棒協史上首次會員直選理事長：擁有職棒球隊的辜仲諒當選

中華棒球協會今（19）日進行12屆理事長、理、監事改選投票，唯一參選人、同額競選的中信慈善基金會董事長辜仲諒的總共獲得1,025票，以超過當選資格必備的2成選票還有剩的得票數，當選新任理事長，他也成為首位擁有職棒球隊的棒協理事長。

因應《國民體育法》修法，棒協去年通過組織章程修正草案，理事長首次改由全體會員直選，按照規定，他得票數需至少達全體會員1,641票的20%，也就是要超過329票才能當選。最後開票結果，共有1,138人投票，扣除無效票113張，剩下的有效票1,025票全部投給了辜仲諒。

在辜仲諒當選後，棒協預計本月31日召開理監事會議，屆時將選出常務理監事及副理事長，隨後向內政部核備後，7月1日完成新舊理事長交接。辜仲諒2014年收購兄弟象，現為中信兄弟老闆，如今成為理事長，也是棒協史上第一位擁有職棒隊的理事長。

辜仲諒當理事長，備受期待的，是他如何帶領棒協，和中職做有效整合。身為職棒球員工會前理事長、效力富邦悍將的胡金龍認為，去年世界棒球經典賽時，棒協就給予不少幫助，比起過往進步很多，「未來還無法預測，期待能整合聯盟跟棒協，打造最好的國家隊陣容。」

「辜仲諒」是誰？

現年53歲的辜仲諒是台灣五大豪門家族之一鹿港辜家名門之後，現任中信慈善基金會董事長及中華職棒中信兄弟實際出資人，是前中信金控董事長辜濂松的長子。其二弟辜仲瑩是為中信證劵、映泰集團及開發金控總經理，三弟辜仲立為中租迪和董事長。

從小就懷抱棒球夢的辜仲諒，小學三年級時組了棒球隊，因為身材高大擔任隊長。「要不是爸爸，我就去打棒球了。」在赴日本求學時，他也加入棒球隊，後來因父親辜濂松反對，才未繼續打球。

雖然辜仲諒後來沒走上棒球路，但他用另外一種方式，實現自己的棒球夢，擁有龐大象迷的兄弟象隊，2013年10月尋求買家，當年底中信集團確定接手買下，關鍵人物就是辜仲諒。

除了經營職棒球隊外，辜仲諒還力挺三級棒球，中信集團舉辦中信盃少棒賽，還贊助黑豹旗青棒賽，認養偏鄉國小棒球隊，並在屏東縣打造中國信託公益園區，提供少棒球員訓練、比賽以及住宿的場所。

在商界打滾多年的辜仲諒曾說，台灣需要「一股氣」來帶動經濟，而棒球就是最大的希望，呼籲金融業等企業一起挺職棒。「再大的困難，棒球要繼續做、繼續打」，辜仲諒這次參選棒協理事長，在政見中提出成立「國家隊棒球訓練中心」等政見，如今成為首位跨足職棒、業餘棒球的協會理事長，是台灣棒壇最具影響力的人，未來如何擴大推展台灣棒運，備受關注。

由於棒球重返奧運，未來棒協的關鍵任務在於備戰明年在台中洲際棒球場舉行的亞錦賽、世界12強賽。亞錦賽2019年10月舉行，扣除日本隊後，排名最優的球隊，可以先拿到2020年3月奧運4搶1資格賽的門票，11月中旬再舉行世界12強賽，產生兩張東京奧運門票。

獅隊領隊蘇泰安當選理事，張泰山、郭李建夫監事出線

除了辜仲諒拿下1,025票確定當選第12屆理事長，各會員還可圈選15位理事、4位監事還有1位理事長，約有1,600位會員到場，經過投票，將產生30位理事，9位監事，還有理事長。

其中，中信金融管理學院董事孫紀蘭拿下個人會員理事最高票600票，中信集團共有5人入選個人理事。統一獅隊領隊蘇泰安拿下團體會員理事最高票362票當選。

監事部分，得票最高的為律師林俊儀，拿下490票，而前職棒球星張泰山也獲得第二高票474票，戰功輝煌的郭李建夫也名列第三。

棒協理事總計38人參選、應選30人，此次總計1138人投票，有效票1119票，廢票19票，按照得票數和比例，個人會員理事取13名、團體會員理事10名、運動選手理事7名。監事部分，總計11人參選，應選9人。

以下為棒協理事當選名單（按個人、團體及運動選手，以及票數排列）：

孫紀蘭，中信金融管理學院董事（個人）

林志強，中信銀個金債權經營部長（個人）

陳献榮，南英商工體育組長（個人）

高人傑，台中市棒球教育基金會董事（個人）

余政憲，高苑工商董事長（個人）

羅宏瑜，ICRT 董事（個人）

黃志源，中信企業金融處副總經理（個人）

彭誠浩，世界棒壘球總會第一副會長（個人）

蔡明堂，穀保家商青棒隊總教練（個人）

陳雨鑫，行政院體育發展委員會委員（個人）

謝國棟，大魯閣實業股份有限公司策略長（個人）

張登瑞，中信兄弟職棒球團顧問（個人）

何孝齊，緯來電視網副總（個人）

蘇泰安，職棒統一獅隊領隊（團體）

張滄彬，桃園市棒球總顧問（團體）

郭智輝，崇越集團董事長（團體）

陳炳甫，台北市體育總會棒球協會理事長（團體）

郭志恆，雲林縣體育會田徑委員會主委（團體）

邱名璋，屏東縣工商發展投資策進會總幹事（團體）

柳宗義，新竹市體育會棒球委員會主委（團體）

陳嘉遠，文化大學體育學系主任（團體）

廖豊民，台中市棒球教育基金會董事長（團體）

游本力，宜蘭縣棒球委員會主委（團體）

楊清瓏 綺麗育樂有限公司總經理（運動選手）

林華韋 台灣體育運動大學校長（運動選手）

葉志仙 亞洲棒球總會訓練部主任（運動選手）

趙士強 行政院體育發展委員會委員（運動選手）

謝明勇 台灣棒球名人堂常務理事（運動選手）

陳進財 文化大學棒球隊副領隊（運動選手）

曾慶裕 大專院校體育總會秘書長（運動選手）

監事當選名單（按票數排列）：

林俊儀，恆昇法律事務主持律師

張泰山，前職棒球員

郭李建夫，前職棒球員

黃士魁，文化大學體育學系副教授

謝承勳，綺麗珊瑚成棒隊總教練

蔡榮郎，薇閣文教基金會董事

蕭松彩，拔河運動協會常務理事

汪錦德，花蓮縣體育會秘書長

曾揚岳，美孚巨人棒球發展基金會董事

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核稿編輯：楊之瑜