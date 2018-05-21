這些新創公司讓小孩用金融卡及加密貨幣當零用錢

文：Hayden

少子化越來越普遍，父母給小孩的零用錢也越來越多，但又擔心子女亂花，不懂得儲蓄。於是美國及英國的新創公司看到商機，開發出結合行動App及金融卡，運用加密貨幣及區塊鏈的技術，讓家長可以掌握子女的用錢狀況。從此父母零用錢給的更安心、更快，而孩子也可以拿的更滿意。

創新點：這些新創用金融卡取代傳統給現金當零用錢的方法，讓父母更好掌握子女花錢的習慣。

本文三大重點：1.用App給小孩當零用錢，不用擔心他們亂花錢。2. 自動幫零用錢扣款存錢的電子錢包，教孩子更懂得「儲蓄」。3. 專門存加密貨幣的小豬錢包，讓孩子從小就熟悉區塊鏈經濟。

用App給小孩當零用錢，不用擔心他們亂花錢

如果問家長：「你會給你的小孩一張信用卡嗎？」，相信大部份家長都會回答：「不會」。但如果問小孩：「你希望父母給你信用卡嗎？」，相信大部分小孩都會回答：「希望」。所以在這個問題上，家長與小孩的答案一定不會有什麼交集。

但如果家長給小孩的這張卡片不能透支，其餘如提款、轉帳及刷卡付款等功能一應俱全。而且還能結合手機App讓父母瞭解小孩用這張卡片消費的金額及地點，讓父母能掌握孩子花錢的用途，則家長們的意願會不會比較高？相信答案應該會是肯定的！而這就是美國紐約新創公司「Current」專門為13歲至17歲青少年及其家長所設計的Current金融卡。

要瞭解Current金融卡的特別之處，首先必須先瞭解什麼是金融卡。金融卡原文是「Debit Card」，也被稱做「借記卡」、「記帳卡」、「轉帳卡」或「現金卡」。它與信用卡及預付卡的不同之處在於：信用卡可以先消費，再慢慢還款，消費時不會立即扣除銀行帳戶內款項；金融卡不具有這樣的功能，刷卡時會立即扣除銀行帳戶內款項，所以銀行帳戶內必須先有錢才能成功扣款；而預付卡則是在刷卡時會立即扣除卡片內款項，所以必須先將款項存入卡片後，才能刷卡扣款。所以金融卡及預付卡都必須帳戶內先有錢才能刷卡。

Photo Credit: Current

差異在於金融卡扣款的帳戶是銀行的存款帳戶，而預付卡扣款的帳戶其實就在卡片上，不需要特別去銀行開戶。金融卡及預付卡可以協助家長教導青少年學習如何管理預算，讓他們養成良好用錢習慣。因此Current的創辦人Stuart Sopp，才會想到創辦Current金融卡來培養子女正確的用錢習性，以因應子女想網路購物的需求，並且也能掌握子女的財務狀況。

Stuart Sopp歷任摩根士丹利證券、花旗銀行、德意志銀行等大型金融機構，有17年的交易員及主管經驗。他有個7歲的女兒，雖然還不能申請信用卡，卻已想在網路刷卡購物，因此啓發Stuart Sopp覺得應該要有金融工具可以協助家長教導子女正確的消費理財觀念，於是在2015年創辦Current。家長如果要使用Current的服務，首先必須提供社會安全號碼（Social Security Number，等於我們的身份證號碼）、出生年月日、通訊地址，供Current作資料審查（Current 強調不是作信用調查）。

完成後再下載Current App設定家長及子女的姓名，Email及密碼後，即可開始使用Current的家長錢包及子女錢包。Current家長錢包可以給子女零用錢、獎勵金，為子女金融卡設限，以及具有知道子女消費明細的功能。透過給子女零用錢功能，它可以定期（例如每個禮拜或每個月）從家長的銀行帳戶轉一筆錢至子女的金融卡做為子女的零用錢 ，Current統計家長平均每週轉給子女的零用錢為32美元。

如果家長想要給子女金錢當作獎勵，例如當子女做家事就可以拿到獎金，則可以為每一種獎勵設定金額，當子女達到目標時，就可以將該金額轉至子女帳戶。另外，家長也可以為金融卡消費的類別、每次刷卡、以及每天刷卡設定最高限額。這樣就可以避免子女用在不適當的處所（例如賭場、夜店），以及避免子女濫用金融卡。另外，這項設定也可以預防金融詐騙及大額盜刷。

在Current子女錢包方面，則可以再細分為付款錢包、存款錢包及捐款錢包。付款錢包會與子女金融卡相連，作為子女日常生活支出之用，並列示家長轉入的零用錢及做家事等獎勵金的明細。存款錢包則可以設定將子女每次支出所找的零錢存起來。

例如，午餐吃了 6.75美元，金融卡設定付款金額 ７ 美元，找零 0.25 美元，0.25 美元就會存進子女的存款錢包內，協助子女養成存錢的好習慣。當子女想要做善事時，就可以透過捐款錢包讓子女可以選擇捐款給全國數以百萬計的慈善機構或項目，培養他們的愛心。使用Current服務，每月的費用是5美元，如果選擇以年計費，則年費可以打折至36美元，或者選擇更優惠的兩年一付方案，費用降至兩年48美元。

Photo Credit: Current

自動幫零用錢扣款存錢的電子錢包，教孩子更懂得「儲蓄」

Current從美國出發，並積極進軍加拿大、澳洲、紐西蘭、德國及英國等地區，因為這些國家的家長也有同樣的需要。英國有一家新創公司「Osper」也看到這塊商機，推出了類似Current功能，結合行動App及預付金融卡，專為8歲至18歲青少年及其家長所設計的理財方案。要申請Osper預付金融卡，首先家長在Osper網站上必須先填入自己的Email地址、設定Osper帳戶密碼，每個子女的姓名，以及子女的學校名稱（因為Osper 會捐 50 英鎊給每個小孩的學校！），還有金融卡郵寄地址等資料。

Osper也需要確認家長的身份，因此家長還需要輸入法定名稱、出生年月日、性別及行動電話資料，讓Osper去和相關單位比對資料正確性。Osper強調這同樣不是信用調查，純粹是為了遵守法令，及保護小孩子而設立的手續。手續完成後，大約 5 至 7 個工作天，家長就可以收到Osper金融卡，然後透過行動App開卡讓子女使用。

相關的家長錢包及子女錢包的功能與Current很類似，所不同的是：Osper的子女錢包幫子女存錢的方式不是蒐集找錢的零頭，而是固定從零用錢中撥一個比率出來作為存款，而且也没有固定的捐款模式。而家長使用Osper預付金融卡第一個月是免費，然後每個月的服務費用為2.5英磅。

以上所介紹的Current或Osper，都是用金融卡取代傳統上家長給現金作為子女零用錢的方式，並且結合行動App，讓家長及子女雙方都能瞭解收支的明細，也讓家長可以指導及掌握子女的消費項目。而隨著比特幣、乙太幣等加密貨幣，以及區塊鏈等新興金融科技的發展，英國的新創公司「Pigzbe」更在 2018年 1 月推出讓家長可以用加密貨幣「Wollo」作為給子女零用錢的方案。（同場加映：讓台灣音樂產業更進步的秘訣：「區塊鏈」技術）

Photo Credit: Osper

專門存加密貨幣的小豬錢包，讓孩子從小就熟悉區塊鏈經濟

Pigzbe在2018年4月12日提出白皮書，說明以加密貨幣為基礎的經濟在2020年前會超過3兆美元，在2025年前會達到全球GDP的10%。而2017年全球有2100萬人在使用加密貨幣，平均使用加密碼貨幣的次數也以每年102%的速率在成長。因此Pigzbe為了讓全球22億個0歲到18歲的小孩及其家長都能早點接觸及熟悉這個新世代貨幣的使用方式，於是設計了一款可以存加密貨幣的小豬錢包，讓孩子從小存「Wollo」（Pigzbe 的加密貨幣）。

Pigzbe的服務，包含了小豬錢包、App、Wollo及區塊鏈的組合。為了維持傳統上小豬撲滿所代表的存錢意義，Pigzbe特意將它的小豬錢包設計成實體錢包（與 Current 及 Osper 放在 App 上的虛擬錢包不同）。小豬錢包的外表像行動電源，同時也具有加密貨幣「冷錢包」的優點，能夠把加密貨幣放在離線裝置內，避免被駭客透過網路攻擊，竊取帳戶內的加密貨幣。

Pigzbe App則讓父母可以在加密貨幣交易所裡購買Wollo後，轉到小豬錢包裡作為子女的零用錢，或是家事的獎勵金，並協助父母瞭解及管理子女使用小豬錢包的情形。App也可以連結住在外地的祖父母及其他親友們組成家庭網路，大家都可以轉Wollo給孩子作為獎勵金。而App也內建有遊戲功能，用小豬錢包作為遊戲控制器，讓孩子透過遊戲學習到基本的金融常識。

Photo Credit: Pigzbe

Pigzbe發行的加密貨幣「Wollo」和其他種類的加密貨幣一樣，可以在加密貨幣交易所公開買賣、購物、轉換為美元等法定貨幣，但兌換的價值也會隨時波動。它會搭配一張「Wollo」金融卡，作為子女刷卡消費之用。而父母也可以透過 App 控制金融卡的使用情形，避免子女用在煙酒、賭博及成人娛樂等不適合的用途上。

家長及散居各地的親友們如果用現行的銀行系統匯款及轉帳給子女，不但速度慢，而且成本高（平均每筆費率 7.2%）。Pigzbe 讓家長透過區塊鏈技術將Wollo轉帳到子女的小豬錢包，不但没有國界限制，可以在3到6秒間完成轉帳，而且平均每筆的費用可以降低到0.01美元。而區塊鏈的分散共享帳薄功能，也能讓參與的家庭成員立即瞭解匯款轉帳的情形，讓交易公開透明，無法竄改。

隨著少子化越來越普遍，父母用心照顧及培養小孩的心態也越來越濃，當然給孩子的零用錢也不會手軟。而隨著時代的進步，子女的零用錢也由最初的現金，發展到金融卡型式，而現在更進步到持有當紅的加密貨幣。或許將來等這批未來的菁英們接掌了世界經濟後，也會改發加密貨幣給我們這些家長們做為退休金吧！

參考資料

本文獲創新拿鐵授權轉載，原文發表於此

責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航