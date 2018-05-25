《救命飲食》：乳品「營養教育」深入校園的幕後黑手

文：T．柯林．坎貝爾（T. Colin Campbell）、湯馬斯．M．坎貝爾二世（Thomas M. Campbell Ⅱ）

每個美國人一天要花幾次以上的開銷是什麼？吃。吃了一輩子之後，我們又會怎麼樣呢？死──這個必經過程通常會涉及一筆很大的開銷，因為我們每個人都盡可能拖延這個過程，希望拖得愈久愈好。我們都是「飢餓」和「死亡」的顧客，因此其中牽涉很多錢要花，也有很多錢好賺。

正因為如此，美國的食品和健康企業是全球舉足輕重的機構。食品和健康產品的製造公司所產生的盈收大得驚人，許多獨立的食品公司每年盈收就超過百億美元。「卡夫食品公司」每年盈收約180億美元；總部在法國的國際乳製品公司「達能集團」（Danone Group），其旗下品牌「達能」每年盈收約250億美元。當然還有很多大型速食公司，像是麥當勞每年盈收超過250億美元，「溫蒂國際公司」每年盈收則約40億美元。2010年總食物支出，包括由個人、政府和企業所購買的食物，每年超過1.24兆美元。

大型藥廠輝瑞（Pfizer）2015年的盈收為480億美元，而禮來（Ely Lily）藥廠則分食超過230億美元。美國嬌生公司銷售額超過700億美元。說來並不誇張，截至2010年關於我們選擇吃什麼，以及如何治療疾病和促進身體健康，就牽涉到上兆美元──這是很大一筆錢！

這裡也有很多十分有權力的玩家，在搶食這塊食品和健康產業的大餅。獨立公司當然竭盡所能銷售更多產品，也有很多企業集團想盡辦法提高大眾對於他們產品的需求。「全國乳製品委員會」、「全國乳製品推廣研究會」、「全國液態牛乳加工推廣會」、「國際籽苗栽種協會」、「美國肉品協會」、「佛州柑橘加工協會」和「聯合蛋品產商協會」都是這類企業集團。這些組織自立經營任何一家單一公司，擁權自重，而其中最有權力的組織每年預算皆以數億美元計。

空港俱樂部

這些食品公司和協會無所不用其極地提高他們產品的吸引力，並且積極擴大市場。為了達成目的，他們使用的其中一招就是宣稱產品具有營養功效。同時，這些公司和協會必須避免產品被人說成不健康，因為如果一項產品與癌症或其他疾病有關，產品的獲利與盈收就會化為烏有。因此，食品業者必須宣稱他們的產品對你有益，至少對你並無壞處。在這個過程中，營養「科學」就成為一門行銷「生意」。

我在著手進行中國營養研究時，獲悉一個由七名知名科學家成立的委員會，他們受聘於動物性食品企業（「全國乳製品委員會」和「美國肉品協會」），專門監視可能會對企業造成傷害的全美研究計畫。七位成員中，我認識六位，其中四位更是認識匪淺，後來我的研究生到其中一名科學家家作客，拿到一份關於委員會活動的檔案，最後，這份檔案傳到了我的手上。

檔案內容包括委員會的會議記錄，他們最近一次會議是在芝加哥奧哈爾機場召開。從那時起，我都稱呼這群科學家為「空港俱樂部」。委員會是由威斯康辛州大學的佛斯特（E.M. Foster）和麥可．帕瑞薩（Michael Pariza）教授主持，並由肉品和乳製品企業出資成立。委員會的主要目標是要求會員去觀察可能會「傷害」企業的研究計畫，好讓企業能夠更有效回應其他研究人員突如其來的研究發現，並可能因而發佈一些讓業界措手不及的新聞。我對這種做法知之甚詳，因為當賭注很大的時候，企業界不會吝於發表他們對某一件新聞的看法。

他們列出九項可能「有害」的計畫，而我成為唯一一位同時負責兩項計畫的研究人員。我因中國營養研究被點名一次，由其中一名會員負責監督我，而另外一項則是因為我和美國癌症研究中心的關係，尤其是我還擔任審查小組的主席，負責決定哪些飲食和癌症的研究可獲資金贊助。另一名委員會成員負責監控我在美國癌症研究中心的活動。

我在得知空港俱樂部及有人監控我在美國癌症研究中心會議的活動後，就決定觀察此人的間諜行為何時會被拆穿。因此在我知道空港俱樂部並首次出席美國癌症研究中心的審核小組會議時，就一直注意間諜的行動，而他也關切我的一舉一動。

這種由企業贊助的「間諜」行為也許並未違法，而且對企業來說，密切注意可能會影響企業未來的有害資訊，也不失為小心謹慎的作法。這點我完全同意，即使身為監控黑名單的滋味並不好受，不過，企業做的不只是監控「危險的」研究而已，它還積極推廣它的產品概念，不管這麼做可能會有害健康，或有損科學的公正性。而且，一旦學術界的科學家暗地負責監控，而且還隱藏他的意圖，事情就會變得更加棘手。

強有力的幕後黑手

空港俱樂部其中一個贊助商是乳品業──在美國是特別有影響力的企業。全國乳製品委員會成立於1915年，這個組織完善而且資金充裕的機構推廣牛奶至今已超過百年歷史。到了1995年，兩家主要的牛乳企業集團改頭換面，重新成立一個新集團「乳品業管理公司」（Dairy Management Inc.）。新集團在網站上所寫的成立宗旨，就是「完成一件事：增加大眾對於美國生產的乳製品需求」。他們在2003年的行銷預算超過1.65億美元，相較之下，全國西瓜推廣會的預算只有160萬美元。乳品業管理公司發出的新聞稿包括：

「伊利諾州羅斯蒙特市──國家、州立以及地區乳製品生產商為了2003年『聯合行銷計畫』，通過一筆1億6,570萬美元的預算，用來提高乳製品需求……

主要計畫包括：

液態乳：除了針對六至12歲孩童及母親所做的廣告、促銷和公關活動，2003年的乳製品促銷捐活動將針對培養和擴展和主要食物廠商的合作，如家樂氏、卡夫食品和麥當勞等。

……學校行銷活動：為了引導學齡兒童成為乳製品的終生顧客，2003年的活動將針對學生、父母、教育工作者和校園飲食服務專家。這項計畫會於教室和學校餐廳同步展開，讓乳製品促銷捐機構能使活動比去年『學校牛乳試飲計畫』成功……

……乳製品形象／自信：這項進行中的計畫旨在保護和提高消費者對於乳製品和乳品業的信心。主要的做法包括將乳製品營養研究中有關乳製品有益健康的結果，引導並傳達出來，同時還包括營養議題及危機處理等等……」

若要我釋義一下乳品業的努力，我會說他們的目標是：

向孩童及母親銷售乳製品。

利用學校作為與年輕客群的互動管道。

引導並宣傳對企業有利的研究。

其實，乳品業已經進入校園。乳品業在傳達營養資訊方面，比其他企業更能有效深入孩童。乳品業已獲得大眾教育制度的支持，讓學校成為增加產品需求的媒介。「乳製品管理公司」在2001年的年度報告中指出：

「孩童無疑是乳品業的未來，因此若要增加長期的液態乳消耗量，最好的方法就要從孩童身上下手。這也是為何乳製品促銷捐活動持續進行校園牛乳行銷計畫，做為增加孩童飲用液態乳的方法。乳製品製造商在2001年發起兩項開創性計畫。

其一是在2001年秋天開始一項為期一年的校園牛乳研究計畫，以調查出牛乳在經過包裝改良、添加風味及色素後，搭配促銷和更好的溫度調節，將會如何影響牛乳消耗量，以及孩童在校內校外對牛乳的態度。這項研究在2001年至2002年學校結束時有了結論。

另外，乳製品製造商和加工者聯手針對五個美國主要市場的中學和高中，進行一項為期五個月的飲料販賣機調查，結果發現許多學生在購買時，會以牛乳為優先選擇。」

搶攻校園

其他許多成功的校園計畫都持續鼓勵學童喝牛奶，如「金字塔探索」、「金字塔咖啡」等營養教育計畫，都在教導學童乳製品是健康飲食的關鍵；「冰冰的喝才酷（Cold is Cool）」計畫告訴學校餐廳經理如何冷藏牛乳，即怎樣做孩童才會喜歡喝。至於「促銷捐」（checkoff）則有助於擴展學校的營養早餐計畫。此外，很受歡迎的「got milk」活動持續深入孩童和校園，並利用兒童媒體來推廣牛乳。這些活動的規模都很大，像1999年由乳製品企業推出的教育（行銷）課程計畫「康寶主廚的華麗冒險」，就在全美76％的幼稚園推廣。

根據乳製品企業在國會的報告，乳製品企業的「營養教育」計畫相當成功：

「『金字塔咖啡』和『金字塔探索』針對二年級至四年級學童，向一千兩百萬名學童傳達『牛乳和乳製品是健康飲食的關鍵』訊息。調查結果顯示，這兩套計畫的使用率相當高，目前超過七成的教師使用這兩套計畫。」

美國將教育學童有關營養和健康的重要任務，託付給乳品業。除了普遍存在的營養課程計畫和「教育」套裝活動，乳品業還提供高級中學關於營養的錄影帶、海報和教學指南、在數千所學校餐廳推廣特殊促銷活動，以增加牛乳消耗量、在全國會議中向各校校長散發資訊、在逾兩萬所學校內實施返校促銷活動，以及針對年輕學子實施運動促銷活動。

我們應該擔心嗎？應該。如果你好奇乳品業所謂的「教育」是什麼的話，可以上他們的網站看一下。我在2003年7月造訪他們的網站，映入眼簾的資訊就是「7月是全國冰淇淋月」，我點選進去參閱更多資訊，結果看到：「如果你想知道，你是否能一邊享用冰淇淋，同時又能吃到營養，告訴你，答案是肯定的！」太好了！難怪會有那麼多小胖子和小糖尿病患者。

網站資訊分為三個部分，分別是給教育工作者、父母，以及食物服務專業人士。那一次，我造訪網站（網站內容定期更新），發現在給教育工作者的部分，教師可以下載關於營養教學的課程計畫，包括製作乳牛和乳製品的手偶，並讓全班進行手偶戲，手偶完成之後，老師應該告訴學生他們會遇到五位特別的朋友，而這些朋友希望所有男孩和女孩都能強壯又健康地長大。另外一個課程則是「試吃乳品日」，當天每一位學童都能吃到起士、布丁、優格、白乾酪，以及冰淇淋。或者老師可讓全班同學製作「乳牛面具」，如果是較高年級的四年級生，老師可進行「金字塔探索」活動，讓學生探索五大食物群組以及它們的健康功效：

牛奶群組（強健骨骼和牙齒）

肉類群組（強健肌肉）

蔬菜群組（強化視力）

水果群組（加強傷口和瘀青的復原能力）

穀類群組（提供能量）

牛奶的威脅

根據上述的證據，你會知道如果我們的下一代學到的營養和健康知識就是如此，那麼可想而知，拜「乳製品管理公司」所賜，我們必定會有一段艱辛的旅程要走。

很顯然的是，現在的父母或孩童都不曉得牛乳和第一型糖尿病、攝護腺癌、骨質疏鬆症、多發性硬化症或是其他自體免疫疾病有關，也不曉得乳製品食物中主要的酪蛋白已經過實驗證明，除了隱藏致癌的危機外，還有可能會增加血膽固醇及粥狀硬化斑的風險。

在2002年，這個教育行銷網站向教育工作者發表逾七萬個課程計畫，然而實際上，這一切都是這些乳製品企業在推廣他們自認為營養的「營養」知識，給下一代的美國人。

乳製品企業進行這項工作已有數十年之久，而且做得相當成功。我曾碰到許多人，當他們聽到關於乳製品隱含的不良作用的時候，第一個反應都是「牛奶不可能有壞處」，但是，這些人通常都提不出具體的證據去支持他們的論點，他們只是「覺得」牛奶很好，而且也一直這樣喜歡牛奶而已。針對這個現象，你可以將部分原因回溯至他們的學生時代，那時，他們學到全球有七大洲、二乘二等於四，以及牛奶有益健康。若你也這麼認為，那你會了解到乳品業利用教育來行銷的做法，為何會對美國產生這麼大的影響力。

如果這項行銷計畫對於全美兒童健康並沒有構成廣泛威脅的話，那麼它充其量不過是個笑柄，因為一個企業團體居然想用這麼明目張膽的「教育」計畫兜售它們的食物產品。難道大家都不好奇，為什麼網站中「營養書架」推薦的童書都繞著牛奶、起士或冰淇淋打轉，總是一些像是《冰淇淋：冰淇淋史上的黃金時刻？》的書呢？總之，在2003年7月期間，「營養書架」上竟然找不到一本關於蔬菜的書籍？難道是因為它們不健康？

至少乳品業者在遞交國會關於校園活動的報告及媒體新聞稿中，都直接將這些活動稱之為「行銷」活動。

相關書摘 ►《救命飲食》：牛奶喝愈多，骨折率愈高？

書籍介紹

本文摘錄自《救命飲食（10年經典全新增訂）：越營養，越危險！？》，柿子文化出版

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作者：T．柯林．坎貝爾（T. Colin Campbell）, 湯馬斯．M．坎貝爾二世（Thomas M. Campbell Ⅱ）

譯者：呂奕欣、倪婉君、張家瑞

疾病，100%是食物造成的！

經典中的經典，熱銷200萬冊，

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關心健康者必讀，

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最客觀，中立的研究立場：坎貝爾博士並無為單一食材請命，也不牽涉特定產業的商機炒作，難能可貴地以中立的學術立場，進行十分完整且全方位的飲食大型研究計畫。

Photo Credit: 柿子文化出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：羅元祺