漫談追星二三事：鹽臉美男演員坂口健太郎的崛起

想從事編輯卻只能當業務員、沒辦法到想進的單位而得過且過，因為沒興趣所以不願意做任何努力，對事物漠不關心只會自怨自艾，認為工作、上司與同事都在強人所難，以上描述的是2016年日本TBS電視台紅極一時的日劇——《重版出來》劇中一角，蒼白高瘦又膽怯的坂口健太郎甚至被書店員工取笑是「幽靈」。

迷茫無奈的雙眼，消極厭世的態度，碰到事情就逃避，坂口健太郎精彩的表演出角色的立體面。於是觀眾進入坂口健太郎的內心世界，隨著他一起身入營業部、編輯部、書店、畫家⋯⋯的各種處境，代入自己人生中種種不如意，體會到現實生活的身不由己，再跟著人生觀完全相反的黑木華一起面對挑戰並解決它。

「一個人必須知道自己的位置，才會知道其他人的位置、立場是甚麼，最後才能因為熟悉整條通路上的每個人，而成功將漫畫賣出去，也才能透過漫畫傳達作者的理念。」

生瀨勝久再次以導師般的好上司現身，開導年輕不懂事的部屬坂口健太郎。最後坂口的角色因為銷售成功的體悟，忍不住落下男兒淚，當他真的做到磨破鞋跟的地步時，許多觀眾也被感染陪著他一起惙泣不已。這是坂口健太郎給人印象極為深刻的演出。

在影后黑木華，生瀨勝久、小田切讓、松重豐、安田顯等戲精包圍之下，這位被日本媒體封為最受矚目的「次世代名模」、「下一個福士蒼汰」的坂口健太郎，同台飆戲不但絲毫不見膽怯，還能以不起眼的男配角之姿奪取大眾的目光，甚至讓人忘記他原來真實的可愛樣貌。

Photo Credit：采昌 《今夜，在浪漫劇場與妳相遇》電影劇照

今年26歲的坂口健太郎膚色白皙，眼神清澈明亮，有如孩童般單純真誠，高朓清瘦的身材，性格謙和體貼，氣質乾淨舒服，穿著裝扮簡單清爽有品味，笑起來眼睛瞇成一條線，開朗中帶著些許羞澀無辜模樣，充滿清新自然的感覺，是日本「鹽顏男子」的代表，更是足以與山崎賢人較量「漫改王子」地位的帥氣美男。

帶著溫柔斯文的氣質，灑脫自然不做作，讓人忍不住想親近的溫暖感，充滿「佛系」味道的坂口健太郎，雖然與福士蒼汰、竹內涼真、中川大志的形象頗為接近，坂口健太郎憑藉獨特氣質與精湛演技，也讓他在新生代藝人輩出的時代下，從一大群同性質的男星中異軍突起，成功躍入當紅男星的系列。

「我的個性比較悠哉閒適、有點我行我素，因為步調比較慢。所以有時候不只是女生，可能連男生對我也會有點生氣。而我私底下的個性也屬於那種會被對方耍得團團轉，很容易對方要求什麼我都會答應的類型。」坂口健太郎剖析自己的個性，雖然外表似乎有些恬靜，但是笑顏卻很療癒，因此被粉絲稱為「小天使」。

Photo Credit：MEN'S NON-NO

擅長打排球的坂口，與堺雅人一樣喜歡閱讀歷史書籍，大學一年級時毛遂自薦成為模特兒，2014年6月單獨登上《MEN'S NON-NO》雜誌封面，成為繼「畫伯」田邊誠一之後，睽違20年才再度有人以「御用模特兒」的身份單獨成為封面人物。同年10月，坂口健太郎以演員身份接拍電影《365平安日：幸福的呼吸》，正式踏入了演藝圈。

外型及身材佔盡優勢的坂口健太郎其實運氣挺不錯，2015年在是枝裕和導演的《海街日記》中，扮演長澤雅美的男友。接著與桐谷美玲合作《女主角失格》，飾演學校裡最受歡迎的男生弘光廣祐，在《俺物語！！》中成為通殺任何年齡層女人的魅力帥氣男砂川誠。或許是與生俱來的無害特質，就算角色再怎麼輕浮淡漠不討好，在坂口健太郎的詮釋之下，反而帶著小動物般惹人憐愛的意味，始終無法讓人產生厭惡之情。

或許是受到新世代與花美男的影響，男藝人也從以往較為帥氣豪邁的男子氣概，轉變為更突顯有著可陽剛可陰柔的特質。

日本男演員從木村拓哉、福山雅治、山下智久、小栗旬、向井理、佐藤健、松本潤、山田孝之、藤原龍也、生田斗真等人稱霸演藝圈多年之後，近幾年陸續有菅田將暉、窪田正孝、福士蒼汰、竹內涼真⋯⋯間宮祥太朗、坂口健太郎等新生代男藝人冒出頭。

坂口在日劇《產科醫鴻鳥》中，從第一季的小菜鳥搖身變為第二季充滿自信的新生兒科醫生，甚至自我澎脹到差點誤了大事。劇中坂口健太郎從唯唯是諾、過於自我、自信爆棚，到失魂落魄、反省學習的幾個轉折點，表現的極為細膩深刻，也讓觀眾如同看到一位好醫生的成長與歷練。

由於參與演出的電影戲劇都深獲好評，坂口健太郎決定拓寬戲路，開始挑戰反派角色。在宮部美幸的名著《模仿犯》中演出外表正派良善，內心陰暗狠毒的網川浩一。天生一副正直好青年的模樣，乖巧規矩的外型，使角色的邪惡反差更讓人眼睛為之一亮。

當被問及最想挑戰的角色類型時，坂口表示：「我經常演出溫柔帥氣的男生，接下來反而想挑戰『用肉體決勝負』的角色，例如像是超有男子氣概的格鬥技男子。」

隨後坂口健太郎漂染滿頭金髮，飾演《東京白日夢女》的男主角KEY（鍵谷春樹），KEY是當紅的新生代模特兒，講話尖酸刻薄，做事不留情面，處世得理不饒人，就是典型的漫畫男主角性格。原作者東村明子坦言，KEY是以韓星姜棟元做為範本，而顯然坂口健太郎在許多方面都得到了她的認可，才能稱職的扮演好這個角色。

此外，坂口健太郎還邁向了舞台劇的世界，與實力派女演員滿島光、田中圭合演契訶夫的《海鷗》，面對無法NG重來的劇場，坂口健太郎企圖以演技征服粉絲付出大量的努力，另外，他更以懸疑推理片《64：史上最凶惡綁架撕票事件》榮獲第40屆日本電影金像獎新人演員賞，人氣與演技兼具。此時的坂口健太郎，已不再是靠外表的偶像派了。

而2018年春季日劇，同世代的男星中，坂口主演改編自經典韓劇的《信號：長期未解決事件搜查班》。他在劇中飾演罪犯側寫師，擁有冷靜的判斷力、理智的觀察力與犯罪心理學等知識，與北村一輝透過無線電對講機橫跨時空聯繫，共同攜手調查長年未解決的重大懸案。正巧，他與北村一輝也在電影《今夜，在浪漫劇場與妳相遇》合作，在北村一輝搞笑與嚴肅演出層次分明的帶動下，坂口健太郎也挖掘出演技的深沉面。

《今夜，在浪漫劇場與妳相遇》中的坂口健太郎，是位夢想當電影導演的純真青年，他對黑白電影中綾瀨遙飾演的美雪公主一見鍾情，而這位黑白公主竟然在某天來到現實世界。這個童話故事般的浪漫電影，由「漫撕男」（意指撕破漫畫走出來的美男）坂口健太郎詮釋可說是再適合不過了。

從以往被傑尼斯男偶像壟斷的市場，如今已進入群雄並立的戰國時代，演藝圈開始產生世代交替與變遷。如同鈴木亮平對坂口健太郎的評語：「有透明感，在十幾歲的男孩子身上的透明感，他20多歲時還能保留是很難得的。」而在這一波的新生代帥哥當中，坂口健太郎絕對是其中極耀眼的存在。

責任編輯：游千慧

核稿編輯：翁世航