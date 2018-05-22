美國指控中國的《301條款報告》，其實是一份偏頗的政治文件

文：史蒂芬．羅奇

譯：許瑞宋

表面看來，美國貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）3月22日發表的《301條款報告》，對中國提出無可辯駁的指控。這份報告長達182頁（含1,139個腳注和5個附錄，足以使任何法律團隊感到自豪），指控中國在技術轉讓、智慧財產和創新方面的不公平貿易行為。美國的指控看似迫切又具說服力，這份報告迅速成為川普政府近月針對中國的關稅，和其他貿易懲罰措施的基本證據，堪稱潛在貿易戰中的強力彈藥。

但大家別被愚弄了。該報告在幾個關鍵領域非常離譜。首先，它指控中國「強迫技術轉讓」，指美國公司必須交出專屬技術和作業系統的設計圖，才能在中國做生意，這種轉讓據稱是在合資企業發生。合資是外商與本地企業的一種合作方式，目前在中國運作的合資企業超過8千家，而自1990年以來，世界各地建立的合資和策略聯盟案例超過11萬個。

重要的是，美國和其他國家的跨國企業自願參與這些合法協商的安排，是基於明智的商業理由──不但是要在中國迅速成長的市場立足，也想利用低成本的中國平台改善營運效率。將美國公司說成是中國壓力下的無辜受害者，無疑違背我的經驗，當年我積極參與摩根士丹利與中國建設銀行的合資計畫，1995年建立了中國國際金融公司。

美國強力指控中國 骨子裡很虛偽

沒錯，在我們與夥伴創立中國首家投資銀行的過程中，我們與對方分享了運作方式、專屬產品和通路系統；但我們並非如美國貿易代表斷言，是被迫這麼做，我們有自己的商業目標，希望在中國建立一家世界級的金融服務公司。我們2010年出售持股時，中金公司看來勢將達成目標，而摩根士丹利股東也獲得非常誘人的報酬。

美國《301條款報告》的第2個問題，是將中國的對外投資（所謂的「走出去」策略）說成是一種獨特的國家主導方案，旨在吞噬美國新興企業和它們的專屬技術。事實上，該報告指控中國藉由這種收購竊取外國技術上的篇幅，是指控中國藉由合資企業強迫技術轉讓上的篇幅2倍以上。

因此，「中國製造2025」計畫，被說成是奪取未來關鍵產業全球主導地位的社會主義陰謀；這些產業包括自動駕駛汽車、高速鐵路、先進的資訊科技和機械工具、奇特的新物料、生物製藥和精密的醫療產品，以及新能源和先進的農業設備。

但是，產業政策其實是開發中國家一種久經檢驗的策略，旨在從仰賴進口轉向自主創新，藉此避開可怕的中等收入陷阱。美國貿易代表指控中國以國家主導、高度補貼的獨特產業政策，不公平地從自由開放的市場體制如美國竊取競爭優勢。

偏頗的「301」助長反中情緒

但是，即使是已開發國家，也仰賴產業政策達致國家經濟與競爭目標。產業政策是日本當年國家規畫理性發展體制的核心，支持了日本70和80年代的迅速成長。日本通產省高明地利用國家補貼的信貸分配和關稅政策，保護日本的新興產業；而德國大力支持中小企業、創造經濟奇蹟的成就，媲美日本。

此外，1961年正是艾森豪總統將美國強大的軍事工業複合體作為創新的支柱，而這種創新是國家發起、納稅人出資的。源自太空總署的產品、網際網路、全球衛星定位系統、半導體技術突破、核能、成像技術、製藥創新之類，全都是美式產業政策重要和顯而易見的產物。美國利用聯邦國防預算做這些事，而美國今年的國防支出近7千億美元，超過中國、俄羅斯、英國、印度、法國、日本、沙烏地阿拉伯和德國國防預算的總和。

沒錯，美國貿易代表強調，創新對國家的未來至關緊要是完全正確的，但宣稱只有中國為此仰賴產業政策，則是非常虛偽。

第3項關鍵指控是網路間諜行動。這確實有證據顯示，中國人民解放軍在針對美國商業利益的網路入侵中扮演重要角色，事實上，問題非常嚴重，歐巴馬總統2015年9月曾向中國國家主席習近平提交絕密證據，此後多數報告顯示，中國的此種入侵減少了。遺憾的是，美國貿易代表報告引用的相關證據，主要源自2015年9月之前。

簡言之，美國貿易代表看似令人信服的《301條款報告》，其實是一份偏頗的政治文件，在美國進一步助長了反中國情緒。沒錯，一如許多國家，中國是難纏的競爭對手，並非總是遵守規則，我們必須追究他們的責任；但美國貿易代表提出的指控令人尷尬，彰顯美國諉過於人的心態，這種心態已使美國變成哀怨者之國。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航