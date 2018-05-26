在二十世紀上半葉的戰亂期間，股票是比較好的財富保值方式嗎？

文：巴頓．畢格斯（Barton Biggs）

戰爭期間財富保值的最佳方式

所以，在20世紀上半葉的戰亂期間，投資股票和公債是不是比較低調，也是比較好的財富保值與增值方式？答案要看你持有的時間而定。整個20世紀，在戰勝國中，股票的每年實質報酬率是6.5％，公債是1.8％，就連票券都有正的實質報酬率。這些數字都很驚人！畢竟，在那100年間，即使在日本、德國、義大利那樣經歷過長期夢魘的國家，股票還是提高了資本購買力，但那是從整個世紀來看。許多國家在20世紀上半葉，尤其是在那些戰敗和遭到占領的不幸國家中，股票只有很小的實質報酬率，甚至還是負的。在1940那個災難年代，實質報酬率更是兩位數的負數，如圖15.1所示。

Photo Credit： 大牌出版

此外，我們研究的15個國家裡，只有四個國家（美國、澳洲、加拿大、澳洲）在20世紀的上半葉，每20年期的實質報酬率都是正的。

在其餘的11個國家中，它們表現不佳的20年期間，購買力的損失其實不大，但如果那20年剛好發生在你想花錢的時候，那實在令人氣結。不過，考慮到流動性的話，股票仍是保存財富的最好方法。

圖15.2顯示，以複利計算這些報酬率時，法國、德國、義大利、日本的股票在20世紀上半葉的實質報酬很差，在1940年代那十年間，簡直是災難。那十年的跌幅實在太大了，完全抹煞前40年的收益。公債的報酬也很差，如果1940年代你是住在法國或軸心國，你的錢是投資在失去大半購買力的債券上，而且流動性又差，那十年會感到特別漫長。此外，其他形式的財富也在貶值，到了1944年，幾乎沒有人在買地或買房子了。至少 你可以在田裡栽種糧食，拿金銀珠寶去換必需品。

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這些數字雖然學術上是對的，但幾乎可以肯定它們並不精確，因為1940年代的大多時候，德國和日本的股市都是受到政府控制或休市，而且有很長的時間幾乎無法運作。戰後，法國的通膨率高達30％，義大利超過40％，日本更是高達50％。至於德國，雖然官方數字較低，但德國的通膨率可能無法衡量。在丹麥和荷蘭這兩個被占領的國家中，1940年股票的每年實質報酬率其實還有一點點，部分原因在於它們沒遇到嚴重的通貨膨脹。總之，在戰敗國，戰時及戰後的最初幾年，股票喪失了許多實質價值。相反的，在一次大戰期間（1914到1918年），全球股市從高峰跌到谷底只喪失12％的實質購買力。不過，德國股票的價值損失了66％。

當心長期持股：沒有什麼是永恆的！

歷史給我們的另一個啟示是：即使是在戰勝國，把財富投資在股票裡，也應該多角化，沒有什麼好股票是可以永遠持有的，從來沒有這種東西，因為沒有一家公司具備永遠的競爭優勢。數十年都維持卓越績效的公司幾乎不存在，有些優勢也許可以延續較久，但所有的優勢都有消失的一 天。

此外，許多證據也顯示，公司的競爭優勢愈來愈短，這在變化愈來愈快的世界裡並不令人意外，這正是商業進化的本質。我們也應該謹記熊彼得（Joseph Schumpeter）所說的，戰爭是「創造性破壞的風暴」，戰爭一結束，就會出現技術大躍進。

公司的演化似乎包含三個階段：公司發展出競爭優勢，善用優勢，蓬勃發展；接著，股票飆漲，不久有人發現它表現優異，它就成了績優的成長股；最後，隨著公司的成長，規模變大，它開始吸引更多的競爭對手，在靈活度和創新方面免不了都不如以往。接著，公司開始老化，成長趨緩，最後變得平庸或過時。

組織生態的研究顯示，雖然世界上有很多新的公司開創新事業，為我們帶來大量創新，但大型成熟公司的創新總是少得多。換個方式來講，公司其實不會創新，是創業家在創新。IBM和英特爾曾是卓越的創新公司，但現在它們是企業研發實驗室。比爾蓋茲是創新者，但微軟公司不是。

以前變革較慢時，有些股票可以維持競爭優勢很久。艾瑞克・班恩霍克（Eric Beinhocker）在《財富的起源》（The Origin of Wealth）裡描述17和18世紀英國東印度公司（British East India Company）如何在四個國家擁有獨占地位，在許多方面都稱霸全球，舉凡咖啡、羊毛、鴉片都是世 界之冠，還擁有自己的海軍和陸軍，而且獲得英國女王的授權，必要時可以發動戰爭。後來世界變了，但英國東印度公司並未改變，它的核心競爭力碰上科技創新就垮了，並於1873年結束營業。

1917年，《財星》公布美國的百大企業名單。在之後的71年裡，美國經歷了經濟大蕭條、二次世界大戰、1970年代的通貨膨脹、以及戰後經濟的驚人發展。1987年《財星》再次檢討那份名單時發現，有61家公司消失了，21家還在營運，但不在百大企業裡。只有18家還留在百大名單上，而且除了奇異和柯達以外，其餘公司的績效都輸大盤。但之後，柯達也開始經營困難，所以只有奇異碩果僅存。1997年，福斯特（Richard Foster）和凱普蘭（Sarah Kaplan）研究S&P 500指數所收錄的公司，從四十年前指數創立以來的存續狀況。結果只有74家公司仍收錄在指數裡，那些公司的績效比整個指數差20％。

巴菲特是公認的股神，但是連投資眼光如此銳利的大師都有可能對個別的公司看走眼。11年前，我聽他稱讚可口可樂是無懈可擊的成長股，可以放心買進，永遠持有，於是可口可樂的股價大幅飆漲。但他誤判了衝擊這家公司及導致股價下跌的許多問題，包括社會、產業和公司特有的困難。同樣的情況也適用在他最愛的《華盛頓郵報》上。

班恩霍克引用另外兩位學者羅伯・韋金斯（Robert Wiggins）和提姆・盧夫利（Tim Ruefli）的研究，建立一個資料庫，分析戰後40個產業共6,772間公司的經營績效。他們找出經營績效優於同業十年以上的公司，而不是看股價。結果發現，沒有一個產業是永遠安穩的。高科技產業的變遷速度比傳統產業還快，但所有產業的變速都是隨著時間加快。他們也發現，只有5％的公司有連續十年以上的優異表現，至於連續20年以上都維持競爭優勢的公司，則只有0.5％。只有美國家用品公司（American Home Products）、禮來（Eli Lilly）、3M這三家公司維持50年以上的卓越績效。

把財富「多角化」地投資於股市數十年或數個世代，是指買指數型基金，或是找有智慧與遠見、能夠設計出多角化投資組合的投資管理公司，那個投資組合必須在稅後及扣除各種費用後，至少跟大盤的報酬率一樣，最好能夠打敗大盤。指數型基金有兩大優勢：稅金少，交易成本也少，因為週轉率低，管理費少。現在幾乎每個類股都有類似的指數型基金，最近一些研究顯示，美國投資者無論是買進個股，或是買主動管理的共同基金，績效都遠不如投資S&P 500指數的報酬率。我也不得不沉痛地指出，即使是專業投資者，在統計上也無法在風險調整後，顯著地贏過大盤。

資料顯示，長期而言（套用俗氣的說法），上市公司的股票報酬很可能高於通膨率。如果你居住在穩定的國家，又很確定投資指數型基金的長期實質報酬是400到700基點，那又何必大費周章去投資別的東西？也許你仍然相信奇蹟，你又是老練的專業投資者，覺得自己操盤可以獲得更好的報酬，但不要那麼篤定。畢竟，雞蛋不該只放在少數幾個籃子裡。「把雞蛋放在一個籃子裡，並看緊那籃 子」完全是股票經紀人的瞎扯，未採取多角化的投資組合，風險太高了。

根據常識及過去的經驗，均值回歸（reversion to the mean）是投資界裡最具壓倒性的萬有引力，尤其在股市裡更是明顯。沒有什麼資產類別有超高的報酬率，異常高的報酬一定會吸引過多的資金。投資的規模一大，績效就難以提昇，即使是私募基金或避險基金也是如此。

黃金、藝術品、債券都不可靠

二次大戰期間的歐洲文化顯示，黃金和珠寶可以有效保留小部分的財富，你可以把它們視為「保命財」。不過，前面提過，二次大戰的歷史也警告我們，別把黃金和珠寶放在銀行的保險箱裡。占領軍會要求銀行交出鑰匙，銀行會乖乖從命。你應該在家裡放個保險箱，或是把貴重物品藏到安全的避風港。最重要的是，別讓任何人知道。當鄰居的孩子都在挨餓時（1945和1946年的嚴冬就是如此），他們什麼事情都做得出來。下次災難再度降臨時，無論是恐怖攻擊或大瘟疫，你都應該把「保命財」放在手邊。

藝術品的保值效果也不太好，容易毀於火災，也容易受損、遭搶，不易藏匿。二次大戰結束時，光是華沙就有13,512件藝術品申報遺失。但是，話又說回來，有些歐洲人確實把珍貴名畫從畫框中取下，偷帶著畫布出國，把它們藏到安全的地方。不過，這裡還是有個提醒：他們後來想出售畫作時，都只能賤價出售。

至少從20世紀的經驗來看，固定收入的投資報酬還是不如股票。即使是在戰勝國，它們的報酬也遠低於股票，雖然它們的波動性確實較低。在許多國家中，債券報酬的標準差約只有股票的二分之一，票券報酬的標準差約是股票的四分之一。就流動性來說，債券還算不錯。在戰爭年代，英美債市都有不錯的流動性。

在戰敗國，固定收入的投資則是嚴重虧損，儘管大家向來認為政府發行的債券沒有風險，但1923年德國票券投資人可說是血本無歸，債券投資人在一次大戰後的實質虧損超過92％。當然，在戰火肆虐的地方，通膨很嚴重，根本不適合做固定收入的投資。在戰敗國混亂不堪的局勢裡，不僅無法交易股票，也難以出售債券或兌現票券。不過，1930年代有一段時期因通貨緊縮，債券在世界各地都是投資績效最好的資產。

相關書摘 ►麥克阿瑟也許是個狂妄自負的傢伙，但他可說是當代日本的建國之父

書籍介紹

本文摘錄自《財富、戰爭與智慧：二戰啟示錄（二版）》，大牌出版

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作者：巴頓．畢格斯（Barton Biggs）

譯者：洪慧芳

華爾街教父級分析師，開創解讀二戰歷史新面向

第二次世界大戰，是一場真正的世界性戰爭。

它為生命、政治、金融市場、財富，以及最重要的生存，提供許多的啟示。

巴頓．畢格斯：「對歷史知道與了解得愈多，就愈能做出更好的長遠決策。」

西塞羅：「歷史闡述了事實，喚醒了記憶，為日常生活提供指南。」

尼采：「忽視過去，有如瞎了一眼；沉迷過去，有如雙眼失明。」

群眾智慧可能遠勝於多數分析師和政治分析家？

二戰末期，英國投資者早已預感美國會參戰？

戰後的日本如何浴火重生，打造出更蓬勃、富裕的國家？

希特勒犯下何種致命錯誤，促使德國命運由盛轉衰？

每逢戰爭轉捩點，股市總有先見之明？

一封信，如何掀起紐約證券交易所的拋售潮，使股市暴跌？

《財富、戰爭與智慧》以史家之眼、紀實手法描述二戰時的關鍵戰役；洞悉國家勝敗的意外真相；分析希特勒、邱吉爾、麥克阿瑟等歷史人物的性格命運；勘探財富如何流動與累積。人類的歷史奠基於政治與戰爭上，政治與戰爭更與經濟市場發展有微妙的關係。摩根士丹利首席全球策略分析師──畢格斯，便以獨到的觀點，抽絲剝繭二戰時期，全球的風起雲湧，解讀股市對戰爭的變幻反映，揭示人類的發展途徑，更印證了市場的獨特性。

在蚊子成群、老鼠猖獗、須割凍死的馬肉來止飢的時代……

在一個政治權謀無極限、瘋狂殺戮，充斥偏激者、虐待狂、變態的世界……

人類財富究竟只能任困境宰割、衝擊？還是群眾智慧其實有可能擊敗荒唐無知？

聲譽隆重、華爾街教父級分析師畢格斯以對歷史知識的鑽研喜好，及超過半世紀的專業投資經驗，從市場角度切入，延長歷史視野的縱深，不僅增進我們對黑暗、失序二戰時代的認識，也得到關於人生、政治、金融市場、財富和生存的啟示。每個世紀至少都會重演一次，聖經《啟示錄》中的四騎士──瘟疫、戰爭、饑荒和死亡──騎馬而來，帶來巨大的財富破壞。如果災難終究會再度降臨，人類該如何因應──這便是畢格斯鼓勵大眾知史、讀史的原因，藉著歷史、經驗的光輝，照徹現今面對的困境，排除僵化思考，因應「黑天鵝」事件，甚至培養出敏銳的直覺，預測黑天鵝事件即將來臨。

一場關於自由民主的戰爭，

它攸關資本主義存續，更涉及股市的未來及其一切美好與邪惡的存亡……

畢格斯巧妙分析股市成就及詭譎政治之間的巧妙關係，啟示在二戰的混亂歷史中，股市、投資及群眾智慧在人類發展史上的重要性，為讀者描摹出與自身相關的劃時代意義——雖然人類懂得迴避戰爭，但新的衝突來源，如：恐怖攻擊、宗教戰爭，甚至是衍生性金融商品內爆仍不斷出現，人類下一步該如何邁出？《財富、戰爭與智慧》沒有艱澀的投資知識，而是以清晰分明、深具人文意識的生動筆觸，剖析人類文明的衰頹與進程，揭示戰爭前後人類的財富狀況，檢驗該遵循何種法則才能捍衛及增值財富。

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：羅元祺