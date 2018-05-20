蔡英文就職兩週年開直播：民進黨是否「自我感覺」良好？

（中央社）

總統蔡英文在520兩週年的今天接受訪問，有關民眾對總工時與平均薪資認知與政府公布數據出現落差表示，落差是感受、資訊沒有充足的問題，會與民眾持續溝通；她某種程度可以理解網友的無感。她面對網友提問為何不穿裙子時，也侃侃而答。

蔡總統就職滿兩週年，接受網站「沃草」邀請，上午在網路上直接和網友聊天，並在「兩周年表現，總統畫畫看」上，畫出出生率、來台旅客人數、每月總工時等3方面的數據趨勢。

出生率方面，蔡總統表示，出生率是困難的挑戰，希望是往上走的趨勢，但她知道有點困難。

總統指出，少子化是政府最大挑戰之一，希望讓年輕人減輕生兒育女負擔，一方面要確保他們薪資不要太低、居住不要有太大負擔，所以有社會住宅；行政院日前也宣布擴大育嬰補助，再加上給予年輕夫妻稅的優惠，減輕他們的負擔，讓他們比較有信心生小孩、孕育下一代。

來台旅客人數部分，蔡總統說，中國大陸旅客的減少，不僅在台灣，在日本、韓國，都因為受到政治原因被抵制，所以人數有一些下跌。政府努力開拓其他地方旅客的來源，包括新南向國家、附近東亞國家。能維持整個旅客人數微幅但還是往上走的趨勢，在過去兩年，政府部門盡心盡力拓展旅客多元來源。

蔡總統說，會持續拓展不同來源的旅客，且是優質，並要讓旅客在全台灣分布均勻，不會只集中在北部或特定地方，造成有些其他旅遊業者或在地經營者，無法分享到旅客增加的利益。

每月總工時方面，蔡總統表示，總工時是往下走，政府近來在勞工議題上的著墨，希望減輕勞工朋友負擔，所以總工時有大幅降低情況。

主持人問到，民眾感覺總工時微幅提升，出現落差。蔡總統表示，落差有些是感受問題，有些是資訊沒有充足的問題；資訊不足部分，政府會與民眾持續溝通，讓民眾知道總工時往下走的趨勢。

主持人詢問，許多網友覺得平均薪資沒有新台幣4萬9000元，網友無感。總統說，網友無感，她某種程度可以理解，因為網友比較年輕，很多是初入職場，薪資以初入職場薪資水準來看，在平均值以下。

不過，蔡總統表示，初入職場的人還是要過生活，所以政府鼓勵企業加薪，也由政府帶動，希望政府的帶動與大家努力下，把初入職場者薪資調高。

總統也說，初入職場年輕朋友有3天特休假，讓他們減輕辛苦；對於稅改，一年40萬元收入以下者免稅，減輕他們負擔；也希望年輕人住都會地區，不會因為經濟能力住在偏遠地方，所以政府在很多都會地區找出社會住宅，以讓年輕人可以負擔的房租住在都會，參與都會生活。

為何不穿裙子？蔡總統終於說出真相

蔡總統也直接回覆網友在總統臉書、沃草網站上的提問，網友提問五花八門，有人說「以民進黨自我感覺良好的程度應該看不到這些質疑」，總統則說：「現在不是看到了嗎？」

也有網友提問「中國已經經由各種管道滲透進台灣，總統有什麼方法把他們抓出來趕出去嗎？」蔡總統表示，政府會強化對整個社會安全的作業，也會特別注意到這些來自中國的因素會不會影響台灣社會安定，這些都是在政府內部安全單位作業中非常重要的議題。

還有網友提問「如果習包子（中國國家主席習近平）和（前總統）馬英九要和妳握手，妳要和誰握手？」蔡總統妙答：「做為一個有禮貌的總統，我相信我都會和他們握手的。」

其他問題還包括：「小英總統妳覺得妳像尤達嗎？」總統說：「我當然覺得不像」；「為什麼總統只穿褲子不穿裙子？」總統表示：「因為工作時間太長穿裙子很不方便，夏天還要穿絲襪更是痛苦。」

接著有網友問總統「如果現在是世界末日，總統第一件要做的事情是什麼？」總統表示：「我很想到街上自由走走、看一看台北街頭。」

蔡總統說，網友關注到國家的每個面向，大家都會有自己看法，她覺得很不錯，她也注意到來自中國大陸同學的發問，代表有這種線上大家能聚在一起的機會，中國大陸同學都會來參加。

蔡總統：改革方案將加速執行

蔡總統還說，為回應網友提問，她已先拍好轉型正義、兩岸關係、環境和能源轉型等四支影片，將公布在沃草的網站上。

主持人詢問蔡總統上任兩週年有什麼心得？蔡總統說，總統這個工作蠻忙、壓力蠻大的，也有些辛苦，但是很值得的一份工作，「人民託付你任務，努力工作，看到成效會覺得辛苦都值得。」

蔡總統說，政府這兩年努力針對結構性問題提出解決方法，並且落實執行這些解決方案，成果已逐漸顯現，例如她在台中豐原看到完工的社會住宅，已有年輕朋友入住，社會住宅有照顧兒童和大家健康的社區中心，她看了很開心；還有她在桃園看到一位林奶奶，在包租代管制度下只花了一半的錢就租到更大空間。

蔡總統再以台東為例，幾年前因為莫蘭蒂颱風受災的紅葉村，終於完成重建，讓一度失去家園的村民，重新擁有了自己的家，而且新家距離紅葉村舊址不遠，社區居民都非常高興，接下來就是要把社區營造成現代感，又有傳統部落文化在裡面。

蔡總統說，改革初期是困難的，需要修改舊法或建立新的法律，要到立法院經過立法程序後再開始執行，前兩年花很多時間在這上面，後面兩年會加速執行，現在行政部門團隊很熟練、士氣也很好，相信在行政院長賴清德領導下，接下來兩年執行會很有效率。

另外，民進黨也從18日開始發布執政兩年的成績單，標題還寫上「國民黨做不到的，我們一起做到了！」

「為需要照顧的老人家，建立更健全的長照系統；為年輕人提供更良善的住宅環境與勞動條件；為中小企業創造產業升級轉型的契機；還有為全體國民與下一代，改革岌岌可危的年金制度……」

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核稿編輯：楊之瑜