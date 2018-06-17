如何避免老後離婚？從家庭角色看婆媳問題與母子關係

她再也受不了老公在家庭裡像是個隱形人的角色，而一切生活上的大小事，她都得請示／照顧樓上婆婆的感受，惹得自己一身腥的窘況。談話的時候，孩子在旁邊一直打斷，她連忙安撫幾句，才能接著說。我拿出一個小人互搥的玩具來：「蠻蠻，阿姨有帶新玩具給你，我們來玩一場好嗎？」小兒亮了眼睛，跟我各按玩具兩端的按鈕，一時槌子互打，直到其中一個小人「爆頭」為止。孩子笑得很開心，接下來，他想要自己控制兩角，就一把把玩具挪到地上玩去了。

或許是因為住得近，老公似乎沒有離家獨立的自覺。除了「上班」這件事自己來以外，其他的生活瑣事，幾乎保留了青少年期當小孩的習慣：吃完飯喝完果汁不會洗碗盤，常等到下次要用時才發現，扣子掉了褲子破了就找媽媽。剛結婚那會兒，新房東西還沒置辦完全，他也不急，每天把髒衣服拿回家給媽媽洗，直到太太看不下去，訂了一台洗衣機才終止。

這個媳婦其實很賢慧，或者回過頭來想，或許正因為她能幹又不排斥做家事，男人才選了她。果不其然結婚後，男人就「專心工作」了。家裡大小事、跟長輩的溝通都交給這個家族的新人——太太。包含原本兄弟間在母親面前的爭寵，也由太太代勞。太太總是礙於身分不敢多說什麼，偶爾說句公道話損了誰的利益，就被集中攻擊。

家族存續目的下的角色分配

婚姻制度與生子，一直以來的目的都是為了壟斷、保存、繼承、整併資源。外部資源由男人來獲取（當官、賺錢），收進家裡後，由大母神來管理分配。男人在家族裡的角色，必須被確保有足夠的能力維持盛況，這中間也包含藉由婚嫁產生繼承人口這項任務。由於主要任務是維持資源，在家庭裡他是被女人照顧的，而家務則是由年長的「母親」（祖母或婆婆）來分配。

女人的性，千古以來一直作為生育資產被管理。婚前由父母保管，灌輸守貞、失身就吃虧等觀念，婚後則是交由丈夫家族保管，只能生育該家族的孩子。（遠古時代即使喪夫，命運也聽從婆家安排，或者也有改侍小叔的例子）。這一點，從外遇為何一直以來備受譴責的總是女性多於男性可以明白。語言學中女字邊文字的脈絡亦可一窺。

至於男人的一生，則是由母親照顧過度到妻子照顧的過程。娶一個相似母親的女人，可以確保自己繼續享有同樣的生活品質。婆婆會教育媳婦這個家族的倫理文化與習慣，包含一個家族裡誰該被優先考量的序位（參雜主事者的偏好），分配調度各房的「權利義務」以確保家族最大利益。好比前例這位朋友，由於身為長媳的關係，婆婆又比較疼愛么子，因此不時會被要求提供小叔更多資源。

弗洛伊德的戀母情結說經常不為人所接受，是在於很多人認為弗說的戀母情結是一種天生本能上的變態欲，而不覺得自己有這種衝動。但是如果從家庭功能上看來，非從性慾上解釋，確有一定程度的合理。很長一段時間，男人在擇偶時都不免考量到女性在照顧家務上的能力，如此可以確保自己從原生家庭分家後，盡可能無痛接軌。若交往對象被長輩判定為「賢慧」，多少代表生活上仍有人會照顧自己、打理環境，而且還可以少處理婆媳問題。這樣的家族需求，也隱約被列為對女性的要求（筆者就常被母親教誨家務能力是嫁人條件之類的話）。直到女性謀生能力提升後，才不得不被逐漸翻轉。

生孩子之後重心就從老公身上挪到兒子身上的婆婆，自然不太習慣這個新來的成員。或許她也不打算當壞婆婆，但仍然下意識地想從兒子身上尋求所需的愛，彷彿他還是當年天真仰慕媽媽的孩子，畢竟她已經太習慣以兒子（而非老公）為中心的生活了。這樣難免就對小夫妻的新家庭構成了障礙。

母親期望兒子就像自己的老公對自己的婆婆那樣全然無私的付出。聽媳婦說，婆婆很羨慕公公總是在下班後還陪母親洗澡講話。「什麼？！陪洗澡？」我震驚。「嗯，就是在廁所門外陪聊。」她說。我想像那個光景，在她婆婆眼裡竟是羨慕老公跟母親的關係親密，而不是覺得黏膩，感到一點毛骨悚然。也難怪她現在完全不介意兒子像個巨嬰般繼續勞煩她。

公婆對媳婦沒在客氣，意見不同時，什麼難聽的話都說過。即使媳婦職業非常好、家庭也單純，他們還是老覺得小倆口結婚是高攀了他們家。若兒子稍有不順，肯定是媳婦帶壞的，就算不是媳婦帶壞的，也一定是媳婦命格不好剋夫。因為在他們眼裡，媳婦只是「幫我照顧我兒子的人」。

「更扯的是，新婚不久，老公下班回來，婆婆來敲門問先生累不累、要不要幫他按摩，老公也不推辭，就這樣在主臥按摩起來。」這件事後來仍然繼續發生，她雖不願卻不知該怎麼阻止。

「呃，妳婆婆是按摩師嗎？」我回了一個很蠢的問題。

後來想想，雖然聽在我耳裡當下會感到不可思議，但類似的情節，卻不是那麼少見，更誇張的也聽過不少。也許在傳統禮教下，這些都被包含在孝順（兒子）和顧家（母親）的框架下，一點都不足為奇。

情愛的移轉與投射

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女人在生育後，重心由丈夫轉移到子女身上是常有的事。一開始或許是為了照顧宗族的新苗確實需要費盡心力，而男人也默許妻子功能的轉變。但是對於親密的需求，若恰巧跟丈夫疏遠的話就很容易隨之投射到兒子身上。這些母親們從孩子單純的崇拜，獲得付出的回饋感與親暱滿足，某種程度上混淆愛情的渴望於親情。這也是為何媳婦總容易成為她們眼中釘。因為只有性這件事，必須假手外人。而一個家族進了新的女人，也代表母親在生育功能上的告終，這時候如果沒有自己生活目標的女性，很難坦然接受必須退場釋權的處境。

如果孩子大了，母親仍把兒子當作老公的替代品，而兒子也把妻子當作母親的替代品（照顧者），新的媳婦又會再一次把情愛寄託到孩子身上。傳統家族就是這麼維持人丁興旺的。

由於這是一個利於遺傳的迴圈，每個人在裡面都獲得一定程度的滿足（媽媽從兒子身上得到愛，兒子從老婆身上繼續享有家庭安定與照顧，媳婦得到生活保障，也可以從孩子身上獲得補償），同時忍受一定程度的不便（媽媽必須跟媳婦共享兒子，兒子要為家庭獲取資源，媳婦繼承母神的意志成長為下一代母神），這個模式也就在彼此相互平衡下傳承下去了。

時代變遷，家族解構開始

在過去，一個家族還人口龐雜的時代，小家庭要從家族中分割出去是非常犧牲的。它必須斬斷家族所能提供的生存資源，獨自在外與其他的家族拚搏，非常沒有勝算也不明智。然而時代畢竟走到了少子化的時期，再過50年的年輕人，已經不像我們這一代，還有許多叔伯和上一代遺留的資產。女性教育與意識抬頭後，性也不再那麼容易被壟斷或願意被管制。

我們從現在年輕人的婚配關係中，可以開始看到這樣的趨勢。資源少的人，仍然會尋求結盟（婚姻）共同支配財產，兩人吃比分開吃划算；資源多者，男性的擇偶方向，一部分會傾向資源擴展（高收入高家世的妻子）。或許出於如今家族財富隨經濟問題與人口銳減的危機感，有些人甚至會向上尋求（過去男人比較不願意向上找伴，因為難管理）。然而高資源的女性，卻不再願意扮演過去的角色，忍受兩代間無法自主的不便，導致非常多人選擇單身。戲稱老公為「大兒子」的女人恐怕會愈來愈少。

當女人可以自由選擇與誰分享性，並擁有獨立養育的能力，甚至可以互助教養，而男性繼承的家族已再無資源使女人甘願服侍一生之後，或許婆媳問題的新解，只在於女人何時想通，不需要從兒子身上彌補丈夫缺失的愛。近年來日本掀起一股老後離婚潮，說明男性們也不再能有「婚後崩壞」的餘裕，必須提升自理能力、好好經營夫妻關係才能白頭到老。

過去可以將家務事全部交由女性處理的趨勢正在消退。在女性也有工作要做、受同樣程度的教育後，對男性在婚姻關係中生育前、生育後、教養期、空巢期等各個階段所需的責任義務，也會有更明確的要求、不容推諉。婚前吸引人的特性，可能到生子後反而成為阻礙，女性更需要能共同承擔家務與教養責任的另一半，其中也包括能處理好原生家庭關係的能力。同樣地，男人也會希望女性能從婚前需要保護的可愛女孩，成熟為能夠操持大局的女主人。確認自己在未來必須扮演的角色與應做的改變，提高互助力，顯然是我們這一代特別需要注意、不同於上一代經驗的部分。

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航