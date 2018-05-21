台灣史上最大520農運三十年後，7大訴求落實了幾項？

1988年台灣農民運動（又稱520事件、520農民運動）為發生於1988年5月20日的全台農民大規模請願行動，也是台灣解嚴後，首次爆發激烈警民衝突的社會運動，起因於1988年政府決定擴大開放外國農產品進口台灣，加上國家發展開始由農業轉向工業，農民收入相對減少，引起大多數農民的質疑和不滿，並提出七大訴求，30年後重新回頭檢視這些訴求，可以發現有些已經達成，有些則仍是台灣農業的未竟之業。

農運當年提出了哪些訴求？達成了多少？

《中央社》報導，前立委林豐喜認為，戰後的美國為了振興經濟，採取糧食輸出政策，影響台灣甚鉅；《農傳媒》報導，農委會副主委陳吉仲則分析，1950年代到1970年代整體政府政策走向是「犧牲農業、扶植工業」；加上國家政策的影響下，農業部門和非農業部門的薪資差距逐漸拉大，讓農民感覺自己在國家發展的過程中，權益遭到犧牲。

當年還在台大讀農業系的陳吉仲回憶，

為什麼溫馴的農民會走上街頭？因為農民深感「我已經付出那麼多，不只沒來保護我，還一直犧牲我」，我們還有去農村訪問農民，發現農民都說不想爭權益，只求下一代不要再種田，因為農業已經沒指望了。

520農運時，農民團體提出7大的主要訴求，包含：

全面辦理農保及農眷保

降低肥料售價

增加稻米保證收購價格與面積

廢止農會總幹事遴選

改革農田水利會

成立農業部

農地自由使用

《中央社》報導，30年過去，陳吉仲認為，農運的訴求目前政府勉強做到其中3項，包括兌現肥料自由買賣、推動農田水利會改制為公務機關、成立農業部等，許多農業政策必須調整才能永續發展。

首先有達成的是農田水利會改制為公務機關，今年一月立法院三讀修正通過「農田水利會組織通則」，預計2年後廢除水利會改選。不過，「廢止農會總幹事遴選」則未實現。

陳吉仲解釋，全國17個農田水利會財富不一，資源要整合使用，並擴大灌區，讓全國尚有37萬公頃未納入17個水利會服務的灌區（31萬公頃），擴大建設納入，再配合國土計畫法規劃的農地生產、確保糧食安全。

另外「農業部」可望於2年後設立，陳吉仲回憶，當年政府的八部二會中，都沒有農業部門，目前行政院通過農業部組織法草案，完成修法後將成立農業部「要讓農業發展的位階跟其他產業平起平坐、整合推動，不再是犧牲角色。」

第三則是肥料自由買賣，當年農民沒有稻穀議價權，必須用低於實際價值的稻穀，去換生產必須的肥料；如今肥料價格是穩定、均一的，水稻每公頃肥料約花費8,000元，農民可以接受，肥料開銷也已經已非主要生產成本。

至於農運的其他四項訴求，陳吉仲強調，「還有很大的改善空間」，尤其是「全面辦理農保及農眷保」，目前有農民和眷屬有農保，雖然多數人認為做得還不錯，但農民的社會保險仍不完整。

《農傳媒》報導，陳吉仲說，農業保險能避免農民看天吃飯，職災能避免農民在從事農業生產過程中的風險，再加上農保制度，農民的保障才會比較完整；農委會正在推動《農民職業災害保險條例》修法，未來要再推動農民年金，而非老農津貼，讓農保、職災和退休三個層面的保險都能到位且能提升。

另外農作物的天然災害保險，近年也開始推動， 農委會農金局副局長周若男說明，已推動梨、釋迦、芒果、水稻、石斑魚、禽流感及養殖漁業7種，今年希望再添7種，包含香蕉、鳳梨、木瓜、文旦柚、甜柿、蓮霧及農業設施。

對於「增加稻米保證收購價格與面積」這項訴求，水稻田每公頃生產量約5,000多公斤，520農運之前，稻穀收購價格最好的計畫收購價一期稻作每公斤18.8元、每公頃收購970公斤，農運之後增為1,600公斤；二期收購價每公斤15.8元，原本收購850公斤，農運後變成1,200公斤。

但是，稻米計畫收購價現在每公斤26元，30年來才增加7元多，完全跟不上物價波動的幅度；而且對照國際糧價，黃豆、小麥、玉米的均價，1970年代每公噸約100美元，金融風暴前200美元，金融風暴後升至300美元。

鑑於稻米收購機制不足以照顧農民確保所得，農委會的做法是實施對地綠色環境給付，補貼採友善耕作、自產自銷者，符合國際貿易自由化規範、對外有競爭力。

至今影響最大的農運訴求是「農地自由使用」，當初著眼於為農民增加收入；然而，2000年《農業發展條例》三讀修正，開放非農民自由買賣農地，結果反而讓「農地農有」回不去了，農地也開始出現價格、數量、品質上的問題；全世界最高的農地價格就在台灣，平均每公頃要1,500萬元，農地價格炒作引發農舍問題。

陳吉仲說，現在要透過《國土計畫法》推動劃設農業發展地區，確保農地農用。

至於其他農委會沒有做到的，例如「廢止農會總幹事遴選」，陳吉仲除了表達要檢討外，也提出農委會未來要推動讓更多青農勇於參與農會的機制，並革新、擴充農會功能，如農會的供銷部既要建置冷鏈系統，也要推動整合生產端、行銷品牌與加工後銷售產品至市場的業務功能；甚至讓幾個農會合併，扮演物流中心的角色，以便讓農會加速現代化運作。

《上下游》報導，陳吉仲坦言，

30年來政府對當時農民的七大訴求，大概沒做到多少，我們會去檢討哪些沒做，哪些還要再加強。



即使現在農業預算變多，「但這1,300億到底跑去哪？到底有沒有真的具體照顧到農民、農村？如果沒有，我們必須檢討、承擔。」同時承諾，「會幫農民把公道討回來，要求平反，這是轉型正義重要的一部分。」

陳表示，希望30年後的今日，520農運精神不要散掉，要傳承給年輕人，讓農業不再弱勢，真正讓農業走出來。

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核稿編輯：羊正鈺