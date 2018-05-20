她讓公司年賺千億、送員工1人1套房，今年首次「不分紅」被罵翻

世界最大空調製造商中國格力電器，去年營收、淨利創歷史新高，年賺人民幣224億元（約新台幣1,050億元），日前先是表示給8萬員工一人一間套房，但卻也是11年來首度宣布不派發現金紅利，引發股價連續重挫，這消息在4月25日宣布後的兩日內，市值就跌掉人民幣近300億元，但是當時格力並未給予過多解釋，格力董事長兼總裁董明珠5月18日接受中國媒體央視財經節目《交易時間》專訪時給出答案：為了要研發晶片。

中國通信設備製造大廠—中興通訊4月中旬遭美國以「禁售令」制裁後，引發中國各界一波發展自主晶片熱潮。中國互聯網巨頭阿里巴巴即傳出已自行研發出神經網路晶片，並且併購專門研發低功耗嵌入式CPU IP的杭州中天微系統（中天微）。中國知名電器業者格力電器也將投入晶片研發。

面對股東質疑與批評，董明珠強調，「我要分紅很容易阿，但我們要做集成電路⋯⋯這是大家都看到現在的問題出現了。」發展半導體產業需要龐大資金與時間投入，且失敗風險不小。

董明珠說，「我不需要國家給我拿錢，我就自己投入⋯⋯甚至3年以後投入500億（人民幣，約台幣2380億元），我沒有理由做不成。當我們能掌握芯片，而且我們能把高端芯片（高級晶片）如果能拿下來的那一天的時候，我們就可以服務全球了。」格力電器雖然是全球最大空調製造商，但關鍵的控制晶片，仍須仰賴外購。

今年4月25日，格力電器揭露的2017年公司營收人民幣1,482億元，年增36.9%；淨利224億元，年增44.9%，營收和淨利創歷史新高，但格力並沒有分紅計畫，保留盈餘將用於半導體等新產業。

此次不分紅是格力1996年上市以來的第3次，也是11年以來首次，先前兩次「不分紅」分別發生於1998年和2007年，因此引發市場熱議。宣布「不分紅」當天，格力股價盤中多次跌停，隔天繼續下跌。

「格力電器」是中國和世界最大的集研發、生產、銷售、服務於一體的空調企業，「格力」品牌號稱佔全球市場佔有率首位。公司在1989年於廣東珠海成立，前身是珠海市海利冷氣工程股份有限公司。1991年改組成「珠海格力電器股份有限公司」。1996年在深圳證券交易所上市。

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格力電器16日舉行格力2018再啟航夢想盛典，發布2017年年報，董明珠現場承諾，保證格力員工一人一套房。珠海市委市政府為了鼓勵格力電器，承諾給格力1萬套住房的土地。

據格力電器2017年年報，格力目前在職員工有8萬5,222人。同時，格力電器在2017年首次突破人民幣1,500億元的營收目標；展望2018年，董明珠將營收目標定為人民幣2,000億元。

董明珠加入格力28年、掌舵6年，16日她在珠海的論壇上演講時表示，「工人也是人才，在不同領域都有標碼，都是頂尖的人才，這樣的企業才能蒸蒸日上。我要讓我格力8萬員工每個人都有兩房一廳的房子」，而條件就是「要在格力工作到退休」。

之所以祭出高福利，董明珠就是為了留住核心科技人才，據悉，在業內一直擁有「好老闆」口碑的她，2016年底就曾就綜合績效、崗位等方面，員工平均加薪人民幣1,000元，2018年春節又再漲了一次1,000元（約台幣4,760元）。為此，她曾感嘆，因為現在格力被挖角的速度，已經超過培養人的速度，2014年就有600多名技術人員跳槽。

董明珠向以霸氣聞名，在2016年10月舉行的格力併購珠海銀隆的股東大會上，因為中小股東投票反對收購，董明珠當場訓斥與會的中小股東，並嗆說「我5年不給你們分紅，你們又能把我怎麼樣？」如今似乎一語成讖。

據格力電器2017年年報，63歲的董明珠本屆董事會的任期將於2018年5月31日到期。是否會繼續出任格力電器董事長，將成為市場關注的焦點。

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核稿編輯：楊之瑜