與行進路線的苗栗通霄白沙屯拱天宮媽祖進香雲林北港的年度宗教民俗盛事，今年香燈腳（隨行信徒）人數超過往年，昨天中午抵達朝天宮時，現場擠滿超過10萬信眾，盛況空前。

白沙屯媽祖進香北港朝天宮最重要儀式的「刈火」（台語割火、進香火之意），清晨在朝天宮正殿進行，由朝天宮住持法師誦經、朗讀祈禱疏文，引點終年不滅的光明燈燈火，在「萬年香火」爐中引燃金紙。

在信眾連連高喊「進喔！進喔！」聲中，法師用火勺掏取「萬年香火」爐中的香火，引到白沙屯拱天宮的「火缸」，然後送入「香擔」貼上封條，接著香擔、山邊媽祖、白沙屯媽祖聖駕，由眾人接力簇捧登轎回鑾，完成隆重的「刈火」儀式。

朝天宮內、宮前廣場及周邊道路，依舊擠滿香燈腳，雙手合十參與「刈火」儀式，接著緊隨回鑾的媽祖鑾轎，踏上回程，全程沒有喧譁聲，只聽到掌聲連連，罕見地進行一場沒有鞭炮聲的進火。

今天起兩天適逢國中教育會考，雲林斗六、虎尾、西螺、土庫、北港等地都有考場，為顧及考生安靜應考，拱天宮及北港當地鎮公所及廟宇，一再宣導「用掌聲取代鞭炮聲」，果然奏效，在市區沒有施放鞭炮，但到了郊外道路，信眾設香案、燃放鞭炮，依舊可見盛情。

許多年輕族群看到一場寧靜的進香活動，都嘖嘖稱奇說，「連媽祖也跟上時代潮流」注重環保；白沙屯媽祖回鑾將途經西螺等地，然後經過彰化等地北上，預計24日下午回宮。

《ETtoday》報導，拱天宮主委洪文華先前就曾呼籲信徒，「進香途中沒有鞭炮車，沿途也都不會放鞭炮，希望信眾本持著媽祖愛護學子的慈悲心，以掌聲代替鞭炮聲，不要影響考生。」而今天媽祖鑾轎會經過雲林斗六、虎尾等有多個考場，鑾轎經過市區時，信徒們都遵從媽祖旨意，並沒有施放鞭炮，全程沒有喧嘩聲，只有掌聲恭迎，到了郊區才又恢復熱鬧。

白沙屯媽祖特別在哪？

近年來臺灣的媽祖慶典活動已成為宗教觀光活動，著名的「大甲媽祖遶境」、「白沙屯媽祖遶境」、「北港朝天宮迎媽祖」等，吸引上萬信眾踴躍參與，媽祖信仰不僅已是國家所認定的重要民俗活動，聯合國教科文組織也將媽祖信仰列入無形文化資產，成為了世界重要民俗文化之一。

白沙屯媽祖進香最大特色是「媽祖帶路」，沒有固定期程與行進，白沙屯媽祖到北港進香，全程8天7夜、橫跨苗栗、台中、彰化、雲林4縣市，徒步往返400公里，是路途最長的媽祖進香活動。





文化部將白沙屯媽祖進香指定為國家重要民俗的無形文化資產，民國102年也入選內政部「台灣宗教百景」之一，與台中大甲鎮瀾宮媽祖進香嘉義新港奉天宮祝壽，同為「農曆三月瘋媽祖」的台灣宗教民俗盛事，吸引全台各地民眾參加，更有網路全程直播和粉絲團，甚至是可隨時定位的APP，讓信眾隨時掌握媽祖進香的位置和動態。

《中央社》報導，拱天宮管理委員會總幹事陳春發表示，去年報名人數2萬7000人，今年已有4萬3000人報名參加，「還陸續增加中」，預估可達4萬5000人，加上沿途迎駕參與信徒可能高達10萬人，隨行車輛則有近百輛遊覽車，另外，登記自小客車約3600輛，參與人潮再創新高。

白沙屯媽祖每年到北港是「進香」，而不用「遶境」一詞，陳春發指出，拱天宮供奉的天上聖母到北港朝天宮刈火是「回娘家」，與在自家庄內遶境祈福不同，且沿途行經台中、彰化、雲林等縣市，拱天宮何德何能到別人地盤「遶境」？因此，稱「進香」以表尊重與謙卑。

《中央社》報導，被信徒形容為「粉紅超跑」、「粉紅法拉利」的白沙屯媽祖鑾轎，昨（18）日上午由香燈腳人潮簇擁進入北港，鑽轎腳信眾大排長龍，北港街區萬人空巷，盛大迎接年度宗教民俗盛事。

人數超過往年的「香燈腳」（隨香信徒），36小時急行軍200公里，上午隨著媽祖鑾轎進入北港，再現「三月瘋媽祖」高潮。

而白沙屯媽祖鑾轎為了防雨，轎頂覆蓋著粉紅色薄帆布，由於行進速度快速，被信徒形容為「粉紅超跑」、「粉紅法拉利」，在快接近北港新街里北辰派出所時，只見鞭炮響徹雲霄的瞬間，媽祖鑾轎一溜煙進入派出所暫時駐駕，讓信眾再度見識到粉紅鑾轎的神速。

雲林縣長李進勇、北港鎮長張勝智、立委張麗善、縣府團隊、北港地區宮廟及拱天宮管理委員會等各界，在北辰派出所設香案奉拜白沙屯媽祖聖駕，場面盛大隆重。

今年香燈腳勝過往年，加上雲林及附近地區信眾，北港街區估計湧進超過10萬人，北港各界為迎接年度盛事，各行各業、家家戶戶設香案拜迎白沙屯媽祖，並準備各式飲料、點心等沿途贈送。藝人陳美鳳也到場發送營養飲品，希望稍解香燈腳長途跋涉的辛苦。

全程8天7夜、橫跨苗栗、台中、彰化、雲林4縣市、徒步往返400公里的白沙屯媽祖進香北港朝天宮，由文化部指定為國家重要民俗的無形文化資產，民國102入選內政部「台灣宗教百景」之一，與台中大甲鎮瀾宮媽祖進香嘉義新港奉天宮，同為農曆「三月瘋媽祖」的年度宗教民俗盛事。

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核稿編輯：楊之瑜