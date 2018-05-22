柯文哲不是好的領導人，比較像現有方向的「增益器」

我很少評論柯文哲，但是柯文哲解釋「兩岸一家親說法反覆」的這一篇報導，使我多少理解了他的想法。

台灣政治和世界上其他地方政治不同的地方，在於台灣是在一個正在冒起的超級大國旁，而那個超級大國明言想要吞併台灣。抽離這點去談台灣政治，在我眼中是不現實的，中國會主動地對台灣的經濟、文化、外交和軍事製造危機。每一個台灣人都無法置身事外。每一個台灣人，都要為此付出一定的代價，就像服兵役讓大家貢獻了自由和部分青春，甚至尊嚴。在台灣從政的人，也沒法不去付出代價，而柯文哲也一樣，如果可以的話，他嚴格來說只是一個市長，當然不想在這種兩岸議題上當夾心餅，但他沒辦法置身事外的。

「兩岸一家親」是否代表他的立場？

台灣人，不想兩岸有太多衝突，這件事我相信是無分藍綠統獨的立場。中國不對台灣壓迫是最好的，一旦壓迫，台灣人要付出的代價就會增加。

而藍綠和其他派系彼此之間的分別，是在於他們認為甚麼才能保障自己生存。我先利益申報，我的立場是「和平是建立在戰爭的代價上」，台灣捲入戰爭，無論如何都會付出沉重代價，問題是在中國。中國壓迫台灣，如果代價越高，則他們越會慎重的避免這做法，如果代價成本有限，他們就可能有投機的想法，也會變得更有攻擊性。

也自然會有和我不同想法的人，例如覺得只要順從中國意思，就能免於懲罰。在這種人眼中，中國是家長，自己是小孩，台灣會被打就是因為台灣不乖。他們把中台關係，投射成家族和東亞家庭的父子關係，順著這思路，你就很容易理解他們的立場，如果你看這些人的成長，他們有很大機率從小開始就是被打罵教育養成的乖乖牌。

特別是那些，不乖會被打，乖就會被爸媽賞個房子的，就更有可能這樣想。這其實和外省人本省人無關，而是一種世界觀的問題。

柯文哲是藍是綠，或者是不是白色力量，這些都是別人給他的標籤，或者是一個短期的陣營。柯文哲到底是甚麼，其實要看的是他在想甚麼，他的世界觀是怎樣。而在兩岸議題上，就是他把中國和台灣，各自看成甚麼？之前我並不那麼確定他怎麼看，但這篇報導給了很多線索。

我看到的是，柯文哲對待外面各種事務的態度，不是人與人的態度，而是人與物件。

他可能只是沒有想法

之前很多人都說過了，先說兩岸一家親，先開罪了泛綠，然後又反過來道歉，再開罪了一些對他有期望的泛藍。為何會造成開罪的結果呢？那是因為大家認為這是他的立場。對於泛綠而言，會把中國當親人就非常難以信任，對於泛藍而言，就此道歉則是柯文哲立場反覆，也不可信任。

大家會這樣想，卻是因為大眾普遍相信，人是有立場的、有理念的、感情用事的，就像愛中國和愛台灣這種事，追求的理念，終究是不能純以理性名狀的感性。大家都在猜柯文哲在這方面的感情，而有些人相繼失望了。

但大家是否有考慮到，其實真相可能是，他單純沒有立場，沒有想法。

他開宗明義的，說這句話就是在那場合，為了討好中國的，「我在一個和中國合作的活動，當然是說些令中國人舒服的話，令那件事好看」，這就是他的用意。今天那件事已圓滿結束，現在面對的狀況是選舉，選舉需要討好另外一些人，所以他同樣的，說一些他認為有利增加選舉成功率的話。

你這樣看，其實他一點也不反覆，反而是很一致的，他只是獨立看待每一件事情，然後獨立的想要做好那個目標。就像玩《世紀帝國》一樣，我玩蒙古當然是用騎兵，玩哥德當然是步兵，不會因為上次我用騎兵，今次都用騎兵。你會說我上次馬亂，今次用劍兵海，是行為反覆不一致嗎？不同的遊戲種族、不同的戰局當然玩法不一樣吧。 或者似玩《魔獸爭霸》，他今次用人類，下次用半獸人， 並不是甚麼行為反覆的問題。

但現實和遊戲的分別，在於所有事情都是連動的，並不是獨立的。

如果《魔獸爭霸》裡的部隊有記憶的話，我開這場遊戲用人類去殺了很多獸人，下場遊戲那些獸人認得我會怎樣？他就會覺得我是仇人，是人類那邊的，覺得不信任甚至是覺得我是在人類混不下去，才去指揮獸人的反骨仔。這就是柯文哲的情況，他忽視了人類是有記憶，事情之間是有連動的。

Photo Credit: 柯文哲 臉書

每件事都獨立看待的專業機器

他好像把事情，都看成玩遊戲、做手術一樣，每件事都是對症下藥，每個病人都是獨立個體，每件事都是獨立的project，並沒有互動關係。他不習慣理解人類與人類是長遠的，甚至一生信任的關係。他對事不對人，因為對他而言，人和事是沒有分別的，管一個城市跟玩模擬城市一樣，而市民就像模擬市民，所有東西都只是數值的改變。

當他不是市長之前，這其實是沒問題的，你當專業人員，別人不會有那麼多人留下這麼深的印象，他們信任你的專業和技術，而不是你這個人的性格。所以他可以做得很成功，但政治不是。政治是你一生與人關係的總和，他是恆久的人際連動，每件事都和另一件事互動，在政治上沒有完全獨立的事件。

這就是他為何理解不到，他這個道歉會傷害他的原因。他可能很機械的看到，民進黨參選或會讓他選舉失敗，計算過後，認為這非常影響選舉這個任務的成功率，而作此決定。或者，他其實也有看到道歉會造成傷害，但如果選舉就是任務，不道歉，而導致了民進黨參選，然後選舉輸了，對他而言就是錯誤的。

因為他並非真的在「從政」，很可能他會認為，選輸的話，其實他政治生涯也是結束了，可能回去當醫師。那麼，他根本不需要顧慮選舉外的事情，因為只要選輸，保持立場和「風骨」，對他而言都沒意義，反正做完市長都是回去當醫師，而不是要去中國或泛藍圈子裡發展，政治只是他人生的一小段，不是人生意義。

說得難聽點，今天因為他立場反覆而不再投他的，哪天患了病，需要柯文哲醫治，難道大家會因為「他是個沒風骨的人」就當面在醫院對他嗆聲？他拿著手術刀決定你與家人的命的時候，大家還不是要恭恭敬敬的。

以醫師來看，這根本毫無懸念，他的權威從來都不來自他的立場。說立場，說理念，說他的風骨，都只是別人的幻想，其實他都沒有，他就是似機器似的選舉，似機器似的做市政，然後再似機器一般連任，做不下去時，似機器一般的廢棄。

柯不是志向長遠的政治家

他就是機器，在這裡的我們太感性了，他應該沒那麼在乎。

他不是政治家，他對政治甚至未必很有概念，他並不會把團結自己人，以及把台灣的未來看得很重，他並不太會去深思各種複雜的政治問題，他應該也沒有想要解決台灣問題或領導大家渡過危機的壯志。他單純就是，確立了任務之後，不計較副作用，不計較那任務是否正確的，完成那任務，他並不會帶領大家的方向，而比較像現有方向的增益器。

Photo Credit: 總統府 CC BY 2.0

他不是領導者，最終被領導，是必然的結果，無論大家喜不喜歡蔡英文，她都是個領導者，但柯文哲，無論你喜不喜歡他，他都需要別人領導，他只是執行者。用企業去比喻，蔡英文是執行長，而柯文哲最多只能是營運長，甚至只能是經理。

因此他被蔡英文治下來，是必然的結果，但這也不是說他是綠的，如果今天強勢的是國民黨和馬英九，我相信柯文哲的反應也一樣是被治下來。所以，要說他是非藍非綠，我覺得是可以的，但這比起「超越藍綠」、「第三種力量」，我更覺得他是欠缺力量，沒有顏色的暗淡灰色，或者透明。

那並不是說第三力量不可為，而是說，把這期望盛載在柯文哲身上，是會落空的。他本來就不是那種英雄豪傑，也沒有那個意思，他不是政客，他就是個偶然參政的過客，他可能代表了有些人對藍綠的失望，但那不等於他就是新的希望。

他就像止痛藥一樣，抒緩症狀，但並不治病，只是台灣人也不用那麼心急，覺得未來的希望就必須從現在已選上的人裡找就是了。

光輝歲月網站／鄭立的SOS reader

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航