文：林筱珺、吳易真、王銘岳

偏鄉教育一直是這幾年台灣教育的熱門關鍵字，如果你打開Google搜尋「偏鄉教育」，就會發現不管是政府單位、或是企業夥伴，皆投入了許多資源在其中。但是，偏鄉教育問題，有確實被解決嗎？

答案是「沒有」。原因可能很多，但深入思考，重點可能是過去對偏鄉教育的焦點，都是以都市人的視角出發，卻從未走進去瞭解偏鄉的真實境況。換句話說，過去的焦點是「同情與憐憫」的態度，而不是走入偏鄉瞭解後的「尊重與合作」態度。

可是，尊重與合作，說來簡單，實際上卻困難重重。任何一個非偏鄉出身的外來者，在缺乏相同的生活經驗下，能真正瞭解偏鄉問題嗎？而即使在偏鄉長大的人，能夠在已經取得社經地位後，放棄自己的指導態度，去「看見」問題然後走進去，一起參與嗎？而在偏鄉的朋友，能願意敞開心胸一起參與改變嗎？

我們是「陪伴」偏鄉，還是「指導」偏鄉呢？

因為愛，所以無私，所以願意陪伴

在台南後壁的仕安社區，有一群老師與志工，正在實踐難得的尊重和合作態度。他們用的，無非就是「愛」。這份愛，讓他們陪在這些偏鄉孩子身邊，宛如孩子們遲來的父母。而這個用愛陪伴的故事，感動了曾以〈血觀音〉獲得第54屆金馬獎最佳劇情片的楊雅喆導演，將這些故事記錄下來，製作了〈向愛致敬〉紀錄片。

在故事中，我們看到這群老師和志工做的，並不是如典型對改善偏鄉教育的想像，帶著不同的設備，去「教」孩子做些什麼。反而是一段又一段像是和孩子一起玩，一起做些什麼，以及更多的聊天和討論。在影片中，我們看到不同孩子描述對方，以及描述主角士豪老師。可以看到他們在彼此身上找到的，是一種情感的依賴，一種信任。

「偏鄉的問題不在於資源的缺乏，而是缺乏陪伴與文化刺激」，原先為資訊工程出身、中國信託慈善基金會〈臺灣夢〉計畫仕安基地老師黃雅聖指出。他發現別說和都市相比，連和附近地區相比，仕安社區的孩子教育資源都嚴重缺乏。這種缺乏不是手機、電腦、金錢或食物，而是孩子感覺自己「不被重視」。

2015年黃雅聖與一群志同道合的夥伴加入重視「兒少陪伴」的〈臺灣夢〉計畫，一起想辦法「引導孩子認識自己的家鄉」、「找回孩子的自信心」。一開始，他著手從將自己家當成免費的課輔班開始，與社區內志願的年輕人、南藝大的研究生一起，讓繳不起安親班費用的孩子有一個可以獲得課業諮詢輔導的機會。

由此起步，慢慢地，雅聖走進社區，同時也逐漸認識了這個他土生土長卻不熟悉的家鄉。他發現以農業為主的仕安地區，孩子卻似乎不熟悉「農業」這件事。因此他繼續用多元豐富的地方課程引導孩子去認識家鄉。他不僅自己下田帶孩子務農，用自然農法進行生產，自產自銷，更串連台南仕安地區在地的青農，開啟產銷整合的模式，創造世代間的合作，帶領仕安社區的孩子們走向不一樣的未來。

同時學校老師們與志工們也觀察到孩子對扯鈴的喜好，將扯鈴社團晉升為扯鈴隊，請來外聘教練訓練這些孩子，讓這些孩子在扯鈴的學習中找到可以發揮的舞台、多了一項拿得出手的技能，讓孩子不用單獨面對課後的空白時分。

Photo Credit: HOME RUN TAIWAN授權 透過多元的教學課程，孩子在學習扯鈴中重新找回自信

陪伴孩子找到「為什麼」，永遠是最重要的一件事

當談到教育時，「為什麼」永遠是必須要先拿出來反思的課題。無論是夢想、熱情、動力，都會圍繞著一個為什麼的理由。無論是不是偏鄉，這個課題永遠存在於教育現場。

但這個問題在偏鄉更為嚴重。台大電機系葉丙成教授曾描述偏鄉的孩子是一群「沒有選擇的孩子」：「沒有自信」、「沒有動力」、還「看不見外面的世界」。不認為自己想要的辦得到，也不知道世界上還有其他的可能，自然就沒有任何動力要去改變。換句話說，那個「學習的理由」不見了，而不見的原因不是他們放棄，而是他們從來沒有選擇的機會。

「打零工」、「加入幫派」，「幫忙運毒」（因為未成年人無刑責問題）等，都是從這最原初問題沒有解決所產生的現象。對都市孩子來說，因為有許多外在的刺激與資源，讓他們擁有許多機會在人生的道路上做出選擇，可是對偏鄉的孩子而言，他們從不知道有這些機會。從偏鄉孩子的視角看出去，他們看到的是爸媽不在身邊（或是沒有爸媽）、日子一陳不變就是務農、做體力勞動的工作、回家就是閒晃或與電視、電動為伍。他們想做的，能做的可能從未得到肯定，也從不知道未來的發展為何。長久下去，他們認為人生就只能如此，他們不知道有「放棄」以外的其他選項。

但回頭看我們對偏鄉孩子的協助，會發現幾乎全部集中在硬體設備。我們對「缺乏資源」的認知認定在金錢，在物質。因此政府更新校舍、建立更多空間，並且募集來自社會各方硬體物資的贊助與提供，讓偏鄉的孩子們幾乎「人手一機」：筆電、平板、數位化學習工具樣樣不缺。形成「有圖書館但沒有書」、「有體育場但沒有人」、「人手一機看YouTube、打電動」，甚至最嚴重的，「有學校，但沒有老師」的情況。

我們談了好幾年的偏鄉教育，才發現重點不在於「教育」本身，最直接的肇因是孩子一路從家庭、社區到學校都缺乏「陪伴」，而這才是導致偏鄉的孩子「逃脫不了弱勢」的最主要的因素。他們需要有人陪他們說話，和他們討論，讓他們知道還有別的可能，並且願意陪著他們去探索，建立他們對自我的認識與自信，讓他們知道這世界存在不同的可能性。而不是和他們說「我給你這些設備，你應該就能學到東西」，或是「你學不會，因此我繼續教你」。

所以這些偏鄉教師或工作者所做的，並不只是用外來者的視角去看待所服務的地區，而是參與其中，從參與的過程中找到真正的關懷。不是只用一套標準去衡量所有孩子，而是陪著他們去探索世界。

就像是遲來的父母一般，去彌補這些孩子生命裡的缺憾。

Photo Credit: HOME RUN TAIWAN授權 偏鄉孩子缺的從來不是「物資」，他們所需要的其實是「陪伴」

有人，才有可能創造翻轉

陪伴，首先要改變的是觀看問題的角度，再來就是需要「能陪伴的人」。

曾在第一線從事偏鄉教育的成大資工系教授蘇文鈺在演講時曾說：「因為人心有了偏頗，才有了『偏』鄉。」對他來說，偏鄉無所不在，取決於觀看的角度。例如在城市邊陲不山不市的地區，因為缺乏關注，其實同樣也是偏鄉。

因此「偏鄉」並不遠，偏鄉可能就在我們的身邊。當我們用這個角度看待所謂的偏鄉問題時，可以發現任何人都有機會參與其中。而重點會是走入缺乏關注的地區。

例如影片中的士豪老師、扯鈴隊的教練，或是其他志工，一開始時也都是因為在不同階段，走入仕安社區。一開始都是點狀的參與，但當這些小小的點逐漸發展，慢慢就串成了一條線，吸引更多人投入。

2013年回到台灣的劉安婷，創辦了「為臺灣而教」教育基金會（Teach For Taiwan）。她發現，在台灣的多數孩子，出身就決定了他們的未來。面臨教育不均、社經條件較為弱勢的孩子，位處第一線的領導者「教師」，才是教育品質的核心關鍵。即使偏鄉學校能申請到新的設備資源、增添書籍、修繕宿舍，要是沒有好的老師願意留下，也是徒勞無功。因此，TFT與偏鄉學校合作，透過兩年專業培訓，讓受過培訓的青年教師投入真正需要他們的地方，不只教得好、也留得久。

Photo Credit:看見家鄉團隊提供 成大資工系教授蘇文鈺教授的「看見家鄉」計畫，透過教孩子使用空拍機紀錄家鄉畫面，讓孩子從小就認識、體會家鄉的美

蘇文鈺教授2013年創立中華民國愛自造者學習協會，推動「Program the World」計畫，目標是「用程式教育翻轉孩子們的世界」，提供他們另一個開啟視野的機會。他從嘉義東石鄉開始，一路到偏鄉地區教孩子寫程式，啟發孩子們的邏輯能力。後來，他發現「不應該只有程式」，因為「生命教育永遠比程式教育更重要」。他以長期蹲點的方式陪伴這些偏鄉孩子，從建立關係開始，逐漸培養孩子們對他的信任感，更結合社區、學校與家庭，讓家長也可以自發性的幫助自己與別人的孩子。

有了能陪伴的人，更要找到讓他們留下來的支持。而這點就需要更多在地產業的改變，才能創造「留下來」的可能性。在仕安社區，社區發展協會也看到了這樣的問題。在一個農業地區，最能先開始改變的就是農業生產的變革。協會不僅是社會網絡的中心，也開始與在地既有組織合作，輔導青年種植更高價值的農作物，並用新的方式行銷，創造更多可能的工作機會。同時外來的資源不再投入於硬體，而是投入在人力資源上，也能創造更多「培力」機會，給予願意陪伴這些孩子的參與者穩定的支持。

用愛陪伴只是開始，翻轉偏鄉需要更多參與

偏鄉缺的不是物資，也不是社會無止盡的「同情」與「給予」。這些「偏鄉教師」所做的，並不只是用外來者的視角去看待所服務的地區，而是參與其中，從參與的過程中發現真正的缺乏，找到適合的切入點。

當我們去除同情的眼光後，可以發現這些偏鄉教師或志工，真正在做的是創造更多翻轉社會的可能性。他們在教育現場的努力，因為用愛陪伴，去試圖點燃孩子對世界的探索，以及對知識的渴望，讓「教育真正發生」。

而即使我們不在偏鄉現場，我們也同樣是改變的一環。當我們投入關注，走回家鄉，任何的小事，都可能是一種翻轉的可能。而這些小事，可能就是我們自己所擅長的一件事。例如劉安婷的教育，例如蘇文鈺教授的程式技能，或是影片中教導扯鈴隊的教練。參與，才能將點狀的力量，串成具有行動力的面。