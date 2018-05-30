想創立副業卻不知從何下手？教你一套屢試不爽的「技術淬鍊公式」

作者：蘇西．摩爾

當渴望創立副業，卻不知從何下手的新客戶來找我時，我總會給他們一套屢試不爽的公式，叫做「技術淬鍊公式」。

發掘技術的三個步驟（也能讓你賺錢）！

創造「技術淬鍊公式」的目的是幫助我的客戶了解他們已經擁有的優勢，並且發掘出足以成為副業基礎的技術。步驟很簡單：

1、想三個你曾經解決過的嚴重問題，或是三項成就。

不一定要和工作有關，也不一定要讓其他人刮目相看。只要腦力激盪出三項讓你引以為傲的成就，或是解決過的三個難題。

以下有幾個例子參考：

我在一個月內找到夢想中的房子，而且以低於預算兩萬五千元的價格買下。

我幫助朋友走過難受的離婚過程。

我的姐姐找不到工作，而我幫她找到一份薪水不錯，她也很喜歡的工作。

我以第一名的成績從大學畢業。

我一個人當背包客環遊歐洲。

2、找出幫助你達成三項成就的技術或技巧。

我希望你暫時跳脫自己，謙虛的人（或是冒牌者症候群患者）會覺得這個步驟非常困難。如果已經習慣貶低自己的成就，你或許會看著列出的清單，心想：我沒有做什麼特別了不起的事來達到這些成就。

但你做了。你擁有足夠的力量和技巧，讓你完成上面的三件大事。不是每個人都做得到，而且沒有人能用你的方式來做。

我們甚少花時間注意自己的成就和能力，但若想要創立成功的副業，就必須了解自己的優勢。用心發掘所有讓你有所成就、解決問題的能力吧！

讓我們繼續沿用上面的例子。若想幫助姐姐找到工作，你得先在人際網絡中探問，也問問熱愛工作的朋友關於求職的建議。最後，你能找到對的人脈，幫姐姐在好的公司爭取到很棒的機會。

你重視細節，於是讓她的履歷看起來更亮眼，讓她在面試中表現出色。同時，你也教她如何持續關注，展現出堅定的信心，卻不顯得緊迫盯人。

於是，在反思的過程中，你發現自己很擅長發揮社群的人脈來達成目標，能自在地發問，找到正確的定位，並且將人際關係運用到極致。這些都是極度可貴的技能，如果善加利用，就能幫助你創造獲利的副業。

如果是買房子的例子，代表你很擅長做研究，能夠處理大量資訊，判斷區域內房地產的相對價值。你也漸漸發現自己精通協商談判的技巧，面對壓力能保持冷靜，不讓情緒影響你的判斷。

3、想想看，你的技術還能用在什麼地方？

要記得，唯有善用自己的所有，發揮全部的能力，才可能創造成功的副業。你擁有的是一套明確的技術，而且已經證實會帶來成果。讓我們腦力激盪一下，如何把這些技術發揮到極致呢？

或許你可以成立星期天的編織小組，收費兩小時一百美元，教人們如何編織。

你可以怎麼運用技術，讓編織的事業更上一層樓呢？

創業的過程中，對於提問的開放態度會是一大優勢。想成立興趣小組的話，可以徵詢誰的意見？誰有過類似的經驗，可以引導你？誰能為你指出盲點和問題，讓你不要犯錯？

你也會需要依賴自己的社群網絡。要邀請誰加入小組？誰的交遊廣闊，能幫你快速宣傳？誰認識專門雜誌的編輯，能幫你爭取到專題報導？你能讓朋友願意幫忙替你姐姐和公司的人資部門牽線，該怎麼運用這樣的能力讓人們幫你宣傳編織小組？該怎麼讓參與你的社群變成一件有趣的事？

你優異的定位判斷與後續追蹤能力對於尋找場地至關要緊。該如何向場地的提供者證明提供場地會帶來益處？如何用不討人厭的方法進行後續追蹤，確定對方答應你？

又或者，你可以用房地產的談判技巧來進行研究、建設、定價，創造出高收益的線上編織教學，或是創立虛擬的編織小組，集合來自世界各地的同好。

在訂價方面，你已經有點概念，所以能輕鬆地將這項可貴的生意技術運用在副業上，調查當前市場中，在不同的定價區間，其他供應者會提供怎樣的產品或服務。

房地產的經驗教會你時機的重要，於是你決定在邁入冬天的前幾個月，人們開始感興趣時推出線上編織課程。

不覺得編織是很不錯的副業嗎？我就認識一位靠著線上編織課程而擁有六位數收入的女士。沒有什麼天分或經驗是微不足道的，任何事都可能帶來收益。你看不上眼的技術可能受到他人欣賞，甚至想要學習。

一旦完成了上述的三個步驟，你會發現自己的技術已經足夠讓你踏出創業的第一步。

剛成為成長顧問兼作家時，我絲毫不清楚該如何向編輯推銷自己，但我知道如何從零開始建立生意關係，於是從這個方向著手，過程中不斷學到新的技術。

你不需要現在就知道一切，只要足夠你開始就好。

加分技巧：問所愛的人，你擅長的是什麼

我們對自己的優勢和技術太過熟悉，有時甚至會忽視；但對其他人來說，卻能看得一清二楚。

如果你的技術淬鍊方程式使用得不太順利，不妨問問親朋好友自己擅長什麼，或是幫忙解決過什麼問題，或許他們能幫你看到內在的力量。接著，好好運用這些優勢，規劃如何創立副業吧！

一旦領悟到如何發揮強項，打造夢想的事業，你一定會振奮不已。

如果你像大部分的人一樣感到振奮，接著一定會很快地開始自我質疑，認為自己的想法不切實際。別這麼想！保持熱情，讓你的點子成長，不要太早把它給扼殺了。

或許，你並不需要這套公式：你的心中可能已經有一本小說等待完成，未來可能有一片又一片美麗的花園等著你設計，又或是你渴望創造出一件件有機的嬰兒服。然而，有些人需要一臂之力，雖然知道自己感興趣的事，卻不太確定自己的熱情在何方，更別說以此創業了。就像前面提到的，蓋洛普民調顯示，只有百分之十三的美國人認為自己全心投入工作，而2014年的報告顯示，千禧世代較不認為自己有機會在工作時發揮所長，更有許多人的工作與個人的才能或特長並不相符。這通常是因為他們受到恐懼的限制，在追尋夢想時裹足不前，無論是教編織或其他志業，都害怕只是不切實際的幻想。而結果呢？他們覺得不滿。

針對我的部落格訂閱者做調查時，結果讓我感到驚訝：

當問到：你最恐懼的事？

43．09％的人回答：無法完全發揮生命的潛能。

28．73％的人回答：不知道自己的專長，被困在每天的工作中。

被問到：如果十二個月後工作情況不變，你會覺得如何？

48．73％的人說：一點也不好。

31．16％的人說：我想還好吧。

17％的人說：很不錯。

只有3．12％的人會說：很快樂，我愛我的工作，我目前想要的一切都有了。

而意見欄說明了一切：

我覺得挫敗。

我常會覺得被綁住，一切都沒意思。

我會需要抗憂鬱的藥。

最後一個問題是：我心甘情願放棄目前（受僱於人）薪水的幾成，當自己的老闆？

19．5％的人說願意放棄三成。

23．27％的人願意放棄兩成。

28．3％的人願意放棄一成。

28．93％的人不願意犧牲任何一點收入。

我知道這個問題很沉重，而我的發問方式像是希望你辭掉工作。不過我絕對不是要你立刻這麼做，你還是得先將副業發展出與本行相當的規模，而且能夠自給自足。

上面的回覆也說明了一件事：有太多人對工作的現狀不開心，甚至願意放棄收入的一大部分來追逐熱情！這還不夠激勵我們努力發展副業嗎？

如果還是害怕，記得這句箴言：你不等於你的工作。你比自己的工作更偉大，所以就算對現在的職業很滿意，也不要讓職稱限制了你。就像我為健康保健網站寫的文章＜別讓工作定義你！尋找自己的意義！＞提到的，找我當成長顧問的人最主要都是因為覺得他們在工作中處處受限，沒有成就感。

他們希望我幫忙找到人生的「目的」或是「天職」。每天的工作讓他們忙碌不已，外表看來很開心，內心卻充滿挫折。他們覺得無聊、虛偽，自尊心漸漸被消磨。暢銷作家史蒂芬．普雷斯菲爾德說過，他們雖然知道自己有力量、熱情與智慧去做任何事，卻不知道是什麼事，也不知如何開始。

遺憾的是，不會有人把你的熱情打包好直接寄到你手上（還附送實踐步驟），但你可以問自己幾個重要的問題，思考究竟什麼能吸引、觸動你的心靈。如果能靜下心來，向內探尋，誠實面對令你感到喜悅的事，然後採取行動實踐，帶來的結果將會遠超出你的想像。傾聽內在的智慧，追尋它的引導，你會感受到其中的魔力。

用了「技術淬鍊公式」以後，你應該已經很清楚自己可能的副業了。

書籍介紹

《下班當老闆：15個步驟教你賺更多，打造財富自由、時間自由的理想生活》，遠流出版

．透過以上連結購書，《關鍵評論網》由此所得將全數捐贈兒福聯盟。

作者：蘇西．摩爾

譯者：謝慈

這是個最壞的時代，因為穩定工作和鐵飯碗已經不存在。這也是一個最好的時代，因為便利的網路科技把什麼事都變可能。斜桿趨勢已經來臨，只要懂得訣竅，善加利用自己的興趣，越能把未來掌握在手中。從下班開始創立專屬於你的副業，正是邁向豐足自由的理想生活，最關鍵的第一步。

發展副業不只是增加收入來源，也會讓你更珍視有限的時間和精力。當你能夠認真看待自己的理想和才華，就代表肯定了自己的價值，不再過著遷就、委屈的生活。

作者蘇西．摩爾結合自身和輔導客戶的經驗，在本書中提供15道詳細步驟，先從做好心理建設開始，再一步步引導你做出完整的副業規劃、思考應對可能的阻礙、學習開發客源等，讓你不再只是空想或是嘴上說說，而是邊讀邊實踐，一兼二顧，財富與理想人生輕鬆入手！

Photo Credit：遠流出版

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航