「抗癌叢書」有市場存在的空間，但千萬別當成聖經來拜讀

文：周志銘（萬芳醫院血液腫瘤科專任主治醫師／癌症希望基金會學術委員）

日前接到癌症希望基金會來電，告知臉書上有人瘋狂轉寄一些文章，標題相當聳動，主要是奉勸癌症患者拒絕開刀，或停止化學治療，理由是「美國科學家証實：不可開刀、化療、放療，否則會加速癌細胞的擴散而加快死亡。應該要改用調整飲食，改變作息，靠自己的力量來增加免疫力、提高體內的自然殺手免疫細胞（Natural Killer Cells），才是抗癌的正途…….」云云。因此癌症希望基金會希望我幫忙了解這些論調，並寫文章做分析或澄清。

唉！每隔一段時間，總會出現這種似是而非的「歪論」，造成癌友極大的困擾。最有名的例子在六、七年前，一本由日本醫師編著的「抗癌革命」，曾經在台灣引起一陣不小的騷動，書裡面舉了很多案例來數落正規治療的罪過，某甲接受癌症開刀後死亡、某乙化療後，身體受創，導致嚴重副作用，某丙放療後….. ，全部都是治療引起嚴重副作用的例子，看得不禁令人頭皮發麻，儼然接受這些正規抗癌治療等同於自己去送死一樣。加上書商的刻意炒作，引來國內幾位治癌權威醫師的嚴詞反駁後，反而炒熱了氣氛，造就書籍的熱銷。很多人覺得，醫生寫的書，總該不會是杜撰的吧！但，真的是這樣嗎？相信醫生都不會騙人，就如同相信老牌的大統花生油不會造假一樣的天真與悖離現實。

基本上，大家別搞錯了，書店裡擺設的很多所謂的日本「醫藥叢書」，雖然作者多是某某醫師，但骨子裡並不是真正的醫學書籍，您可以在這些書中，看到各式各樣和一般所認知的醫學知識不一樣的論調，例如「尿療法治百病」、「癌症別急著開刀」等，語不驚人死不休的 「揭開醫界的謊言」或是標榜「醫學新發現」，真的非常地吸引人，看得我當下都想喝喝自己的尿液來養身了！其實，這類「醫藥叢書」，充其量多半只能當作「科幻小說」來看，千萬不要把它當真，進而身體力行。你以為醫生寫書的目的都是為了積功德做善事？別傻了，不少是要譁眾取寵，藉以登上書籍賣座排行榜來賺錢啦。

信不信，要是我集合一些抗癌專家來寫一本中規中矩的「癌症治療手冊」，別說是排不上金石堂的什麼排行榜啦，可能連一百本都賣不出去（嘿嘿，親朋好友怎麼湊，最多就只能買到六十本啦！），人性就是這樣，正規的醫學論調，信手拈來，俯拾皆是，大家八九不離十，大概都已經知道的道理，有什麼好看的，要看當然要看一些新鮮的，不一樣的東西。所以，這些特殊的「醫藥叢書」就有它生存的空間，但千萬不要把小說級的書當作聖經來拜讀，來相信。

我常感慨，過去我們的教育一向都是「填鴨式」的教育，只重視死記死背，最會背誦的往往就是班上成績最好的學生。老師沒教我們分辨事情或道理真偽的方法，管他黑的白的，會跑的就是好馬，統統死記起來就對了。於是我們成了整天只會"input"、"input"不停的機器人，不會思考，對死背起來的東西深信不疑，更不會判斷事情的真假。報紙上寫說，美國科學家說怎樣怎樣…，你就認為他真的很權威噢，難道你不會懷疑根本就沒有這號人物存在，完全是記者憑空杜撰的？！

就好像政治新聞常有「某黨政高層人士」、「熟悉內情，不具名的人」透露如何如何，藉以強調來源的權威性，但你就真的相信了嗎？同樣的，很多抗癌偏方都會製作精美的DM（宣傳單），一大堆研究圖形、圖表，一群病患親身經驗的分享，很有說服力嗎？你會去質疑這些研究資料有沒有正式發表嗎？或發表在第幾流的醫學期刊呢？我們是不是該上網查證一下真偽？或可否請我們信任的醫師或醫療團隊幫忙了解一下這些宣傳單的可信度。大家的命都很珍貴，花冤枉錢的事小，萬一延誤到正規治療的事大，怎可不慎重。

的確，正規的抗癌武器，不論是手術、化療或放療，甚至新進的標靶藥物，都具有一定潛在不可忽略的副作用，然而任何一個被當作「標準抗癌治療」的武器，幾乎都是經過長時間，非常多人（數百、數千甚至數萬人）的臨床試驗或實際使用，藉由可信度極高的醫學科技和統計方法，確認其療效大於副作用，才能通過層層關卡，獲得醫界肯定，做為標準治療，廣為使用。有沒有人死於手術？一定有。有沒有人在化療後引起敗血症而死亡，答案還是一定有。任何抗癌治療，難以避免會有一定比率的嚴重副作用風險，也許是千分之一，萬分之一的致死率，但如果整體病人群得到的好處是可以降低百分之三十的復發風險，或減少百分之二十死於癌症的風險，那麼這樣的千分之一，萬分之一的嚴重副作用風險，是否在合理範圍，癌友該不該勇於接受治療呢？

這時候，如果一個在眾人眼裡應該是具有專業素養的醫生，對於該種正規治療的好處（如上述降低復發風險，和減少死於癌症的比率） 故意視而不見，也絕口不提大部分國家主要癌症治療的存活率與治癒率其實是逐年在進步中，反而特別強調該種治療引起的千分之一，萬分之一致死或重傷害率，佐以一個一個血淋淋的案例，等同於拿放大鏡放大了數倍來呈現，讓人看了怵目驚心，這樣的論點，公平嗎？可信嗎？

最後，關於靠自己改變生活方式和飲食習慣來抗癌，我們當然樂觀其成，也很鼓勵，但不表示這樣做一定會有很大的抗癌功效，更不宜因為要達成某些養生的要求，而拒絕接受正規手術或化療放療。癌症的起因非常複雜，基本上，每個人身上都有風險會因環境致癌物或本身基因失常而產生一些異常或變性的細胞，照理說，大部分人的免疫細胞（身體的警察）應該要能及時發現這些不正常的細胞，進而把它們殺死，如此就不致於形成癌症，可是有些人的免疫細胞卻出現嚴重失誤，無法發現這些不正常細胞的存在，甚至反而包庇他們，導致其坐大成為腫瘤，為什麼免疫會出現這種要不得的疏失，迄今仍然是腫瘤學一個極為關鍵的不解之謎。

想要改變這種免疫疏失，很可能不是靠改變飲食營養或生活作息，或是服用增強免疫力的「抗癌健康食品 」就可以達成的，也缺乏足夠的實證根據來支持。跟著大部分人治療的腳步，接受現有的正規標準治療，或中規中矩的新藥臨床試驗，應該是比較保險可靠的做法吧 !

本文經癌症希望基金會授權轉載，原文發表於此

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航