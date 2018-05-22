你是「覺醒青年」還是「覺悟青年」？

我們常常會把覺青掛在嘴裡，但是到底甚麼樣的人才是覺青？在這邊說明我自己的認知，跟我自己的覺青劃分法。

我覺得太陽花學運之後產生了兩大類人，一類是覺悟青年、一類是覺醒青年。

所謂的覺悟青年，是經過太陽花學運之後，對國民黨產生根本性上的覺悟，同時對藍綠的鬥爭，也有一定性程度上的覺悟，但是他的思想可能在其他方面上，不見得有甚麼先進性的接受，比如大麻合法化、台北性專區、毒品除罪化，甚至同婚議題，這類人在這些議題上的態度，可能都還是保留的，但是就是在政治上看破藍綠鬥爭的本質，能夠跳出來不做政黨情感綁架的判斷，這叫做覺悟青年。

其中覺悟青年也分深淺，深度的覺悟青年，他能夠了解問題的本質還是要去體治本身做法制上的改革，所以普遍來講，覺悟青年應該都有的基本特色，就是追求政治改革、體制改革、法制改革，在實事求是的層面上，改革是覺悟青年的追求核心。

當然也有表面覺悟青年，他只能走到凡是國民黨都不投的這一個層次，可是到改革的這一個層次，卻沒有進入到這當中的核心來，這是表面覺悟青年。

而所謂的覺醒青年，他並不只是在政治上對國民黨覺悟，他還追求思想的先進，比如說同婚、大麻合法化、毒品除罪化、性專區、這種跟傳統道德在思想上，有根本性的清楚的先進的支持者，就可歸類為覺醒青年。

覺醒青年的核心，有一部分是改革，另一部分追求的是制度的進步，思想的進步，思想的傳播，所以有很大一塊，台獨青年大多包攏在覺醒青年中間，當然，覺醒青年也是有深淺程度的不同。

反對國民黨 vs 掙脫舊觀念

我用這兩個名詞，主要是各有他的對應之處，覺悟青年對應的是編了教課書、執政幾十年的國民黨，主要的契機，是對國民黨的醒悟、失望、認清、從而追求真實的改革，大抵來說，覺悟青年覺得追求改革比追求進步重要。

而覺醒青年對應的，主要是思想的開竅，思想的進步，如同對待同婚上、大麻合法化、毒品除罪化、性專區等等，這都是對應主要在傳統思想上的顧有觀念的掙脫，所以這一類主要追求的，是思想的覺醒，以及這一派思想的傳播。大抵上來說，覺醒青年因為在很多議題上知其不可為，所以多半追求的是思想的傳播、會員的增加，只是常把批判當作傳播的方法就是了。

我個人認為，按照我的分野，我並不屬於覺醒青年，我是深度的覺悟青年，對我來講，覺醒青年裡面這一塊，我支持同婚，也支持台獨，不過我沒有為達目的可以玉石俱焚一定要死力推到死的那種態度，至於其他的議題跟主張，我可能就遠遠的看著，讓我們保持一點朦朧的距離。

對我來講，先後順序有分別，而最重要的就是改革。眼前有小惡龍可以砍的，我們可以先砍，大惡龍砍不下來的，可以徐徐以圖之，我不會明明大惡龍砍不下來，還要和有些人一樣，花很大力氣，做很多宣傳，就為了找到很多砍惡龍的勇者，找了很多的會員跟下線，圍起來對大惡龍叫囂說：「我們遲早砍下你的頭。」

有沒有用，我不會說沒有，覺悟青年跟覺醒青年在許多事情上都可以相同，差別只在於努力的方向不同。

Photo Credit：AP/達志影像

要分辨覺醒青年跟覺悟青年，我想可以把每個人平常最用力去宣傳跟主張的事情，來做劃分。

比如覺悟青年在看待台北市選舉的時候，對應的就是對國民黨的覺醒、失望，所以對國民黨的唾棄跟打倒國民黨那是第一要務，我想大多數的覺悟青年，可能會支持柯文哲，可能啦，目前沒有大數據做過這樣的研究。

反過來說，對覺醒青年來講，對照組最重要的是思想，而不是誰誰誰的成敗，所以為了悍衛思想，這些覺青為了幹掉「思想有問題」的柯文哲，他們就可以支持丁守中，象徵思想上的勝利。

如果照我這樣的劃分，大家又是什麼青年呢？

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航