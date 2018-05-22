進口一噸的奶粉賣出十噸的銷量，中國社會早已失去那份誠信與純真

文：李華（一個無可救藥的自由主義者，曾經在中國政府機關任職，後因言獲罪，現流亡海外，著有《自由的遠方》）

還記得我剛來到澳洲的時候，生活拮据，只能擠在十人一間的背包客旅館，後來逐漸穩定下來，分租了一間單人房，我在和房東履行了相關手續，準備向她索要房間鑰匙的時候，她卻說：「這個房間沒有鑰匙，我們的房間也都不上鎖。」

我忽然間恍然大悟，今天的我們是不是缺失了一些我們曾經擁有的寶貴價值，生活中我們處處需要一把有形的鎖和一堵高高的牆來讓我們安全。

在中國生活了二十多年，從小到大，長輩們經常提醒我們的一句話是：要注意身邊的壞人。當我們還是咿呀學語的孩童時，只要我們一不聽話，家長就會用那個屢試不爽的「專逮小孩的壞人」來嚇唬我們，我們馬上就安靜了。當我們背起書包上學前，家長會叮囑我們：「不要和外面的陌生人說話。」當我們背起行囊要去遠方，家長們又會語重心長地勸告我們：「出門在外要多長個心眼，注意自己的人身安全和財物安全。」

這樣一種「人性本惡」的觀念教育下，所有我們不認識的人都有可能是那個壞人，所以我們漸漸養成了防備別人的習慣。別人給我們一個糖果，我們會疑惑裡面是不是放了毒藥；陌生人和我們搭個訕，我們要懷疑他是不是別有居心；就算乾柴遇烈火的兩人約砲，也要糾結於誰先去洗澡。

老師和家長經常給我們灌輸「你不能改變社會，只能適應社會」的觀念，外面的世界再怎麼弱肉強食、混沌不堪，我們都無能為力，只能艱難地周旋其中，唯一能做的是在自己心中多築幾堵牆，多上幾把鎖。

陌生人初次見面，贏得別人信任的最好方式，莫過於說自己是一個虔誠的佛教徒或基督徒，因為一個有信仰的人，內心有所敬畏，畢竟不像普通人那樣胡來。

上高中的時候，我們學校有一句校訓「先成人，後成才」，老師們也經常教育我們要「學會做人」。其實這句「學會做人」並不是「仁、義、禮、智、信、溫、良、恭、儉、讓」這麼簡單，它還有豐富的中國特色內涵，這些東西可能沒有人會去教你，只能靠你在日常的生活中去感悟了，沒有掌握好這些技能，你估計很難混下去，說嚴重點，你已經不適應現在這個社會了，意味著即將被淘汰。

當我來到澳洲這個以基督教為主要信仰的國家，卻看到了久違的、令人感動的一面。

剛來澳洲不久，因為水土不服和心情壓抑的緣故，手上長了個癤子，本來沒有在意，後來漸漸腫脹流膿水，我簡單用紗布包紮了一下。

有一天我帶著傷來到雪梨大學的博物館參觀，不小心手上的紗布掉了，露出了猙獰恐怖的傷口，我正要掏出紙來包紮，正巧被一旁的一位女保安看見了，她很緊張地問我：「是不是在這裡碰到了？」我趕忙說：「不是。」然後用蹩腳的英文加上各種肢體動作向她解釋這是什麼原因造成的，她有點似懂非懂，最後仍堅持建議我去看醫生，還帶我到她的車裡做了簡單的消毒和包紮，讓我非常感動。

我在想：如果這件事同樣發生在中國，我會遇到這麼一個熱心腸的保安大姐嗎？現實可能會讓我很失望，我們在新聞裡經常看到的是這個社會的人情冷漠、世態炎涼，當年的小悅悅被汽車撞倒在地碾壓多次後，路過的18位行人竟然都能視若無睹，今天老人跌倒在地後，有人敢去扶嗎？

在澳洲最讓我印象深刻的是人與人之間的信任和誠實守信的社會氛圍。如果你到中國的政府機關辦事，公務人員上來要檢查你的各種證件來核實你的身份，有時還會門難進、臉難看、事不好辦。但是我在澳洲的公立圖書館辦一張圖書卡，只是簡單填寫了一下個人基本資料，工作人員當場就將卡發給我，也沒有核查我的各種證件，如果你有需要，他們還會免費寄到你的府上。

聽澳洲老一輩的基督徒說：「以前的澳洲火車站出口都沒有自動閘門，乘客們主動購票乘車或刷卡，幾乎沒有人逃票，後來因為素質參差不齊的新移民的到來，才不得不在一些車站增加了自動閘門，不過現在依然有很多車站是沒有自動閘門的。」

澳洲如今的製造業已經非常少了，那些碩果僅存的製造業可以說是澳洲人的驕傲。包裝上面貼有綠色袋鼠標籤的「Product of Australia」商品無疑是品質保證，有時產品的成份中有多少來自澳洲，也會清楚註明。

澳洲的奶粉可以說是中國代購大軍的寵兒，在這樣的巨大商機面前，澳洲的奶粉公司曾經進軍中國市場，但是他們最後又無奈退出，這是為什麼呢？因為他們的代理商進了一噸的奶粉，結果在中國賣出了十噸的銷量，誠實守信的澳洲人在什麼都能造假的中國人面前甘拜下風了，他們用犧牲經濟利益這種壯士斷腕的精神來堅守他們對誠信和品質的追求。

有人說：「國外的月亮未必比中國圓」，我覺得這句話很有道理。國外的月亮也有陰晴圓缺，但是我在國外的所見所聞，卻讓我發現了中國社會早已失去的那份純真，原來不是我們不適應這個社會了，而是這個社會已經病入膏肓。

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