日本武士刀の故事：偷師試水溫要「斬手」？用刀鞘能打嗎？百人斬不可能？

數十年來，美國人超愛日本武士刀

Photo Credit: The Last Samurai / IMDb

相信如果有人拋出這個問題：最多日本刀（傳統武士刀）的地方在哪裏？

可能會立即被人嘲笑回答道：「當然是在日本吧！」

不過，若把問題添加時間性，把它當成是歷史問題的話，那麼，看似簡單又標準的答案，也未必全對。在第二次世界大戰之後，美軍在日本以一年時間大舉沒收武士刀，原意是禁制民間「武器」，不少美軍把大批武士刀視作珍貴紀念品帶回美國；直至1952年日本才讓彥三郎推出造300把新刀計畫，解禁後日本刀被視作傳統文化藝術品，數量逐漸增加。據估計戰後至50年代中期，美國收藏的武士刀極可能比日本還多。

凡事自有其發展脈絡，我們常在美國電影、劇集看見有角色使用傳統武士刀，不管是多年前令人熱愛的《末代武士》、《追殺比爾》等電影，或近年美劇《陰屍路》中「米瓊恩」（Michonne）的刀法曾惹來網友討論，乃至Netflix原創電影《極道制裁者》（DARC）那位「企業二世祖」的武士刀亦成為重要點綴；感覺美國人對日本刀情有獨鍾，實際背後更有血淚般的歷史緣由。

只是，沒收武士刀的事跡還不能充分解釋那份鍾愛，擁有的數量再多也可以不喜歡，說到底，始終是日本人製作武士力的技藝、品質和心思，才是真正令人醉心之處。

論造武士刀的過程，傳統說法與現代有些微差異，而傳統最賦「秘傳」色彩的一環，先不得不提關於「試水溫」的迷思。

日本製刀傳說涉及「水溫」的步驟最神秘？

Photo Credit: Yoshindo Yoshihara, Leon Kapp, Hiroko Kapp-The Art of the Japanese Sword. The Craft of Swordmaking and its Appreciation-Tuttle Shokai Inc

就是在刀匠捶打鋼刀刀芯到一個階段，刀身經已成形，便會在刀主體的上半部（刀背）塗上黏土，塗甚麼樣式會決定武士刀「刃文」的特色，唯獨不塗黏土的地方是外露那一整邊的刀刃，然後，將塗好的鋼刀整個放入爐火鍛燒，稱為「土置」（tsuchioki），加熱至攝氏750至850度燒完即置入溫水之中數秒（塗黏土的刀背部分（棟）向下延伸，使之更有彈性，而刀刃則沒塗黏土，反過來令它更堅硬）。

與此相關的迷思，就在拿捏「水的溫度」：水溫太冷，收縮過急會使刀刃出現裂痕；水溫太熱，則無法達致想要的硬度，影響堅固性。

在平安時代有一名匠叫小鍛冶宗近，人們透過謠曲〈小鍛冶〉流傳一個故事，他的門徒在幫助造刀的過程，偷偷伸手去試水溫，想知道箇中秘密，怎料瞬間被小鍛治宗近抓住，當場將他的手斬掉，此事隨著謠曲成為民間傳說。

Photo Credit: Yoshindo Yoshihara, Leon Kapp, Hiroko Kapp-The Art of the Japanese Sword. The Craft of Swordmaking and its Appreciation-Tuttle Shokai Inc

今天要弄清楚平安時代名匠「水溫秘密」已不太可能，但現代日本刀匠透露做法，是大約把水溫調至攝氏7至13度。

當然，在泡水之前的煉鋼的各種步驟亦極其重要，說到底，造武士力要準備的事和細節相當多。在分享讓人讚嘆又嚴謹的造刀技藝之前，不妨先從整個成品最外圍的「刀鞘」談起。

太天真？即使劍術高手也無法用刀鞘退敵？

Photo Credit: The Last Samurai / IMDb

即使看似平平無奇的刀鞘，過往亦不乏趣事和製作功夫。

近年，日本「時代考證家」山田順子在《江戶那些事》提到刀鞘及武士之種種，正好滿足我們這方面的好奇心，她日常的重要專業之一，就是替日本影視製作團隊提供考證意見，讓團隊採用合適的部分拍攝。

由於不少日本人受到劇集畫面影響，一度誤以為武士界的絕頂高手，可以利用刀鞘來擊倒敵人，無須拔出整把刀撕殺。就好像《暴坊將軍》裏的吉宗將軍，不停用刀鞘擋對手的刀，又用刀鞘最尾端的「鐺」部大力反擊，似乎這像是金剛棒般厲害好用。

可惜事與願違，誠如著名刀匠吉原義人交代的過程，用來製造刀鞘的朴木（木蘭科）不見得特別堅硬，事前先徹底風乾，再被割磨成兩薄片，緊貼武士刀原型裁訂好各部後，以「續飯」（米飯壓合成的漿糊）作為黏合膠，把兩薄木片併合。可能你已推想到：「這不是很脆弱嗎？」正是，這種黏合稱得上脆弱，本來就是將來有需要時，重新把刀鞘再次分開兩半，清理長期用刀後藏在鞘內的油和灰塵，循環再用。

可想而知，無論一位武士如何高手，怎可能不拔刀，完全倚靠如此脆弱的刀鞘，彷若手執金剛棒一樣大力撃倒對手？

只是長久以來，文人雅士加上影視劇集對刀鞘的想像力，更聯繫上「銅牆鐵壁」四字，非常誇張，若知道實際刀鞘的結構，便明白一切想得太多了。

此外，還有一「武士與刀」的迷思，人們同樣想得太多，就是認為劍術強、刀夠好，就足以持刀大量斬殺敵人至天昏地暗。

手執一刀瘋狂斬殺百人、千人，有可能嗎？

Photo Credit: Blade Of The Immortal / Screen International Youtube截圖

每次看日本古裝劇出現武士撕殺時，不難碰見一些血脈沸騰的畫面，那些劍術高手揮舞幾下武士刀（誇張的甚至揮一下），就清脆利落把對方斬殺，如果是根據漫畫改編的故事，或會有百人斬、千人斬的場面，一會兒手起刀落，即屍橫遍野，近年《無限之住人》可謂全戲「由頭斬到尾」，看過的朋友或記起殺得有多壯烈。

以欣賞作品的角度來說，誇張一點問題都沒有，然而總有時候會好奇，傳統日本武士真的如此輕易用刀以一斬殺十人、百人乃至千人嗎？

山田順子談及武士撕殺時，以她熟悉的江戶時代為藍本的話，還是認為電影和劇集比歷史實況浮誇太多；別說要百人、千人斬，即使劍術高超的武士，加上質量非凡的武士刀，要做到十人斬，也未必真能成事。

首先，武士刀刃在斬中衣物、人體、碰撞刀刃或硬物時，會不停累積磨損，正式生死相搏的對決，可能一次決鬥已令武士刀折損不少，到了刺傷、斬死對方之後，也意味武士刀割破衣物、弄傷人體，繼而沾上了脂肪、血液，無論原初如何鋒利，依然會使變鈍情況加劇，這樣的刀再跟另外數位武士接戰，剩下多少威力，叫人非常懷疑。

更重要的一點是，若武士不是神乎其技能一刀斬斷手或腳，意味他有許多機會只是割中衣物，而中下級武士所穿的和服，會疊在內層「襦袢」襯衣之上，而上級武士會穿「長襦袢」，加起來可有六層布料重疊。

未止於此，武士通常在和服裏，經常擺放近十張的「懷紙」作各類用途，故上身因此再加厚了，還有腹部還繫了三層厚的腰帶。

可見，戲劇效果以一刀斬中身軀「見血而亡」的場景，幾乎是不可能的事。比較容易決定武士輸贏的關鍵，更可能是斬中手腕和腳部，直至對方失去行動力的時候，斬頭或全力把刀刺進對方（大力刺破六層衣物），才真正致命，當然還可以讓戰敗者自行切腹等。

所以，若說在戰場上用刀要斬殺大量敵軍時，一位武士會帶上多把刀，絕不能一刀斬天下。

說到這裏，在後續的篇章，我們會再一次檢視整把日本武士刀的源流，以及其製作過程獨到之處。

Photo Credit: Laszlo Balogh / Reuters / 達志影像

延伸閱讀：

參考資料：

吉原義人、里昂．卡普、啓子．卡普著：《國家地理精工系列 日本刀：全面剖析日本刀的鍛造與鑑賞藝術》（Yoshindo Yoshihara, Leon Kapp, Hiroko Kapp-The Art of the Japanese Sword. The Craft of Swordmaking and its Appreciation），臺北市：大石國際文化，2018年4月，初版。

樋口清之著：《梅乾與武士刀——在傳統文化中的古老智慧，揭開大和民族創新獨步的關鍵》，北市：時報文化，2017年4月。

山田順子著：《江戶那些事：穿越三百年老東京，原來幕府將軍和庶民百姓是這樣過日子的》（時代考証家が教える 江戸の暮らしがわかる本），臺北市：日月文化，2018年3月，初版。

核稿編輯：歐嘉俊