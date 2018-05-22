我不只是個「迷妹」：一個追星孩子的告白

文：陳玉純

在一個科技如此發達且社群軟體當道的時代，人們的消息彼此流通，追星的管道也變得更多，追星文化儼然成為了一種潮流，尤其現在「韓流」盛行，喜歡韓國偶像的人如雨後春筍般的增加，他們會聽偶像的歌，他們會花錢買專輯和去演唱會，他們會加入一堆粉絲社團，他們迷戀偶像們的一切，於是大眾賦予這些人一個稱號——「迷妹」。這個詞大多顯現的是負面的形象，腦殘、智障、花癡……然而追星的孩子真的就只是「迷妹」嗎？同樣也在追星的我，想要以自身經歷做告白。

我追星，但我不荒廢課業

很多人常常會覺得追星的孩子只會將讀書的時間用在看偶像的影片，去時時刻刻關注偶像的消息，追星的結果就是只會讓成績變差，甚至也有許多父母說自己的孩子成績本來很好，因為追星而導致上不了好學校，然而成績變差這件事究竟是追星惹的禍？還是孩子本身的學習態度出了問題？

以我自己來說，我在高中因為喜歡韓國文化立志考上政大韓文系，而現在我實現了目標成為政大韓文系的學生，追星讓我有學習韓文的動力，追星讓我有了夢想，你可能會覺得學習韓文當然有理由追星，那麼以之前追星卻可以考滿級分的雄中學生顏睿谷例子來看，追星是抒壓方式，追星讓他想考上台北的好學校，由此可見，追星不是不影響課業，只是影響究竟是好還是壞，在於本身的學習態度罷了。

我追星，但不代表我「膚淺」且「盲從」

追星追的是「顏質」？以我來看，這只是一個偏見。在韓國，每年都有大約50個團體出道，幾乎每個成員都擁有好看的外表，那麼想要在高汰換率、殘酷的演藝圈生存下來，持續地往上爬並站上頂端，只有顏質根本不可能，他們必須要用本身的音樂與獨特性抓住粉絲的心。長得好看與否多多少少影響了粉絲對偶像們的觀感和初印象，然而只要不是跟風，時間一久，粉絲看到的就不再只是偶像光線亮麗的表面，而是他們背後付出的血和淚。

同時，偶像的人品在粉絲看來也非常重要。很多人都會認為追星的壞處之一在於對偶像的盲目追隨，甚至會模仿偶像的不良行為，然而對於有了一定判斷能力的追星孩子，當他們的偶像做了犯法或有害觀感的行為，他們反而會比其他大眾更加的反彈，甚至主動要求偶像出面認罪，這也是之所以那些偶像要更加謹慎行事的原因。

我追星，但「得到」的不只有「失去」

追星需要花費金錢與時間，這我完全不否認，但我也因此從追星的過程中，得到了很多。為了追星，我很努力的在打工，用自己的錢支付我追星的所有費用，甚至會把部分打工的錢給父母。

除此之外，當我覺得難過的時候，看偶像的音樂或是影片可以得到安慰，無論是他們本身還是他們想憑藉音樂傳達的訊息，有時候比起朋友跟家人更能讓我有依靠感，同時我也能從他們的音樂或話語得到溫暖與啟發，我的偶像曾經說過：「如果你因為得不到他人的肯定而束縛自己的話，你將永遠無法前進。」這對我這種總是喜歡比較，總是想要得到肯定的人來說，無疑是一種規勸，同樣也是一種鼓勵。

常常有人問我說：「你花那麼多錢在他們身上真的值得嗎？反正他們也不可能認識你。」我想說的是我覺得很值得，他們帶給我的遠遠比旁人想的還要多，他們讓我成長，他們讓我的精神與心靈更加豐足，這是他們帶給我的回報，這是我透過追星得到的。

我追「星」，但同時也追「心」

這篇文章並不是希望因此讓所有人認為追星是件好事，畢竟也有因為追隨偶像而拋棄學業、拋棄生活、拋棄自我的人，然而也有因為追隨偶像而堅持完成學業、堅持過好生活、堅持發展自我的人，我想為他們以及自己翻轉大眾的偏見，我們不只是「迷妹」我們在追星的過程中，也在追「心」。

責任編輯：翁世航

核稿編輯：羅元祺