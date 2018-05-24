保加利亞社會企業面臨不公平競爭，最大的敵人就是政府本身

社會企業、B型企業的概念雖然早已在美國、西歐、香港、日本、台灣等落地深根，但這股風潮卻是在過去十年間才漸漸吹到位於歐洲巴爾幹半島東南部的保加利亞。

身為歐盟裡面最貧窮的國家之一（保加利亞的人均購買力連歐盟平均的一半都不到），保加利亞需要政府政策的引導，才有辦法將整體的生活水準快速拉近到跟歐盟前段半班一樣，但90年代初期共產蘇聯垮台後所造成保加利亞的政治、經濟轉型，卻獨厚特定利益團體，導致國家資源還是掌握在少數人手中，公部門貪污的事情層出不窮，且政府在醫療、教育還有社會保護領域所投資的金額也明顯不足。

2014年上任的歐盟執委會主席榮克（Jean-Claude Juncker），誓言在他日內要推動一個強調社會包容性的歐洲經濟成長模式，保加利亞政府也藉機開始推廣社會企業的概念，希望引進私部門的力量解決公部門無法處理的社會問題，一些大學也紛紛開設有關社會企業家精神的課程、甚至主修（例如：University of VelikoTarnovo）。但探究實際情況，卻會發現保加利亞政府提出的政策就像隔靴搔癢，並沒有根本解決該國社會企業主面臨到的問題。

法規未更新，資金和交流網絡缺乏

和許多剛接觸社會企業概念的國家一樣，保加利亞目前還沒有針對社會企業制定特別的法律。換句話說，目前在保加利亞的社會企業不是以非營利團體的形式成立協會或是基金會，就是以一般正常盈利企業的形式出現，因此沒有特別的政策優惠，例如租稅減免、貸款利率降低等。這讓有很好商業模式的社會企業家陷入一個尷尬的局面，假如選擇使用非營利團體的形式設立公司，那利潤就僅能投注在社會目標上，不得另做其他用途；而若是成立一般企業，則有可能會影響公司股東追求利潤極大化的目標。

不過為了順利募得初始資金，保加利亞大部分的新創社會企業傾向選擇使用非營利組織的形式成立，但萬一營利活動的收入不足以支撐組織希望達成的社會目標，就常常會發生初始資金用完後就無以為繼的情況，因為保加利亞的金融市場也還沒有發展起特別針對社會企業服務的融資機構，它們認為經營社會企業的風險還是太高、企業的體質脆弱。

同樣的問題在新創社會企業熬過艱難的草創期，想要獲得足夠的資金擴大規模也會碰到，沒有足夠且穩定的盈利，社會企業創辦人往往面臨銀行借款嚴苛的條件，銀行就算願意貸款，金額也不多。

另外，目前保加利亞也沒有一個由政府主導、專門提供社會企業幫助的網絡，而僅有非營利團體自己經營的資訊交流平台，例如保加利亞慈善基金會（The Bulgarian Charities Aid Foundation）就建立了一個資訊平台，分享有關社會企業競賽、社會企業發展、投資機會的訊息，希望能夠串連新創社會企業與比較成熟的社會企業，讓他們可以彼此幫助、學習成長。

政府扶植社會企業所帶來不公平的競爭

不過比起上述的三項困難點，保加利亞社會企業面臨最大的敵人其實是政府本身。

由於法規限制，保加利亞的地方政府被限制不得將教育、健康、社會照顧等服務外包給民間機構，但地方政府為了節省人力、經費（或是將中央經費中飽私囊），常常會扶植協助自己提供這些服務的非營利組織（例如Community Donors Funds、Association for Social Support或是Samaritans Association）。

這些非營利組織有地方政府在背後撐腰，掌握了不公平的競爭優勢，畢竟當大部分的人民選擇使用公部門扶植的社會服務機構，其他全私人的社會企業就很難有足夠廣大的市場規模；而中央政府提供給地方政府協助社會企業的經費，也常常直接流進這些地方政府扶持的非營利組織，不利私部門社會企業的發展。

假如保加利亞政府真心希望能夠促使社會企業蓬勃發展，開放讓地方政府委外醫療、教育、社會服務提供，或是部分私有化可能是最有效的方式。另一方面，中央政府也必須制定專門的社會企業法規、或修改現有的公司法，然而這些措施要能推行都需要有適切的政治環境，目前中央或是地方政府為了掌控地方勢力，願意改革的意願似乎不大。

未細緻化的社會企業型態

觀察保加利亞的社會企業，會發現他們提供的服務型態和其他成熟國家的社會企業比較起來，反而比較像是多數國家政府部門本來就應該要提供的社會福利，例如替長期失業者媒合工作機會解決失業問題、提供殘障者工作、解決貧窮、區域發展不均等問題，都是因為中央政府資金不足無法完善處理、或是一般私人企業考量市場利潤太低而不願費神解決的問題。

未來保加利亞的社會企業是否也能發展出像德國的黑暗中對話、香港的無聲對話工作坊等更細緻化的型態，不但政府需要配合，更多的優秀的人力資源投入也是重點。但根據一份歐盟資助的訪談調查結果，在保加利亞一般人還是認為能夠賺大錢的人才是成功的人，如何翻轉想法，刺激公民思考對成功的定義，會是保加利亞社會企業能否更加成熟的關鍵。

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航