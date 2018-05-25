《救命飲食》：牛奶喝愈多，骨折率愈高？

文：T．柯林．坎貝爾（T. Colin Campbell）、湯馬斯．M．坎貝爾二世（Thomas M. Campbell Ⅱ）

骨質疏鬆症：牛奶的迷信

小學老師有沒有告訴過你，若是沒有骨頭，你可能只是地上軟趴趴的一團東西？或者你也聽過那首關於人類骷髏的流行歌曲：「踝骨跟脛骨相連，脛骨跟膝蓋骨相連。」總之在你小時候，可能都聽過喝牛奶有助強健骨骼和牙齒的說法，因為我們都不想變成沒有骨頭的一團東西，而且很多名人都拍過宣揚牛奶益處的牛奶廣告，所以我們才喝牛奶──牛奶之於骨頭健康，就像蜜蜂之於蜂蜜。

既然每位美國人消耗的牛奶和乳製品都居全球之冠，那麼美國人的骨頭都應該非常強健才對，但是最近一項研究卻顯示，50歲以上的美國女性，髖骨骨折的比例居全球前茅，而其他高比例的國家則在歐洲和南太平洋（澳洲和紐西蘭），這些國家的人喝的牛奶比美國人還多。

牛奶喝愈多，骨折率愈高

「髖部骨折的超出率」通常可以作為衡量骨質疏鬆症的一項可靠指標，這種骨頭疾病通常是因鈣質攝取不足所導致，尤其常發生在過了更年期的婦女身上。因此，負責擬定健康政策的人士往往會建議民眾們要多攝取鈣質。由於乳製品含有豐富的鈣質，所以乳品業者無不極力支持因這項政策而做的相關努力。

某些地方顯然出了錯，因為這些攝取最多牛乳和乳製品的國家人口，不但骨折率最高，骨骼也最差。在一項報告中找到的可能解釋是，即使是不同國家的婦女，如果動物性蛋白質攝取愈多，骨折機率也愈高，兩者間具有強烈關聯。

耶魯大學醫學院研究人員在1992年做出一份關於蛋白質攝取和骨折率的報告，資料來源是16個國家的34份獨立研究（散見於29種經過同行審查的刊物），而所有研究對象都是50歲以上的婦女，結果發現：70％的骨折皆與攝取動物性蛋白質有關！研究人員的解釋是，動物性蛋白質跟植物性蛋白質不同，會增加身體的酸性負荷，導致人體的血液和組織愈呈酸性。人體不喜歡酸性環境，於是開始反擊，利用鈣這種強效成分去中和酸性，但是鈣一定要取自身體某處，因此就從骨骼中取鈣，少了鈣質，骨骼漸形脆弱，就變得很容易骨折。

早在一百多年以前，就有證據顯示動物性蛋白質會損害骨骼健康。舉例來說，最早在1880年代就有人提出動物性蛋白質會產生過量代謝酸，而且到了1920年就有文件佐證此論點；此外，我們也知道動物性蛋白質比植物性蛋白質更會增加體內代謝酸負荷。

一旦動物蛋白質增加代謝酸並吸走骨骼中的鈣質，尿液中的鈣濃度就會增加，而上述的因果關係早在八十多年前就已得到確認，並從1970年代就開始進行細部研究。這些研究摘要分別刊載於1974、1981和1990年，而各項摘要皆顯示許多人所攝取的動物蛋白質，足以增加尿液中的鈣含量。下表來自1981年的出版物，如果每日攝取的蛋白質含量（以動物性蛋白質為主）從35公克倍增至78公克，尿液中的鈣含量就會增加50％。

Photo Credit: 柿子文化出版

大多數人攝取的動物性蛋白質量都足以產生這種效果，因為美國人平均每日的攝取量都在70至100公克。附帶一提，由阿金中心出資的一項為期六個月研究顯示，採用只吃動物性食品的阿金飲食法的人在進行完半年食療後，尿液中的鈣含量多出50％以上。

關於動物性蛋白質攝取量和骨折率之間的關聯，初期的觀察結果相當驚人，而我們現在要提出一個合理的解釋，說明兩者間的「作用機制」為何會產生關聯。

疾病的生成過程鮮少單純到「由一個機制完成」，但是，我們現在研究的這項問題，卻以這種方式得到有力佐證。最近一項研究由加州大學舊金山分校醫學系所發表，一共集結33個國家87份關於動、植物蛋白攝取比例與骨折率之間的相關調查（見下表），結果發現若植物性蛋白質的攝取量愈高於動物性蛋白質，愈不會出現骨折。

這份報告皆刊登於舉足輕重的研究期刊上、主持研究作者對於資料的分析和闡釋都十分謹慎，而且研究內容也包含許多個別研究報告。此外，研究中關於骨折率和動物性蛋白質攝取量的關聯，的確非同尋常。因此，我們不能把它們看作是另外幾個研究而不予理會，事實上，最近這份研究代表的是87份個別研究的總結！

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鈣太多也不好

加州大學舊金山分校「骨質疏鬆骨折研究團體」，公布一項調查65歲以上逾一千名婦女的研究。與上述跨國研究一樣，研究人員依照婦女攝取動物性和植物性蛋白質的比例，歸納她們的飲食。結果發現，飲食中動物性／植物性蛋白質攝取比例最高的婦女，骨折的機率是動物性／植物性蛋白質攝取比例最低婦女的3.7倍，而且骨質流失的速度也是她們的四倍。

從實驗角度來說，這項研究的品質很高，因為它比較的是相同實驗對象的蛋白質攝取量、骨質流失和骨折比例。3.7倍的效果既巨大又重要，因為這些骨折率最低的婦女在總蛋白質的攝取量上，平均有一半仍來自動物性蛋白質。我不禁好奇，如果她們攝取的動物性蛋白質不是50％，而是0％至10％，結果又會如何呢？在我們進行的中國鄉下營養研究中發現，當地的動植物蛋白比例約為1：10，而骨折比例只有美國的五分之一；奈及利亞人攝取的動植物蛋白比例只有德國人的10％，而他們髖部骨折的發生率相對減少99％！

時下許多廣告，皆以富含蛋白質的乳製品可以保護骨骼為訴求，上述發現對這些廣告提出嚴肅的質疑。此外，雖然有大量評論分析警告大多數人並未擁有標準所需的鈣質，尤其是懷孕或哺乳的婦女，但鈣質的好處其實尚未得到證實，因為一項針對十個國家的研究顯示，鈣質攝取量愈高，骨折比率愈高。如下表所示，許多鈣質的攝取來源（尤其是在高鈣攝取量的國家）都來自乳製品，而非鈣質補充品或其他非乳製品來源。

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研究出該圖表結果的馬克．海格斯戴（Mark Hegsted）是哈佛大學的資深教授，他從1950年代初期開始研究鈣的相關議題，是在1980年奠定美國第一個飲食方針的主要創建者，並於1986年發表前述圖表。海格斯戴教授相信長期過度攝取鈣質，有損身體控制鈣的攝取量，以及何時攝取鈣的能力。

在健康的狀況下，人體會使用活性維他命D（即calcitriol）調節從食物中攝取的鈣量，以及應該分泌和分配到骨骼中的含量。活性維他命D是種荷爾蒙，體內需要較多鈣時，它就會提高鈣的吸收量，並限制鈣的分泌。但是，如果長期攝取太多的鈣質，體內可能就會失去調節活性維他命D的能力，而永久或是暫時性地破壞鈣質的吸收和分泌。

假使以這種方式破壞調節機制，就會造成更年期和更年期後的婦女出現骨質疏鬆。這個時期的婦女，必須能夠適時增加對於鈣質的使用，尤其是她們仍要以高動物性蛋白質為主食，但當人體因此喪失控制調節的機制，就會變得不斷濫用，這是生物學上一種根深柢固的現象。

綜觀上述發現，如果人類過度消耗動物性蛋白質和鈣質，則會增加骨質疏鬆的危險。不幸的是，乳製品是唯一一種富含這些營養物的食品。以前述關於鈣的研究證據做後盾，海格斯戴於1986年的論文指出：「……髖部骨折通常出現在乳製品消耗最普遍，而且鈣攝取量相當高的國家。」

乳品業的天大謊言

幾年後，乳品業者竟然仍建議我們應該多攝取乳製品，以強健骨骼和牙齒！

這個領域的研究充滿著混淆、衝突和爭議，因此每人都能暢所欲言、抒發一己之見。當然，這件事攸關大筆金錢，其中一位由乳品業資助的知名骨質疏鬆症專家，曾經在社論中義憤填膺地撰文表示：支持以植物性蛋白質取代動物性蛋白質飲食的研究發現，某種程度上可能是受到「社會上的趨勢」所影響，此趨勢是指動物保護人士反對食用乳製品。

這些關於骨質疏鬆的爭論，無論完整無否，都存在於探討細節的研究中，正所謂「魔鬼就在細節裡」，而最主要的細節是與「骨骼礦物質密度」（BMD）有關。許多科學家已調查過不同的飲食和生活型態如何影響BMD──這是一種測量骨質密度的方法，通常用於診斷骨骼健康。假使你的骨質密度跌至某種水準以下，你就有骨質疏鬆的危險，實際上，若你的BMD值很低，則骨折的機率愈高。

不過，在這門領域中，仍有一些互相矛盾和讓人困惑的小細節。試舉例如下：

BMD值愈高，罹患骨關節炎的風險愈高。

BMD值愈高，罹患乳癌的風險愈高。

雖然高BMD值會增加罹患乳癌的風險，並且降低骨質疏鬆症的風險，不過，這兩種疾病仍然會在世界同一個區域群聚出現，甚至連同一個人都有可能會同時罹患這兩種疾病。

骨質流失的速率跟整體BMD值一樣重要。

有些地方人口的骨質密度和骨骼礦物質密度比「西方」國家低，但是他們的骨折率也較低，跟一般我們了解的「強健骨骼」認知不同。

肥胖和高BMD值有關，但是也有一些地區，雖然肥胖率高，罹患骨骼疏鬆症的比率卻也愈高。

將BMD值做為衡量骨質疏鬆症的標準，並由此推斷何種飲食可以降低骨折率，是錯誤的觀念。

相較之下，利用動物性蛋白質和植物性蛋白質的飲食比例來判斷有無罹患骨質疏鬆症，是比較好的預測方法，也就是說，兩者比例愈高，罹病機率也愈高。

結果你猜怎樣？

BMD值跟動／植物性蛋白質比例並無顯著關聯。

很顯然地，傳統上關於動物性食品、乳製品和骨骼礦物質密度的建議，多是那些受到乳品業影響和宣傳下的產物。以下是我對於如何降低罹患骨質疏鬆症風險的相關建議：

保持身體活動。走樓梯、不要搭電梯；多走路、慢跑、騎腳踏車；每隔兩、三天就去游泳或做瑜伽，並放膽去買個槓鈴，有空拿來鍛鍊身體。你也可以選擇一項運動來做，或參加提供健身活動的社交團體。做完運動後，你會覺得比較舒服，骨骼也會更強健。

攝取不同種類的全植物性食品，並避免動物性食品，連乳製品都不要碰。事實上，豆類和菜葉蔬菜等植物性食品都含有大量的鈣質，而且只要你遠離精製的碳水化合物，應該就不會有缺乏鈣質的情形出現了。

食鹽攝取量保持在最低限度。避免高度加工以及包裝食品，因為這些食物都含有大量的鹽，而部分研究顯示，一旦過量攝取食鹽，身體就會出問題。

相關書摘 ►《救命飲食》：乳品「營養教育」深入校園的幕後黑手

書籍介紹

本文摘錄自《救命飲食（10年經典全新增訂）：越營養，越危險！？》，柿子文化出版

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作者：T．柯林．坎貝爾（T. Colin Campbell）, 湯馬斯．M．坎貝爾二世（Thomas M. Campbell Ⅱ）

譯者：呂奕欣、倪婉君、張家瑞

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最客觀，中立的研究立場：坎貝爾博士並無為單一食材請命，也不牽涉特定產業的商機炒作，難能可貴地以中立的學術立場，進行十分完整且全方位的飲食大型研究計畫。

Photo Credit: 柿子文化出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：羅元祺