中媒公布13位台獨份子名單，還用「撲克牌」列罪狀

近日兩岸媒體針對「台獨份子」引發討論，起因於傳出中國有關部門正著手收集「台獨份子名單」，國台辦16日在記者會中並未否認，還表示「我們說過，凡走過必留痕跡」。而中國海峽衛視《今日海峽》19日以「台獨」份子的「危害」製作了13張「台獨」份子撲克牌。

中國國台辦在16日的例行記者會中，發言人安峰山只說「凡走過必留痕跡」，並警告台獨人士不要以為說過的話、做過的事可以船過水無痕。他還說：「兩岸統一是不可阻擋的歷史大勢，任何執迷不悟、頑固的台獨份子，都必將受到人民的譴責和歷史的懲罰」。

而國台辦主任劉結一在北京出席「全國台灣同胞投資企業聯誼會」會員大會時，也首次提及台灣年底選舉時表示「隨著九合一接近，（台獨）還會變本加厲」，希望台商對此高度警惕。劉結一還說，今年2月發布的對台31條措施已經產生實效，「很快將全部落實到位」，上海、福建、廣東、浙江、江蘇等重點省市，已經或正在採取進一步惠及台胞行動。

19日，海峽衛視《今日海峽》指出，「台獨」份子名單備受兩岸媒體熱議，不少網友自製名單以點出這些台獨份子「妄圖份裂中國的言行」。《今日海峽》則根據「台獨」份子的「危害」，「精心製作」13張「台獨」份子撲克牌。

這份名單包括：（K）前總統李登輝、（Q）總統蔡英文、（J ）行政院長賴清德、（10）前總統陳水扁、（9） 總統府資政辜寬敏、（8）獨派大老史明、（7）前行政院長蘇貞昌、（6）民進黨前主席林義雄、（5）前副總統呂秀蓮、（4）前行政院長游錫堃、（3）民視董事長郭倍宏、（2）時代力量黨主席黃國昌，以及（A）自由台灣黨創黨黨主席蔡丁貴。

K .李登輝：「台獨」教父、「兩國論」創造者

骨子裡自認為是日本人的李登輝曾任台灣地區領導人，任內公開叫囂「台獨」引發96年台海危機，而後拋出臭名昭著的「兩國論」。

Q .蔡英文：「兩國論」起草者、「去中國化」、「漸進式台獨」

蔡英文，現任台灣地區領導人，早年曾參與「兩國論」起草，在擔任陸委會主委期間，不遺餘力地鼓吹「兩國論」及「一邊一國」。當上台灣地區領導人後，不承認「九二共識」，奉行「去中國化」和「漸進式台獨」，讓蓬勃發展的兩岸關係急凍。

J .賴清德：「台獨工作者」

賴清德，以台行政機構負責人之姿公然宣揚「台獨」理念，叫囂台灣是「主權獨立的國家」，嚴重衝擊兩岸關係底線。

10 .陳水扁：「一邊一國」創造者、「入聯公投」

陳水扁作為典型投機「台獨」份子，2000年就任台灣地區領導人時，曾作出「四不一沒有」的承諾，而後公然叫囂台灣是「主權獨立國家」，兩岸是「一邊一國」的關係，在島內及兩岸造成極其惡劣影響。

9 .辜寬敏：「台獨」金主

辜寬敏，島內鐵桿「台獨」大老，在日本組建「台獨聯盟」，幾十年來，辜寬敏積極資助各個「台獨」團體和「台獨」刊物，並瘋狂鼓吹「台獨」，宣稱自己「過去台獨、現在台獨，將來也台獨」。

8 .史明：「獨派」精神領袖

史明，本名施朝暉，是「獨立台灣會」的創始人、更是「台獨」著作《台灣人四百年史》的作者。被視為台灣「獨派」的啟蒙導師、精神領袖。

7 .蘇貞昌：「台灣已是主權獨立國家」

蘇貞昌在民進黨主席任內公開宣稱「台灣已是主權獨立國家」、「早已獨立」，在黨內思潮要求修改兩岸路線時，堅持不廢除「台獨黨綱」。並將黨內的「大陸事務部」，改名為「中國事務部」。

6 .林義雄：「法理台獨」

林義雄，曾任民進黨主席，是島內堅持己見的「獨派」大老，獨派重要的精神領袖，以林義雄為代表的「獨派」，在島內以各種手段推動所謂「法理台獨」，及「入聯公投」。

5 .呂秀蓮：「台灣正名運動」

呂秀蓮曾任台灣地區副領導人，是一個激進的極端「台獨」份子。力推所謂「為台灣正名」運動，公開宣稱所謂「台灣是台灣，中國是中國」。

4 .游錫堃：「恐怖平衡」論發明者

曾擔任民進黨主席和台行政機構負責人的游錫堃，是「恐怖平衡」論的發明者，曾揚言，如中國大陸發射導彈攻擊台北，台灣就發射導彈攻擊上海。

3 .郭倍宏：「獨派」媒體大老、「喜樂島陣線聯盟」

郭倍宏是台灣民視董事長，是「台獨」的背後金主，他曾揚言要利用台灣最賺錢的電視台，幫他完成所謂「獨立建國」的夙願。郭倍宏還網羅挺「獨」人士，組成所謂「喜樂島陣線聯盟」，以組織方式推動「台獨」。

2 .黃國昌：「太陽花」幕後黑手

現任時代力量黨主席的黃國昌，2014年幕後組織「太陽花」學運，煽動學生仇視反對大陸，汙衊兩岸服貿協議，製造兩岸對立，嚴重損害兩岸關係。

A .蔡丁貴：激進「台獨」份子、拉倒孫中山銅像

曾任台灣成功大學教授的蔡丁貴，曾組織獨派人士，拉倒孫中山銅像。「太陽花」學運期間，號召學生反服貿，並組織獨派人士，長期在台立法機構附近搭帳篷宣揚「台獨」。

海峽衛視的特約評論員謝楠還進一步指出，「如果未來兩岸形勢到了大陸需要加速兩岸統一程序的話，大陸會相應地修改《反分裂國家法》的實施細則」，並依據法律規定製作「台獨」份子名單。若制定並公佈了這份「台獨」份子名單，大陸必會採取一系列政治和經濟手段加以懲戒，以推進兩岸和平統一程序。

謝楠並認為，「大陸會不會這麼做，主動權掌握在大陸未來對兩岸關係情勢的研判上」。

另外，人民日報海外版微信公眾號「俠客島」也發文附上四張放上台灣政治人物的撲克牌，兩張JOKER分別是總統蔡英文和前總統李登輝；獨派大老辜寬敏是方塊二，民進黨前主席、亞太和平研究基金會董事長許信良是梅花二。

該文指出，台獨群體大致可以分三類：台獨政客，綠色台商，綠色藝人。並強調「早就有專家建議，大陸應建立綠色台商資料庫。確實有台商一邊在大陸做生意賺錢，一邊主張台獨，甚至用從大陸賺來的錢支持綠色政客，這種行為直接挑戰大陸的底線，傷害大陸民眾的感情，實在讓人難容忍。」

文章稱，不少台獨份子抱著僥倖心理，妄圖一邊舉著台獨旗子在島內牟利，一邊偷偷在大陸撈取兩岸和平紅利，自認為偽裝的好，不會被發現。文章也主張，台獨份子名單，無論是出自官方或者民間，終會讓他們躲無可躲藏無可藏。台獨所感受的壓力，也會越來越大。

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核稿編輯：楊之瑜