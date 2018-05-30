《和日本文豪一起吃飯》：這種東西只有自認是日本通的美國人，會開心地大塊朵頤

文：北大路魯山人

當我從日本出發之前，便聽到了許多奇奇怪怪關於法國鴨肉料理的傳聞。

這些傳聞大多是讚賞歐美的一面倒說法，著實無從分辨其真實之處，我私下這麼認為。那些親切地急於告訴大家法國是這個樣子，美國是那個樣子的人，其實說到日本的事，根本一無所知，所以說話的內容一開始就已經暴走了。

即使是日本人，幾乎都是些壓根不知道日本的人，到了國外也無法正確傳達日本的事。

這對日本來說是很大的損失。對外國來說也是很大的損失。

舉個知名的例子來說，日本有富士山和藝妓，奈良可以餵鹿吃煎餅，只能這麼介紹自己的國家還沾沾自喜，對方當然不可能了解日本。更遑論理解日本料理了。

例如，壽喜燒從以前在紐約聽說很有名，但真的去光顧了紐約的店以後，那根本稱不上是壽喜燒。將像山一樣的菜葉放入邊緣像桶子般高的鐵鍋裡，然後放上幾片看起來不太好吃的肉片，就這麼放著燉煮。只有自認是日本通的美國人會開心地像家鴨吃飼料一樣地大塊朵頤。

店老闆出身新潟，不知道用了什麼方法偷渡，搭上移民船到了紐約，然後和當地人結婚，不知道身邊誰出的主意，於是開始了壽喜燒店。

和他交談過後，才發現他根本一點也不知道新潟的事，更遑論東京了。在這般的狀況下，連個像樣的道具都沒有。說起他的店，裝飾得就像鄉下的博覽會，四處貼滿了怪異的複製的綿繪等。

我把老闆叫了出來，教他真正壽喜燒的做法，「原來壽喜燒是這樣做的啊！」他不由得露出感嘆的表情。

那些說著關於法國鴨子的人，也是道聽塗說來著，自己根本沒去過。一開始就說一隻鴨要一萬日圓，當然讓人不由得敬而遠之。根本稱不上是興趣或是追求美食。在當地日本人會去的地方，都是一些大眾的居酒屋的小店。即使在那樣的小店，也是懷著去「見識」的心情，根本無法恣意地點菜或詢問菜單。

像「銀塔餐廳」（La Tour d’argent）這樣的鴨肉料理餐廳，建築本身富麗堂皇，門口還站著穿西裝的男侍，根本連大聲說話都不敢吧。

我去拜訪「銀塔餐廳」時，是和畫家荻須高德夫婦及小說家大岡昇平一起。放眼環視店內，外國人比法國人還要多。我們因為是來旅行的，即使知道價格額貴，頂多點一隻大家一起分食，懷著這樣的心情進到店裡，穿著燕尾服的男侍，以油澆著銀盆上的全鴨，然後搯著高湯。

男侍端到我們餐桌前的鴨，是隻煮到半熟，還附著24萬3,767的號碼牌。男侍把鴨子拿到我們眼前讓我們看，最後留下號碼牌，拿著鴨子離去。

我對為我們導覽的人說道：「這種作法根本無法吃到美味的鴨。可以吃的地方就像吃後剩餘的邊肉，只不過把美味的醬汁淋在邊肉上罷了。其他桌的客人或許可以接受，但我們這一桌要整隻拿上來。」

我這麼拜託，聽了導覽人荻須先生的話後，男侍只是笑著不說話，也沒有要傳話給男侍主任的樣子。我只好重覆說道：「在餐廳付錢吃飯，無須客氣。我們可是客人，請把我們的話光明正大地傳達出去！」在此我演了生平第一場戲。透過導覽人為我口譯。

「這位客人住在日本東京的近郊，家前有個大水池，池裡養了上千隻大中小的鴨子，光聽聲音就能分辨鴨子的專家，對於鴨子的吃法和鴨肉料理，可是挑剔得很。這位知名的鴨子研究家，對於『貴店剛才的烤鴨方式很不滿意』他說。」

不知道是否正確地傳達了我的話，總之，對方比預想的坦誠，將鴨子拿來。或許是成功傳達了，端上來的是集剛好烤得半熟的鴨子。

看這模樣沒問題。我取出口袋裡準備好的播州龍野的薄口醬油和山葵粉，用杯子裡的水將山葵溶化，倒進桌上的醋拌成泥狀。我的動作似乎引來對方的好奇，穿著燕尾服儀容端正的男侍們站在桌前排成一列黑山，看著下一步。當然我並非自戀，在這麼高貴氣派的莊重店內，用這種方式在桌上調理當然是前所未聞之事。一整列的男侍們會如此好奇也無可厚非。

因為是大岡先生在紐約待了一段時間之後的事，「好久沒吃到的日本滋味。讓我不由得整個人都醒了過來。不由得想重新思考日本的好。」他愉悅地說道。

但是，店裡端上來的葡萄酒卻難以下嚥。讓人不由得想抱怨，這麼難喝的東西真是葡萄酒？原來是一瓶70日圓的便宜貨。

實在無法喜歡這麼便宜的葡萄酒，於是我問道：「難道沒有上等的白蘭地嗎？」

於是對方帶我們到地下室，說道：「有的，請您慢慢挑選。」

下樓一看，是葡萄酒窖，幾萬瓶覆蓋塵灰的酒沉睡著。在地下的酒藏倉庫稍坐等待後，「您千里逗逗特意來光臨，是本店的榮幸。」一位像是經理的人出現，拿出了很香醇美味的酒，接著說道：「合您的口味嗎？請盡情享用。就當是小店招待的。」

拿出的白蘭地果然上等香醇。如果此時同行的大家猶如遇見珍品，不由得一杯接著一杯喝下去就不妙了。我於是出言勸告大家：「雖然對方說是招待，但不能因此就放心大喝，這可會讓日本人蒙羞。」

法國也是個注意禮節的國家，即使是知名的餐廳，也不能就此掉以輕心。

回到正題，從剛才就一直說著鴨子、鴨子，那是以前的日本人弄不清家鴨和野鴨的不同。

銀塔餐廳的鴨子其實也是家鴨。佐山葵醬油的家鴨才是美味的不二吃法。

（昭和29年）

書籍介紹

本文摘錄自《和日本文豪一起吃飯：京豆腐、握壽司、昭和啤酒，還有紅豆湯……》，四塊玉文創出版

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作者：北大路魯山人、太宰治、正岡子規、岡本加乃子、堀辰雄、織田作之助

譯者：黃碧君

由文豪們接力講述舌尖上的迷人故事：收錄壽司文學代表作、餐桌奇談、庶民美食，以及美食家的洋食雜感，無賴派大師的戒酒之心等。或是虛構的小說，或是生活有感的個人隨筆、飲食評論。

作品中並不是單純地描述料理本身或用餐的過程，而是通過美食，表現吃飯的場景、心理描寫、回憶，甚至傳達和食文化與美學意識。藉由每位作家不同的觀照重點和風格，使得整本書的感受性更加豐富，時而妙趣橫生，時而撫慰人心，令人愛不釋手。

如果你對飲食故事的情有獨鍾，不論你是《深夜食堂》的鐵粉、《孤獨的美食家》的擁護者，或單純只是吃貨一枚都好，日本文豪們——北大路魯山人、太宰治、正岡子規、岡本加乃子、堀辰雄、織田作之助——無窮食欲的展現，生命熱情的脈動，所釀造出越陳越香的回憶，味蕾上的異想佳作集結，怎能錯過？

Photo Credit:四塊玉文創

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航