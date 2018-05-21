韓國瑜要把市府當「公司」經營：民進黨把高雄搞得「又老又窮」

（中央社）

中國國民黨組織發展委員會主任委員李哲華今（21）日公布高雄市長選舉黨內民調結果，由國民黨高雄市黨部主任委員韓國瑜勝出，預計送23日中常會通過提名。韓國瑜將對上獲民主進步黨提名參選高雄市長的民進黨籍立法委員陳其邁。

國民黨中央提名協調小組4月12日邀韓國瑜、國民黨籍立法委員陳宜民討論高雄市長提名機制，決定不公開舉辦初選，以全民調方式決定人選。

國民黨於5月18、19、20日三天進行民調，國民黨組織發展委員會主任委員李哲華上午在國民黨召開記者會，公布高雄市長選舉民調結果，第一名韓國瑜、第二名陳宜民，將送23日國民黨中常會通過提名。目前正在瑞士日內瓦參加世衛大會的陳宜民不希望公布民調數據，因此記者會上只公布名次。

出席記者會的韓國瑜首先感謝陳宜民在初選過程中努力付出，更難能可貴的是，過程中與陳宜民保持和諧、良性競爭，順利完成民調，「很僥倖」，他要跟陳宜民致上最高敬意與謝意。

韓國瑜表示，所有接到民調電話的高雄鄉親，他感受到他們有期待、有理想投射、希望寄託，「寄託在韓國瑜身上」，這個聲音他聽到了，會全力以赴。

談到對手陳其邁，韓國瑜期待高雄市長選舉是清清白白、乾乾淨淨，幾乎沒有瑕疵，是純潔的選舉。

韓國瑜呼籲高雄鄉親，「把政治交給台北，高雄鄉親、南部鄉親，將會以經濟為重心」，不要再有意識形態、泛政治化，落伍、沒有營養、打擊人心的政治標語與口號，什麼「一定愛台灣、台灣人出頭天」。

韓國瑜認為，民進黨對台灣民主政治作出貢獻，高雄鄉親給民進黨20年執政機會，完全不欠民進黨了；民進黨在高雄執政20年，高雄「又老又窮」，沒有火力，各行各業蕭條。他說，將代表國民黨參選，政見非常清楚，就是「告別貧窮、迎向陽光、迎向經濟發展」，只有經濟優先，高雄才有美好未來。

陳宜民曾表示只要韓國瑜出線，願擔任韓國瑜的競選總幹事。韓國瑜說，選戰組織架構尚未建立，目前言之過早，感謝陳宜民的好意，會慎重思考，一定會拜訪陳宜民。外傳前立委蘇盈貴打算參選高雄市長，韓國瑜說，未來有更多人參選，他都樂觀其成，大家公平競爭。

《風傳媒》報導，陳宜民透過國會辦公室發表聲明指出，美好的一仗已經打完，鄕親朋友們給他的恩情永誌難忘，他將在國會繼續堅持為高雄付出與奉獻，並且做好黨內團結的工作，也祝福韓國瑜能為高雄搏回藍天。

陳宜民聲明說，他和已故的黃俊英一樣基於對家鄉興榮的使命感，義無反顧參與了國民黨高雄市長的黨內初選，他相信過去半年不是徒勞無功，也絕對不是做白工，擘劃的政見藍圖可供未來市長作為施政的參考，也希望他不嘲弄、理性的選風能夠成為高雄市民懷念的對象。

韓國瑜：把市府當「公司」經營，招商拼經濟

《風傳媒》報導，韓國瑜尚未表態參選高雄市長時，曾在網路媒體專訪時拋出兩項備受爭議的政見，包括在愛河旁興建「戀愛摩天輪」，讓情侶不用上賓館可在包廂辦事，以及在小港機場興建「境外賭場」，帶動高雄成為東亞地區過境轉運中心等。

《中央社》報導，5日，國民黨舉辦高雄市長參選人政見發表會時，韓國瑜再度強調在光觀產業方面，將在高雄打造迪士尼樂園、用創意包裝愛河，例如興建愛情摩天輪，帶動愛情蜜月產業，提升愛情觀光產值。此外，韓國瑜也要求檢視高雄市空氣、水質。

至於要留住在地年輕人，韓國瑜倡議官民出資新台幣百億元做為青創基金，由市府鼓勵並取得合資股份，於產業起色後回收股利挹注市庫，他並允諾推動高雄市中、英文雙語教學，加速城市國際化。

《聯合報》報導，韓國瑜還說，高雄可以不要選市長，而是選「總經理」，把市府當上市公司經營，市民是股東、議會是董事會，一切為賺錢拚經濟，重視效率，促進產業興旺，這是他對自己的期許。

他並表示，將推動農業發展、中英語雙語教學，致力招商，「上市公司要來高雄投資，我幫你洗腳都可以。」只要企業不汙染環境、對員工好，他招商全開綠燈。

《ETtoday》報導，國民黨在22個直轄市暨縣市中，已核定通過19個縣市的徵召或提名。依序為：

苗栗縣徵召徐耀昌

南投縣徵召林明溱

連江縣徵召劉增應

彰化縣提名王惠美

新竹市提名許明財

雲林縣提名張麗善

宜蘭縣提名林姿妙

台東縣提名饒慶鈴

花蓮縣提名徐榛蔚

基隆市提名謝立功

台中市提名盧秀燕

嘉義市提名黃敏惠

澎湖縣提名賴峰偉

新北市提名侯友宜

桃園市提名陳學聖

嘉義縣徵召吳育仁

屏東縣提名蘇清泉

台北市提名丁守中

金門縣徵召楊鎮浯

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核稿編輯：羊正鈺