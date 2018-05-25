PayPal的創業歷程（一）：在矽谷廣為人知的「Paypal黑幫」

文：盧玟伶

創業期

Paypal從1998年12月創立到成為上市公司，只花了四年的時間，後來還以15億美金被電商巨頭eBay收購，能夠如此快速的竄起，當時在創業期擔任CEO的Peter Thiel功不可沒，所以讓我們先來了解一下Paypal創辦人之一的Peter Thiel吧！

Peter Thiel的雄心

Peter Thiel大學唸的是哲學以及法學，畢業後先後擔任了法官、證券律師、衍生品交易員。19世紀末時，美國市場主流的支付方式還是現金、信用卡和ATM，這些支付方式很依賴基礎設施也不夠方便。看到了這樣的現象，Peter Thiel認為應該要有一種新的支付方式，讓消費者之間可以非常便捷的轉帳和支付，他甚至想創造一種互聯網時代的新貨幣，使所有貨幣都數字化、電子化，這樣世界上所有人都可以隨時把自己的錢換成更安全的貨幣，於是他後來找了一群人共同創立了Paypal，也就是在矽谷廣為人知的「Paypal黑幫」。

Paypal黑幫是什麼？

「Paypal黑幫」（Paypal Mafia）指的是當年共同創立Paypal以及早期在Paypal工作過的員工，他們各自擁有一身本領，離開Paypal後，在矽谷也成立了許多具有重大影響力的公司，來舉幾個例子向大家說明：Reid Hoffman是世界上最大的職業社交網站Linkedin的創始人；Steve Chen是全球最大視頻網站Youtube的創始人；Keith Rabois是現任Square的營運長；David Sacks是Yammer的共同創辦人，還有許多人就不一一列舉了，總而言之Paypal是聚集了許多厲害的人的地方。

突破重圍

在艱難的環境下，Peter Thiel以獨特的經營策略帶領Paypal邁向成功。

在當時，除了正值網際網路泡沫化，想要成為互聯網上的新貨幣，大銀行、金融監管機構、政府、其他競爭對手等都是Paypal的敵人，要在這樣艱難的環境下創業更是不容易。

因此在創立初期，Paypal採用「增長駭客（growth hacking）」的技術，Paypal每個員工都利用電子信箱這個工具給自己的親朋好友、能找到的各種電子信箱發郵件，信件內容為「你的Paypal帳戶裡有1美金，只要登錄就可以領取」，於是Paypal透過這個方式獲取的最早的第一批用戶。除此之外，Paypal在剛開始也是有補貼用戶的，每個註冊Paypal的用戶都可以獲得10美金獎勵，邀請別人註冊還能再獲得10美金，藉由顧客一個拉一個的方式，也大量累積了自己的顧客群。

在公司經營方面，Peter Thiel不同於其他企業強調員工的多樣性，選擇招募性質相像的員工，使溝通成本降低，得以快速成長；Perter Thiel也要求員工一次只能專注做一件事，這樣可以讓人想不斷超越自己，不斷有更上一層樓的表現。

Paypal在之後的發展過程裡，將面臨了更多的內憂外患，我們下週再做更多的介紹吧！

SWOT

S W 初期招募的員工背景相似，內部溝通成本低，得以快速朝同一個目標前進。

融資能力強，可以獲得許多資金用在招攬新客戶上。

專注於實現人與人之間更便利快速的轉帳和支付。

Perter Thiel過去曾創立Confinity，已有創業經驗。 初期防詐騙機制不足，詐騙集團利用Paypal詐騙，使Paypal付出許多賠償金。 O T 主要支付方式仍為現金、信用卡、ATM，新的支付方式尚未普及，有很大的發展空間。

電子郵件剛開始蓬勃發展，在這個時期使用電子郵件的人通常都是較願意嘗試新鮮事物的人。

電子商務開始蓬勃發展。 1990年代網際網路正值泡沫化。

面臨眾多銀行、金融監管機構、政府、其他競爭對手的挑戰。

SWOT策略分析

SO增長策略 ST多重經營策略 有大量的資金來源，可以利用「增長駭客」的策略，快速吸引用戶，打入支付工具的市場。

一開始先鎖定電子信箱的用戶，大量發出郵件，吸引較願意嘗試新事物的顧客上門，再透過這些顧客向他們的親朋好友推薦Paypal，成功吸引一批顧客。 面臨網際網路的泡沫化，Paypal憑著不同於對手的第三方支付平台，使總體環境的劣勢化為自己的優勢，鞏固自己的地位。

即使面臨其他支付工具的競爭，Paypal更專注於利用”增長駭客”的技術，增加大量顧客。 WO扭轉型策略 WT防禦型策略 為了反詐騙研發了非常多技術，甚至創造「驗證圖片」的註冊方式，使詐騙集團無法利用機器自動註冊，至今已沿用成為各網站在註冊時的必備步驟。 一開始受到政府機關的挑戰，在強化反詐騙技術之後，反而開始與FBI合作打擊詐騙犯。

個人評論

Paypal之所以可以在創業期如此成功，Perter Thiel的每個決策都是非常關鍵的：

抓準創業時機：若Perter Thiel在2000年後才創業，也會面臨更多挑戰者的威脅，正因為他比多數敵人早推出支付平台的服務，所以更有優勢擄獲消費者的心。

找到一群厲害的夥伴創業，Perter Thiel從他在哈佛的人脈當中找尋適合的夥伴創業，而這些人日後成為有名的「Paypal黑幫」，即使離開了Paypal也成功的創立許多現在為人所知的企業。

鎖定當時使用電子信箱的用戶做為目標，抓住他們「喜愛嘗試新鮮事物」的特性，再利用「增長駭客」的策略，使他們成功被Paypal的新功能吸引。

唯一的缺點大概是，

尚未完整把Paypal防詐騙的功能做好就推出Paypal，使得一開始得付出許多賠償金、造成消費者對Paypal有使用疑慮。所幸日後積極改善，已經沒有這樣的疑慮，但如果一開始就有先設想到並做出很好的防範措施，必定可以使消費者對Paypal更有信心。

參考資料：

本文經Pocket Money口袋財經授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航