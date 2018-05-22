為什麼中國不會要求別國承認「海南島是中國神聖不可分割的領土」？

文：林家珮（服務業）

台獨不能是務實責任嗎？

柯文哲砲轟賴清德聲稱自己是「務實的台獨工作者」不負責任，但同樣身為地方首長的嘉義市長涂醒哲不但熱烈響應「2020以台灣名義參加東京奧運」公投聯署運動，更表示「中華台北」是混淆視聽的作法，台灣要用「台灣」名義參與國際性的活動，因為台灣是主權獨立的國家，如果不是，憑什麼有總統呢？他對台獨不僅認同，更用行動表現維護主權的決心，堪稱「務實工作者」的表率。若未致力於維持國家價值，局面會是屢屢被中國矮化為「地區」、「中華台北」，中國卻可以堂而皇之自稱是國家。

筆者有一位長輩在1980年代末前往韓國旅遊，遇及一群大學生「群情激憤」抗議，表現民族性，當時長輩即「預見」韓國未來將強盛。韓國政府近來文化、觀光、教育政策三棲，鼓勵年輕人深刻了解國家的歷史文化，更促進「韓流」，除了提供台灣借鑒，其國家剽悍的民風，與北韓勢不兩立，是名副其實的「南韓獨」思想，比如曾嚴正拒絕被稱為「南韓」，應稱「韓國」，有一種不願與「北韓」相提並論的霸氣。總統未兌現的政見、政府不當的政策，均是韓國民眾熱血沸騰的抗議主題。韓國不盡然是一個完美的範本，但除了民生的法案措施，台灣獨立公投、挑選國旗、訂定國號之類的「創舉」，立委同樣應有韓國的「魄力」，提出或通過實質改善。

任何國家的政治家，都有義務為民眾設計一套良好的制度，但台灣與中國目前的現實是「兩國兩制」，所謂「一國兩制」或可適用於英國與葡萄牙在東方的殖民地──香港與澳門，但絕對不適用於台灣。台灣自始並非中國的「固有」領土，更不隸屬於今日的中華人民共和國。

今天，台灣在國際法上是一個主權國家，獨立於全球各國及中華人民共和國之外。1971年，台灣在聯合國的席位，被中華人民共和國政府所取代，那只象徵著中華人民共和國為中國唯一合法政府的地位，已被聯合國所承認，但並不表示台灣政府滅亡，至少台灣政府尚有效治理台澎金馬2,300萬民眾。為台灣民眾建立良好政治體制，那是台灣政府的義務，而中華人民共和國政府也應為中國民眾建立良好的政治體制。

要言之，現在事實上存在著「中華人民共和國」（中國）與台灣兩個國家，這是不可否認的現實，中國當局應該面對這個現實，改變其「一黨專政」本質，使兩國都能實踐一種良好的制度。但習近平的九二共識想法迄未改變，由此可知他及中國其他政治領導人，並不了解現階段中國與台灣關係的實際面貌，對「台灣」並沒有足夠的認識。

現在的中國，上至官方下至國民，要求國際社會承認台灣是中國「神聖不可分割的一部分」，已經成了一種習慣，很多時候他們甚至都沒有考慮過這個他們堅持要收回的「領土」，其社會現狀究竟是怎樣的？文化又是怎樣的？假如連這些都沒有考慮過，就宣稱要統治這個對它知之甚少的地方，實在是非常莫名其妙。

另外，沒有什麼東西是「神聖不可分割」或者「神聖不可侵犯的」，尤其是在中國這樣一個共產主義無神論國家，說出「神聖」這個詞更顯得無法理解。要求別的國家甚至是公司企業「承認」台灣屬於中國，無論從何角度去看都是非常不合理的要求。

首先，假如台灣真的是屬於中國的，那麼中國根本就不需要去要求別人承認，難道中國會去要求別國承認「滿洲是中國神聖不可侵犯的領土」，或者「海南島是中國神聖不可侵犯的一部分」嗎？正是因為台灣在事實上已經完全有別於中國，台灣和中國是兩個不同的國家、不同的政府，使用不同的護照，有著不一樣的社會。一味宣稱台灣是中國的，對台灣的現狀視而不見，只會造成雙方更大的對立和誤解。

台灣社會的「中國認同感」正在逐漸的下降，很大程度上也是因為「中華民國」的國號在國際上已經沒有了絲毫的地位和尊重，「台灣獨立運動」正是彌補了台灣人的身分認同危機，「做個台灣人」成了一種勢不可擋的理念也就理所當然的了。台灣絕不等同於香港或澳門，台灣也絕非是某一個國家的殖民地。中國當局企圖以「一國兩制」與台灣建立新關係，視台灣為第二個香港，台灣民眾的解讀是中國要「併吞」台灣，人之常情。

19世紀末期，大清帝國對外政策尚被神話所操縱，以為中國之外沒有文明，以為中國四周住民都是蠻夷，以為中國是天下的中心，中國對四方蠻夷應有最高管轄權，這是基於天命（Heaven's Mandate），這是愚昧的心態。台灣民眾在台灣已經建立民主文明，容或有缺陷，可以逐步力求改善，但對於「威權體制」的感受是一場惡夢，台灣民眾不再歡迎類似的體制。未來，只有中國當局揚棄「大中國」的主觀意識，走出「一個中國」的死胡同，才能促進真正和平。如果，中國當局以「中央政府」姿態對待台灣，視台灣中央政府為其地方政府，那是對台灣的歧視。

如果按照所謂一個中國（中華民國），包括台灣與中國，則有「一國兩區」之嫌，多數台灣民眾應難以接受此「一中原則」。因此認同台獨的官員，應讓台獨成為台灣的大多數，而不只是淪於論述，是否廢除台獨黨綱？反而是民進黨的家務事罷了。

責任編輯：翁世航

核稿編輯：羅元祺