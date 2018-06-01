《和日本文豪一起漫遊老東京》：日本的十年相當於西方的一世紀

文：永井荷風

銀座一帶堪稱日本最時髦的地方，這裡有最令人深感諷刺的奢侈店家；倘若想品嘗道地的西式料理，肯定會發現這一帶的西餐廳都無法滿足這般欲求。銀座的文明發展與橫濱飯店之間有著明顯區別；此外，橫濱與印度的殖民地，以及西方之間也有登梯似的差異。

因此，有人說與其花錢吃帝國飯店的西式料理，不如站在路邊攤啃豬排。路邊攤啃豬排雖然失去享用西式料理的情趣，卻能和傳統的天婦羅交融，成了一道新美食；又好比長崎蛋糕與南蠻鴨肉麵經由長崎傳入日本，儼然成了日本料理，亦是一例。

我一直認為人力車與牛肉鍋是明治時期從西方傳入，經過改良後最成功的兩樣東西。雖然不敢說時至今日，我們對於這兩樣東西絕對不會有反感，但牛肉鍋的絕妙滋味就是在「鍋」這個傳統形式中，加進「牛肉」這項新品。當初人力車傳入日本時，造型小巧的猶如玩具，有種說不出來的滑稽感，彷彿因應日本生活而發明出來的東西。這兩樣東西都不是以原本的樣子傳入日本，也不是無意義模仿下的產物，至少「發明」這個帶有讚美之意的字眼，能夠表現發明者的苦心與創造力；換言之，就是通過關於民族性的檢測後，才呈現出來的物品。

就此點看來，個人對於維新前後傳入日本的西方文明，可說相當敬佩折服。德川幕府聘僱法國士兵訓練步兵，士兵頭戴出陣頭盔，身穿窄袖的武士和服外褂；以往這身插著大小兩把刀的服裝遠比今日的軍服，更適合上半身較長，雙腿彎曲的日本人。日本人身穿西式軍服，無論是什麼高官名將，威儀風采都比不上西方的下士軍官。因此，必須依各種族的容貌、體格、習慣與行為舉止，才能以苦心與勇氣打造出並非千篇一律的事物。我每次欣賞描繪上野之戰的畫作，都會讚嘆畫中軍官配戴的紅白毛頭盔真是美麗，並聯想到拿破崙帝國時期騎兵那一身凜凜鎧甲。

離開銀座大街，來到所謂的金春小巷，兩旁均為現在來看已經相當老舊的磚瓦大雜院，讓我憶起明治時期西洋文明初入之時。毋須說明，這些金春磚瓦屋都被當作土牆倉庫般刷上漆，瞧不見原有的磚瓦風貌。每戶人家的屋簷以圓柱支撐向外延伸，時至今日，這些拱門下方不再是閒置空間，早已被家家戶戶恣意改造、破壞。想必當初建造磚瓦屋的建築師應該是希望整排房子高度一致，每戶人家皆是有圓柱支撐的半圓形屋簷，看起來仿似里沃利的美麗街景。看來二、三十年前的風流才子面對南國風情的石柱與拱形屋簷，道地江戶風情的格子拉門與御神燈，肯定深知如何才能造就出不可思議的諧調感吧。

明治初年是個一方面審慎引進西歐文明，認真模仿西方綺麗精神的時代；另一方面，也是脫離德川幕府壓迫，保有江戶藝術殘花，覺醒後展現第二春的時代。劇壇方面的佼佼者有芝翫、彥三郎、田之助等。文壇方面則有默阿彌、魯文、柳北等雅士；畫壇則有名聲響亮的曉齋、芳年引領風騷。相撲界則有前無古人，後無來者的境川與陣幕，圓朝之後，再無圓朝。吉原比往昔的大江戶時代更為繁華，金平大黑的三大名妓傳說成了人們茶餘飯後的話題。

兩國橋堪稱不朽浮世繪的背景，柳橋則是背負著不可動搖的傳說。每當我著眼於香豔含意，憶起新橋之名時，總是想起不比江戶時代遜色的繁華明治初期，當然，這番憧憬比實際景況更瑰麗、更精采。

世界上還有哪個國家的時間比日本快呢？有太多回想起來彷彿是另一個時代的往事。眺望日本唯一的新穎西式劇場「有樂座」，不過是這兩、三年的事。我們將新橋車站描寫成人們相聚分離、出發的場所，也僅僅是這四、五年的事。

如今，日吉町有法國的春天百貨，「銀座咖啡」也即將在尾張町的某處街角開張；還聽聞在年輕文學家之間頗負盛名的「Meizon鴻之巢」咖啡廳，也將於近期內從小網町的河岸大街搬遷至銀座附近。其實直到去年，銀座都尚未出現像這樣適合休憩的場所，所以我要是與人相約等候，或是散步累了，想稍事歇息，抑或是純粹想看看來往人潮時，新橋車站的候車室是最好的選擇。

那時，銀座一帶已經有幾家咖啡廳與喫茶店、啤酒屋和閱報所等各類型的飲食店。然而，這些地方都不符合我的需求，因為依我的習慣，休憩一個鐘頭，和朋友好好閒聊的同時，必須大啖不少東西才行。好比在啤酒屋喝杯啤酒，至多不過15分鐘，所以要在這種地方消費，就算喝不下去，一個鐘頭也要點上滿滿四杯，否則難以閒適久坐，只想匆匆離去。

相較之下，車站內的候車室反而是最自由、最舒適，可以盡情聊天，無須介意任何事的最佳咖啡廳。這裡沒有重聽、頭髮髒臭、愣頭愣腦的女服務生，也不必基於人情道義，非得點一杯啤酒或紅茶的麻煩，更沒有拿出一圓紙鈔，還得等上五分鐘才能找錢的無奈感，而且進出時間隨興，沒有限制。

當我感受到位於高台地區的書齋，那一股不時鞭策我要勤奮讀書，早點寫出精采文章的沉靜氛圍，或是手捧艱澀難懂的書時，我就會帶一本容易閱讀的書，坐在候車室的大皮椅上。這裡冬天有暖爐，晚上燈火通明，而且在這寬敞空間中，有來自各階層的男女，有時還能旁觀到別人波瀾人生的一小部分。亨利・波爾多在某篇遊記的序文中，描寫有個男人將行李寄放在車站，投宿在聽得到火車汽笛聲的旅館，每天都在車站裡的小餐館解決三餐；這樣的他處於隨時都會出發的境遇，卻又懷著旅人心情，置身花都巴黎，徬徨於巴黎街頭。

我怔怔地坐在新橋車站候車室，聽著腳踩木屐的急促腳步聲與尖銳汽笛聲，也會心生出外旅行般自由、寂寞、卻不失愉悅的心情。忘了何時，上田敏教授曾對我說過，住在京都是一種旅行，投宿東京也是一種旅行，如此來來往往的過程也能成就好心情。

當自己身處各種生活動態的聲響中，為了保有寂寞心境，總是希望能多一些坐在車站候車室的機會。為了應付車站人員的詢問，只好買一張派不上用場的月台票或是前往品川的車票。

容我再強調一次，日本的十年相當於西方的一世紀。三十間堀的河岸大街只剩兩、三家往昔繁盛一時的船宿。每當我瞧見店頭的氣派拉門，就會想起母親曾說自己還是個小姑娘，要從這一帶前往猿若町看戲時，都會準備飯盒，搭乘豬牙船從眼前這條水道駛向另一條水道，如夢般的遙遠往事。想起自己初次前往深川一帶時，也是搭乘小蒸汽船從汐留的石橋出發，如今這一切成了只能回味的往事逸聞。

今後，銀座與銀座一帶也會日復一日，不斷改變吧。猶如盯著影片的孩子般，我想凝視不停變化的時事繪卷，直至眼睛痠疼。

明治44年（1911）7月

書籍介紹

本文摘錄自《和日本文豪一起漫遊老東京：跟著永井荷風散步淺草、銀座、築地、月島、麻布……》，四塊玉文創出版

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作者：永井荷風

譯者：楊明綺

日本「散步」界的先驅永井荷風

以蝙蝠傘為杖，足穿木屐，漫遊鍾愛的東京巷弄

透過隨心所欲的市中慢行與感悟

或寫懷古、或寫花柳風情

或描繪都會中的斷壁殘垣、市井陋巷

追尋著昔日江戶時代的影子

總是特意改變路徑、或是繞遠路，不為探訪名勝、不為求成果，單純只為了享受散步樂趣，陶醉在眼前景物裡。永井荷風曾說：「我多方考量的結果，能夠日復一日，不在世間露臉、不花費金錢、不需有人相伴，又能隨心之所欲，悠哉度日的方法之一，那便是在市中漫步。」

到有樂座、帝國劇場與歌舞伎座觀賞戲曲表演；

在銀座的啤酒屋歇腳；

往位於築地本願寺附近的書店買文學雜誌；

搭船行渡隅田川如詩作般優美的路程；

月夜下的月島、燈火通明的吉原遊廓、

深川空氣中的木材香……

「青春少年時代的種種體驗讓我這輩子就算承受多少激烈新思潮的衝擊，恐怕也無法拋離江戶文學，忘懷隅田川的自然美景。」

永井荷風筆下的老派東京，讀來讓人格外思慕東京，儘管舊日風貌很難再現，然而淺草寺遊客不絕，附近神田川兩岸邊屋形船緩緩駛過，彷彿江戶時代的情景不曾未遠去。

翻開本書，讓東京散步達人做你的導遊，開啟一趟時光倒流的市中小旅行，再一次為東京心動，這是一本寫給大家的非典型東京說明書。

Photo Credit:四塊玉文創

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航