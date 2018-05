巴黎台北兩地飲食記：總統友宴上的「黑桃A香檳」

作者:楊子葆

總統友宴上的黑桃A?

2017年法國國慶前一天,7月13日,法國總統馬克宏夫婦宴請來訪的美國總統川普夫婦。這場備受矚目晚宴並未在法國總統府愛麗榭宮以國宴方式舉行,卻選在由名廚艾倫.杜卡斯(Alain Ducasse)所主持,座落於巴黎最具象徵性地標艾菲爾鐵塔二樓的米芝蓮(編按:指米其林)一星餐廳Jules Vernes,馬克宏特別以diner d'amis(朋友們的晚餐)定調。

法國總統府所公布的這場「朋友餐宴」菜單毫無驚豔之處,中規中矩到讓人覺得有點保守老套:兩道前菜分別是Pâté en croûte(法式酥皮肉派)、Petits légumes du potager de la Reine farcis(時蔬鑲肉饀餅),雙主菜Sole dorée à la sauce hollandaise(比目魚佐荷蘭醬)、Filet de bœuf Rossini jus Périgueux(羅西尼牛排佐佩里格醬汁),甜點之前的冰品Fraises des bois(野草莓優格雪酪),結尾的甜點則是Soufflé au chocolat(巧克力舒芙蕾)。

總統府也一反慣例並未公布晚宴酒單,僅僅提及兩對總統夫婦品嘗了香檳酒。

也許因為太無趣了,有小報爆料他們喝的是Armand de Brignac,而且還信誓旦旦說是三十公升le Melchizedec瓶裝Midas――不但是世界最大瓶香檳,也是最昂貴的香檳。有人甚至在社交媒體上貼出帳單舉證,單是這一瓶香檳,就花了法國納稅人13萬歐元!

Armand de Brignac是法國香檳無誤,但卻是嶄新品牌。傳統香檳大廠Champagne Cattier在2006年推出耀眼金屬黑桃A為酒標的Armand de Brignac(英語世界直接稱作Ace of Spades)時,並沒有立刻引起重視。但沒想到卻在娛樂圈捲起野火旋風,並一路延燒回葡萄酒界。

2006年底,美國天王嘻哈歌手Jay-Z在單曲〈show me what you got〉MTV中,對經典奢華香檳Roederer Cristal不屑一顧,卻以Armand de Brignac討好在Monaco賭場裏與他對賭的辣妹,舊愛新歡對決,點燃了爆炸行銷引信。

美國娛樂界名媛金.卡達夏(Kim Kardashian)也是Armand de Brignac粉絲,還曾留下金句:If I'm going to spend money on anything, I want “that” Champagne!(如果要隨心所欲亂花錢,我要「那款」香檳!)事實勝於雄辯,2011年,她與籃球巨星克里斯.哈弗里斯(Kris Humphries)的婚禮上,即以此款香檳招待嘉賓。

這波香檳炫富之風也燒到亞洲,韓國知名導演林常樹2012年一部揭露上流社會糜爛生活的電影作品《慾望豪門》(The Taste Of Money),亦出現了Armand de Brignac閃亮身影。

有趣的是,Midas係指希臘神話裡的米達斯王(King Midas),傳說他擁有一根太陽神阿波羅所賜金手指,能將點到的任何東西變成黃金。而Melchizedec酒瓶之名源自Melchisedech,希伯來文原意「正義之王」,聖經《創世紀》記載Melchisedech是「撒冷」(Salem,意為「和平」,許多學者都將「撒冷」視為是後來的耶路撒冷)之地的領導者,因此亦稱「和平之王」,並將此頭銜應用在耶穌基督身上。

雖然法國總統府後來發出簡短新聞稿闢謠,說明三十公升13萬歐元的le Melchizedec瓶Armand de Brignac Midas並非事實,但卻未再多做解釋,反更引人浮想。

我聯想法國知名作家貝爾納.畢佛(Bernard Pivot)之名言:L'etiquette temoigne du gout artistique du proprietaire et du negociant.(酒標見證酒莊主人或經銷商的藝術品味。)那麼,今年7月法國流傳「總統友宴上的黑桃A香檳」謠言,似乎也反映了某些法國人對於美國總統品味的刻板印象?

