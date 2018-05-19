棒協史上首次會員直選理事長：擁有職棒球隊的辜仲諒當選

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辜仲諒這次參選棒協理事長，在政見中提出成立「國家隊棒球訓練中心」等政見，如今成為首位跨足職棒、業餘棒球的協會理事長，是台灣棒壇最具影響力的人
中華棒球協會今（19）日進行12屆理事長、理、監事改選投票，唯一參選人、同額競選的中信慈善基金會董事長辜仲諒的總共獲得1,025票，以超過當選資格必備的2成選票還有剩的得票數，當選新任理事長，他也成為首位擁有職棒球隊的棒協理事長。
因應《國民體育法》修法，棒協去年通過組織章程修正草案，理事長首次改由全體會員直選，按照規定，他得票數需至少達全體會員1,641票的20%，也就是要超過329票才能當選。最後開票結果，共有1,138人投票，扣除無效票113張，剩下的有效票1,025票全部投給了辜仲諒。
在辜仲諒當選後，棒協預計本月31日召開理監事會議，屆時將選出常務理監事及副理事長，隨後向內政部核備後，7月1日完成新舊理事長交接。辜仲諒2014年收購兄弟象，現為中信兄弟老闆，如今成為理事長，也是棒協史上第一位擁有職棒隊的理事長。
辜仲諒當理事長，備受期待的，是他如何帶領棒協，和中職做有效整合。身為職棒球員工會前理事長、效力富邦悍將的胡金龍認為，去年世界棒球經典賽時，棒協就給予不少幫助，比起過往進步很多，「未來還無法預測，期待能整合聯盟跟棒協，打造最好的國家隊陣容。」
「辜仲諒」是誰？
現年53歲的辜仲諒是台灣五大豪門家族之一鹿港辜家名門之後，現任中信慈善基金會董事長及中華職棒中信兄弟實際出資人，是前中信金控董事長辜濂松的長子。其二弟辜仲瑩是為中信證劵、映泰集團及開發金控總經理，三弟辜仲立為中租迪和董事長。
從小就懷抱棒球夢的辜仲諒，小學三年級時組了棒球隊，因為身材高大擔任隊長。「要不是爸爸，我就去打棒球了。」在赴日本求學時，他也加入棒球隊，後來因父親辜濂松反對，才未繼續打球。
雖然辜仲諒後來沒走上棒球路，但他用另外一種方式，實現自己的棒球夢，擁有龐大象迷的兄弟象隊，2013年10月尋求買家，當年底中信集團確定接手買下，關鍵人物就是辜仲諒。
除了經營職棒球隊外，辜仲諒還力挺三級棒球，中信集團舉辦中信盃少棒賽，還贊助黑豹旗青棒賽，認養偏鄉國小棒球隊，並在屏東縣打造中國信託公益園區，提供少棒球員訓練、比賽以及住宿的場所。
在商界打滾多年的辜仲諒曾說，台灣需要「一股氣」來帶動經濟，而棒球就是最大的希望，呼籲金融業等企業一起挺職棒。「再大的困難，棒球要繼續做、繼續打」，辜仲諒這次參選棒協理事長，在政見中提出成立「國家隊棒球訓練中心」等政見，如今成為首位跨足職棒、業餘棒球的協會理事長，是台灣棒壇最具影響力的人，未來如何擴大推展台灣棒運，備受關注。
由於棒球重返奧運，未來棒協的關鍵任務在於備戰明年在台中洲際棒球場舉行的亞錦賽、世界12強賽。亞錦賽2019年10月舉行，扣除日本隊後，排名最優的球隊，可以先拿到2020年3月奧運4搶1資格賽的門票，11月中旬再舉行世界12強賽，產生兩張東京奧運門票。
獅隊領隊蘇泰安當選理事，張泰山、郭李建夫監事出線
除了辜仲諒拿下1,025票確定當選第12屆理事長，各會員還可圈選15位理事、4位監事還有1位理事長，約有1,600位會員到場，經過投票，將產生30位理事，9位監事，還有理事長。
其中，中信金融管理學院董事孫紀蘭拿下個人會員理事最高票600票，中信集團共有5人入選個人理事。統一獅隊領隊蘇泰安拿下團體會員理事最高票362票當選。
監事部分，得票最高的為律師林俊儀，拿下490票，而前職棒球星張泰山也獲得第二高票474票，戰功輝煌的郭李建夫也名列第三。
棒協理事總計38人參選、應選30人，此次總計1138人投票，有效票1119票，廢票19票，按照得票數和比例，個人會員理事取13名、團體會員理事10名、運動選手理事7名。監事部分，總計11人參選，應選9人。
以下為棒協理事當選名單（按個人、團體及運動選手，以及票數排列）：
- 孫紀蘭，中信金融管理學院董事（個人）
- 林志強，中信銀個金債權經營部長（個人）
- 陳献榮，南英商工體育組長（個人）
- 高人傑，台中市棒球教育基金會董事（個人）
- 余政憲，高苑工商董事長（個人）
- 羅宏瑜，ICRT 董事（個人）
- 黃志源，中信企業金融處副總經理（個人）
- 彭誠浩，世界棒壘球總會第一副會長（個人）
- 蔡明堂，穀保家商青棒隊總教練（個人）
- 陳雨鑫，行政院體育發展委員會委員（個人）
- 謝國棟，大魯閣實業股份有限公司策略長（個人）
- 張登瑞，中信兄弟職棒球團顧問（個人）
- 何孝齊，緯來電視網副總（個人）
- 蘇泰安，職棒統一獅隊領隊（團體）
- 張滄彬，桃園市棒球總顧問（團體）
- 郭智輝，崇越集團董事長（團體）
- 陳炳甫，台北市體育總會棒球協會理事長（團體）
- 郭志恆，雲林縣體育會田徑委員會主委（團體）
- 邱名璋，屏東縣工商發展投資策進會總幹事（團體）
- 柳宗義，新竹市體育會棒球委員會主委（團體）
- 陳嘉遠，文化大學體育學系主任（團體）
- 廖豊民，台中市棒球教育基金會董事長（團體）
- 游本力，宜蘭縣棒球委員會主委（團體）
- 楊清瓏 綺麗育樂有限公司總經理（運動選手）
- 林華韋 台灣體育運動大學校長（運動選手）
- 葉志仙 亞洲棒球總會訓練部主任（運動選手）
- 趙士強 行政院體育發展委員會委員（運動選手）
- 謝明勇 台灣棒球名人堂常務理事（運動選手）
- 陳進財 文化大學棒球隊副領隊（運動選手）
- 曾慶裕 大專院校體育總會秘書長（運動選手）
監事當選名單（按票數排列）：
- 林俊儀，恆昇法律事務主持律師
- 張泰山，前職棒球員
- 郭李建夫，前職棒球員
- 黃士魁，文化大學體育學系副教授
- 謝承勳，綺麗珊瑚成棒隊總教練
- 蔡榮郎，薇閣文教基金會董事
- 蕭松彩，拔河運動協會常務理事
- 汪錦德，花蓮縣體育會秘書長
- 曾揚岳，美孚巨人棒球發展基金會董事
新聞來源：
- 中華民國棒球協會第12屆理事長、理事及監事選舉結果報告（中華棒協）
- 擁有職棒隊的棒協理事長 辜仲諒史上第一人（中央社）
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核稿編輯：楊之瑜