群創解雇72名員工聲稱「汰弱留強」，但為何7年內少了7萬人？

鴻海旗下面板大廠群創光電，18日被指控無預警解雇72人，群創表示這只是「例行性」的汰弱留強作法。其實，群創榮譽副董在今年2月的旺年會就表示，由於勞工工資年年升高，未來人力成本會更加沉重，因此「自動化」勢在必行，將減少75%的人力，2010年至今人力減少超過7萬人。

《蘋果日報》報導，鴻海旗下的面板大廠群創傳出裁員，有讀者向《蘋果日報》投訴，18日有員工一大早到公司準備上班，到公司才知道自己被資遣了，老闆叫這些員工直接下班回家，等領資遣費。

《中央社》報導，群創今（21）日澄清，事實是經過半年輔導後，不適任才資遣。群創表示，為維持競爭力，這次資遣員工為年度例行性汰弱留強的精實管理做法，資遣72名員工，均經過半年輔導與職務再訓練，謹慎評估不適任事由，才向主管機關申報資遣，遵循法規的規定。群創指出，台灣員工約3萬人，這次資遣人數共72人，約占0.02%。

根據2015年《鉅亨網》和2016年《蘋果日報》報導，群創的確有每半年進行一次績效評估的傳統，但當時最多一次僅解雇31人。

根據《大量解僱勞工保護法》，企業若大量解僱勞工，必須在解雇的兩個月前，提交解僱計畫書通知主管機關和勞方代表，且必須進行勞資協商。然而，法規針對勞工人數500人以上的大型企業，「大量解僱」的定義是：60天內解僱勞工超過所僱用勞工人數1/5，或單日解僱超過80人，這次群創資遣人數僅72人，無法達到大量解僱的門檻。

群創為了「省工資」推自動化，7年來少了7萬員工

《新頭殼》報導，事實上，群創從2007年便開始進行自動化，透過自動化取代人力。今年2月舉行的群創年度旺年會，群創榮譽副董段行建就曾說，自動化主要重點在於品質提升，但是如果不做，工資年年升高的情況下，未來人力成本會更加沉重，換言之，「自動化做了不會增加競爭力，但不做便會失去競爭力」，今年可因應自動化和工業互聯網，要將整體員工數可能從6萬人減少到5萬人。

段行建指出，群創也2007年就開始自動化，十年來員工人數減少四成，2010年合併業成（GIS-KY）以來，員工從13萬人一路減少到去年的6萬，段行建強調，成本效益卓著，預估今年可能降到5萬人。

《ETtoday》報導，段行建也強調，自動化後，對既有員工照顧變多，福利也提升，宿舍從八人一間、四人一間、甚至到兩人一間，員工離職率從20%降至4~5%。段行建表示，尤其在過年的出勤完全不用擔心，只要幾個人就可運作，模組廠員工不來上班也沒什麼影響。

段行建說，雖然自動化很多好處，但還是要留一條「後路」，不敢全部變成自動化，因為產線調整還是以人力操作較有彈性，預估保留25％～35％的產線維持人力運作，但現在幾乎已達到這目標。

根據群創年報，群創人數近五年員工人數如下，從2014年開始，連續兩年每年都大幅減少至少1萬人。

2013年： 9萬3,840人

2014年：9萬1,232人

2015年：8萬645人

2016年：6萬5,531人

2017年4月30日（最新年報刊登日期）：6萬6,107人

自動化衍生的勞權問題不只「裁員」，甚至影響勞工身心健康

《自由時報》報導，麥肯錫全球研究院（MGI）報告預估，迄2030年將有4億～8億個工作（約全球工作15%～30%）會被自動化取代、0.75億～3.75億勞工（約全球勞動力3%～14%）被迫面臨工作轉換及技能提升。但MGI另份「未來產業：自動化、就業與生產力」報告指出，自動化每年能提升全球生產力年增0.8到1.4個百分點。

《DIGITIMES》報導，自動化除了導致裁員，美國波爾州立大學和賓州維拉諾瓦大學研究發現，自動化所造成的更大工作要求、更低的工資，會導致勞工產生不安全感，因而產生緊迫的工作壓力與緊張狀況，長期下來將對生理健康造成負面結果。當自動化取代工作的風險增加10%，勞工總體健康就會下降2.38個百分點，生理健康下降0.8個百分點，而心理健康則是下降0.6個百分點。

而台灣自動化取代人力，造成勞權問題最著名的例子，就是2013年的國道收費員事件，台灣高速公路2006年開始試行ETC電子收費後，就從1,100名曰聘人工收費員中，精簡125人，2013年全面改為ETC感應收費後，剩下942位約僱收費員全被解雇。

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核稿編輯：羊正鈺