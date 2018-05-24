「做自己」何其困難：大膽詮釋《繁花聖母》，發現神女與跨性別者的共同困境

文：野孩子肢體劇場

談到對於跨性別（transgender）議題所做的文學劇本研究與實體田野調查，我們其中一個發現是，瞭解到一直以來，儘管社會大眾聽聞許多對跨性別議題、同志議題的討論與活動推行，但談到許多更深入的價值觀時，卻仍是充滿刻板印象，簡言之，也就是對於許多細節「不夠瞭解」。

這箇中原因亦是透過田野訪談才瞭解了到：「同志」、「跨性別」的討論之所以無法輕易地很深入的原因在於，許多人對於性別議題「細節」下意識地迴避，儘管時間來到2018年的今天，仍是如此。尤其，在東方華人社會對於性別議題的討論，時常因為討論該議題時，容易感到「害羞」、「尷尬」等彷彿面對禁忌般的感受，而下意識的放棄對於了。

「我們期盼未來社會對於性別的討論與認識，不會只停留在表面。」《繁花聖母》製作人郭怡孜說。

所謂的「表面」也就是例如：「無論是同性戀或變性人都不是精神疾病。」、抑或是「性別應該要遵從自己的意志而不是別人的。」這些事情都是「已知」的事情了，但光是讓社會大眾「知道」、「聽到」這些，可能都還不足以讓社會改變。

因為《繁花聖母》這齣戲的劇本研究和田調我們才更發現，原來，太多與「性」、「性別」相關的議題，在現存的社會所存在的刻板印象，有時候是出自於我們對於深入的討論性別議題直觀的排斥。再舉例，為什麼許多人們還是會誤以為，「跨性別」就是「變性人」？我們可以試想，當我們要討論到變性手術的時候，大部分人們的直觀反應，可能覺得手術很恐怖、為什麼敢進行這樣的手術，諸如此類的原因而中止了更多可能的討論。

「變性人？你說的是在秀場裡那些吧？」

這可能是我們會從身邊親朋好友們，口語之間說出來的話。以社會氛圍證實，許多社會大眾對跨性別者的誤解，會讓他們將跨性別和變性人直接地劃上等號，但其實不是這樣的。變性確實是跨性別者可能尋求的其中一種方式，但不是唯一的方式，更不是一項會輕易選擇的方式。

因為，大部分人們不知道的是，不論是變性需要經過難以承受的手術、以及身體在手術過後所帶來的不便與不舒適，這是一件非常勇敢的事情。

「沒有人會沒來由的要求變性，而我們也不需要『治療』。」

經實地田野調查，我們訪談到許多在台灣生活的跨性別者。儘管在2018年的如今，科學早已說明了同性戀者、跨性別者不是任何精神障礙或疾病。然而出於害怕與不理解，許多社會大眾至今仍將變性與精神疾病或障礙劃上等號，但他們其實只是在「做自己」。

為什麼要為「做自己」而感到抱歉？

1930年的法國與2018年的台灣，卻有著相似的阻礙

Photo Credit: 野孩子肢體劇場 在《繁花聖母》這齣戲當中，我們將凸顯尚・惹內（Jean Genet）在書中未曾明說的部份，並賦予新的解讀。我們將故事主人翁——神女大膽設定為「跨性別者」。

透過這樣尋找相關的跨性資料的過程，我們發現即使1930年代的法國，及2018年的台灣，時空背景看似截然不同，但如神女、及我們所訪談的數名台灣跨性別者，其在社會中面臨的阻礙、困境竟無太大的差別。然而我們也發現，跨越時空的跨性別者所爭取的都是同樣的一件事——一件可能連你我都做不到的事——「做自己」。

舉例一個最基本的事情，「那些在出生的時候根據其性器官而被指定了某個性別，但是卻感覺到那個性別是對他們一種錯誤或不完整的描述的人。」這些是基於「性別二分法」假如你問大多數人：你是女生還是男生？他們多半有明確的解答，因為生殖器官是這麼說的、身分證是這麼說的、家人朋友學校與職場上也是這麼說的，大家也都基於這個性別和你相處。

再者，更別談其實跨性還分成很多階段，變性完全成功者還算是順利的了，因為沒花時間研究的話可能不知道，還有許多尚未跨性成功的，就會硬被分類成男生或是女生。因為很遺憾地，在當前的這個社會上，必須一定要「是男生」或「是女生」才能好好生存。

再另外，就算跨性者變性完全成功了之後，跨性者多數還是隱藏自己原來的身份，然而這件事情為何會需要隱藏呢？這其中有非常多值得探討的事情，關於社會、關於人。最後，談到社會地位，不管是1930的法國還是2018的台灣，在野孩子肢體劇場以及《繁花聖母》這齣戲的訪談過程中發現，許多跨性別者還是性工作者或是勞力工作者，也就是惹內在著作中描述的底層。

為什麼人們仍如此害怕「跨性別」？這些恐懼散落在跨性者日常生活的各個角落，而且並非與我們無關。因為在這現存的社會上，仍然存在著性別二分法，很多跨性者觀察到，當他們是男生或是女生時，人們對待他們的態度產生落差之外，甚至當一般人知道、面對到跨性別者時，會因為不太清楚他是男是女，而不知所措，許多跨性別者以外的人們心中的「恐懼」在此由然而生，這樣的事情與我們切身相關，因為它每天都真切地發生在我們週遭。

「根據我們劇組的研究觀察，不少人認為『跨性別』是一件不必要的事情，因此對於許多人來說，眼不見為淨，同時我們必須很遺憾地說，這樣『眼不見為淨』的心態多半發生在跨性別者的家人身上。」《繁花聖母》製作人郭怡孜說道。

或許現階段我們必須承認，在不同的邏輯與價值觀理，很難將不同人的思想放在一起，這其中可能造成的隔閡甚至傷害，往往是難以彌補的。就如製作人郭怡孜所說的，當這樣的事情對大多數的跨性別者的家人來說，多半的家人還是不接受的，稍微同理便可以理解這樣的情況，可能造成跨性者的痛、甚至終其一生難解的遺憾。

「中性廁所」其實與每個人都切身相關

Photo Credit: FreeToUseSounds @Pixabay CC0

跨性別議題，一直是野孩子肢體劇場常期關注的重點，而跨性別者所要求的、終其一生在爭取的，都是一些非常稀鬆平常的小事，例如：上廁所。

團長姚尚德曾在2014年嘉義草草戲劇節，演出的《呼吸是你的臉》，是發生在2000年遭性別霸凌致死的葉永鋕的故事。「後來他過世之後，我才知道，原來他連上廁所的權利都沒有。」 葉永鋕的母親說。然而從2000年後，類似的例子卻仍是不斷地發生，生理男孩或女孩，因為性別在學校遭到同學欺負而想輕生者、被關在廁所霸凌者（以上皆為真實事件），例子不勝枚舉，如此來自於社會思想上的困頓而迫害了少數只是為了「做自己」的人。

美國白宮在2015年宣布，在行政樓中設置「中性廁所」（unisex toilet），政府僱員與訪客可以根據「自己認同的性別身份」在白宮使用廁所。然而，這個關於性別與多元化社會發展的革新，其實是經歷長年的掙扎與努力。面對許多人們高喊著「不要讓女廁所中出現男人」（No men in women's bathroom）、「別讓你的孩子在女廁碰見男人！」等口號，而也正是諸如此類出於人們直觀的害怕，導致跨性別議題推動困難，至今，我們都還在持續努力的路上。若換作是你來回答，你支持「中性廁所」嗎？這樣的議題，與每一個人都切身相關。

我們期待，透過表演藝術的方式，與更多對跨性別仍存有疑問的人們相會。

跨性別議題，不只是變性者、酷兒而已，還有變裝皇后。野孩子肢體劇場，以表演藝術創作納入當代同志、性產業合法化、死刑存廢等議題，以我們所擅長的肢體表演為表達媒介，找出創作者及演員面對議題的視角，以表演藝術的方式將議題散播出去，透過表演、藝術，原先看似生硬、敏感的議題，有了貼近觀眾的機會。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航