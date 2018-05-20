伊拉克大選「變天」：反美又反伊朗的民粹教士扳倒總理

（中央社）

伊拉克大選最終結果19日出爐，什葉派教士薩德率領聯盟，撂倒國際社會支持的現任總理阿巴迪陣營，這對非當權者薩德而言堪稱一大突破，但因無任何勢力在國會過半，料組閣談判將延宕數月，新政府勢必難產。

法新社報導，12日大選投票率僅44.52%，創下2005年首次多黨選舉來新低，排頭的3大陣營都沒拿下多數議席。

民族主義派的薩德（Moqtada al-Sadr）自稱不會擔任總理，不過料將運籌帷幄，從12個政黨間籌組出技術官僚政府。儘管薩德旗下的「朝改革前進」聯盟（Marching Towards Reform）得票領先，依然未能取得多數，要籌組聯合政府得再經冗長角力。

一週前投票結束時，籌組聯合政府的談判便同步開始。美國和伊朗也參一腳，兩國都不支持善於煽動的薩德。

伊拉克政治評論人士哈契米（Hicham al-Hachemi）告訴法新社：「上週已就原則達成共識，如今我們邁入籌組聯合政府階段。」

伊拉克選舉委員會指出，在改選的329席中，什葉派教士薩德（Muqtada al-Sadr）的「朝改革前進」及共產黨聯盟拿下54席。

位居第2的是「征服聯盟」（Conquest Alliance），由伊朗撐腰、征戰伊斯蘭國（IS）陣營的前戰士組成，共贏得47席，是由前交通部長哈迪．阿米里（Hadi al-Amiri）所領軍，在軍界也有很有相當大的支持群。

現任總理阿巴迪（Haider al-Abadi）率領的「勝利聯盟」（Victory Alliance）則只拿下42席。

2003年美國率軍推翻強人海珊（Saddam Hussein）後，阿巴迪便從政至今。這位菁英人物廣受批評，12日大選結果更賞了他一記火辣耳光。

阿巴迪（Haider al-Abadi）在2014年IS橫掃伊拉克後上台，是美國和伊朗都可以接受的人選。其他領先人選往往反美立場較強烈。阿巴迪同時是美國和伊朗的盟友，實屬罕見，而阿巴迪主要關心的是抵擋什葉派穆斯林團體，而非薩德（Moqtada al-Sadr）的聯盟。

反美又反伊朗的「薩德」是誰？

《中國時報》報導，薩德是伊拉克目前唯一同時反美也反伊朗的什葉派領導人，他似乎盤算伊拉克先前的政府不論親美或與伊朗合作，都著重於反恐、對抗伊斯蘭國的戰爭，而輕忽民生致民怨沸騰。

在IS掘起後，薩德曾帶領自己的部隊對抗伊斯蘭國。此次他的競選政見，主要集中在消除社會問題和政治腐敗，避談過往的作戰史。薩德主要訴求民族與民粹主義，並猛攻當局貪瀆亂象，還拉攏世俗派與共產黨，獲得全國各地數百萬窮苦大眾熱烈支持。

也有別於其他什葉派只懂向伊朗唯命是從，他不但反美也反對德黑蘭干預伊拉克內政，對討厭被伊朗和美國拉扯多年的伊拉克選民來說，薩德正是代表了伊拉克第三條路線。

44歲的薩德「積極煽動反美」，他曾在美軍2003年占領伊拉克後，領導武裝團體對抗美軍，2008年更號召伊拉克人舉行「百萬人反美」大遊行。不過作為什葉派領導人，薩德並未投向伊朗懷抱，去年他還曾訪問伊朗宿敵沙烏地阿拉伯，並會晤沙國王儲穆罕默德。

《自由時報》報導，在獲悉選舉結果後，薩德推文稱「改革已勝利、貪腐必減少」，並向支持者保證「我們不會讓你失望」。法新社則指出，薩德勢力異軍突起，是對什葉派菁英階級長期掌權的一記耳光。

德黑蘭當局則已指派「伊朗革命衛隊」將領蘇萊曼尼（Qassem Soleimani）赴巴格達，籠絡總理阿巴迪、前總理馬利基等什葉派傳統勢力，盼阻撓薩德陣營主導聯合政府，薩德則早已拒絕與馬利基或阿米里一派合作。

《聯合報》報導，薩德沒有直接參選，不能擔任總理。但是他作為一個政治聯盟的領袖，將在為組建伊拉克政府而進行的各種談判和利益交換中發揮重大作用。

據華盛頓郵報報導，薩德激烈反對美國的中東政策，他在選舉中意外領先，讓美國是否能繼續在伊拉克駐軍受到質疑。但薩德的發言人說，薩德支持伊拉克與美國關於培訓伊安全部隊和武器採購的協議，前提是這些協議符合伊拉克的利益，並且「伊拉克的主權不受干涉」。

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核稿編輯：楊之瑜