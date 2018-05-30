巴黎台北兩地飲食記：總統友宴上的「黑桃A香檳」

作者：楊子葆

繪者：楊允城

總統友宴上的黑桃A？

2017年法國國慶前一天，7月13日，法國總統馬克宏夫婦宴請來訪的美國總統川普夫婦。這場備受矚目晚宴並未在法國總統府愛麗榭宮以國宴方式舉行，卻選在由名廚艾倫．杜卡斯（Alain Ducasse）所主持，座落於巴黎最具象徵性地標艾菲爾鐵塔二樓的米芝蓮（編按：指米其林）一星餐廳Jules Vernes，馬克宏特別以diner d'amis（朋友們的晚餐）定調。

法國總統府所公布的這場「朋友餐宴」菜單毫無驚豔之處，中規中矩到讓人覺得有點保守老套：兩道前菜分別是Pâté en croûte（法式酥皮肉派）、Petits légumes du potager de la Reine farcis（時蔬鑲肉饀餅），雙主菜Sole dorée à la sauce hollandaise（比目魚佐荷蘭醬）、Filet de bœuf Rossini jus Périgueux（羅西尼牛排佐佩里格醬汁），甜點之前的冰品Fraises des bois（野草莓優格雪酪），結尾的甜點則是Soufflé au chocolat（巧克力舒芙蕾）。

總統府也一反慣例並未公布晚宴酒單，僅僅提及兩對總統夫婦品嘗了香檳酒。

也許因為太無趣了，有小報爆料他們喝的是Armand de Brignac，而且還信誓旦旦說是三十公升le Melchizedec瓶裝Midas――不但是世界最大瓶香檳，也是最昂貴的香檳。有人甚至在社交媒體上貼出帳單舉證，單是這一瓶香檳，就花了法國納稅人13萬歐元！

Armand de Brignac是法國香檳無誤，但卻是嶄新品牌。傳統香檳大廠Champagne Cattier在2006年推出耀眼金屬黑桃A為酒標的Armand de Brignac（英語世界直接稱作Ace of Spades）時，並沒有立刻引起重視。但沒想到卻在娛樂圈捲起野火旋風，並一路延燒回葡萄酒界。

2006年底，美國天王嘻哈歌手Jay-Z在單曲〈show me what you got〉MTV中，對經典奢華香檳Roederer Cristal不屑一顧，卻以Armand de Brignac討好在Monaco賭場裏與他對賭的辣妹，舊愛新歡對決，點燃了爆炸行銷引信。

美國娛樂界名媛金．卡達夏（Kim Kardashian）也是Armand de Brignac粉絲，還曾留下金句：If I'm going to spend money on anything, I want “that” Champagne!（如果要隨心所欲亂花錢，我要「那款」香檳！）事實勝於雄辯，2011年，她與籃球巨星克里斯．哈弗里斯（Kris Humphries）的婚禮上，即以此款香檳招待嘉賓。

這波香檳炫富之風也燒到亞洲，韓國知名導演林常樹2012年一部揭露上流社會糜爛生活的電影作品《慾望豪門》（The Taste Of Money），亦出現了Armand de Brignac閃亮身影。

有趣的是，Midas係指希臘神話裡的米達斯王（King Midas），傳說他擁有一根太陽神阿波羅所賜金手指，能將點到的任何東西變成黃金。而Melchizedec酒瓶之名源自Melchisedech，希伯來文原意「正義之王」，聖經《創世紀》記載Melchisedech是「撒冷」（Salem，意為「和平」，許多學者都將「撒冷」視為是後來的耶路撒冷）之地的領導者，因此亦稱「和平之王」，並將此頭銜應用在耶穌基督身上。

雖然法國總統府後來發出簡短新聞稿闢謠，說明三十公升13萬歐元的le Melchizedec瓶Armand de Brignac Midas並非事實，但卻未再多做解釋，反更引人浮想。

我聯想法國知名作家貝爾納．畢佛（Bernard Pivot）之名言：L'etiquette temoigne du gout artistique du proprietaire et du negociant.（酒標見證酒莊主人或經銷商的藝術品味。）那麼，今年7月法國流傳「總統友宴上的黑桃A香檳」謠言，似乎也反映了某些法國人對於美國總統品味的刻板印象？

相關書摘 ►巴黎台北兩地飲食記：「文思豆腐」的味覺饗宴

書籍介紹

《不接地氣：巴黎台北兩地飲食記》，二魚文化出版

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作者：楊子葆

繪者：楊允城

書房裡的味覺饗宴，漂泊旅行的品味之心。

味覺的美學是一種文化的見微知著，而好的品味，除了色香味之提升與競足，更是生活哲學的延續；能否從中建構自我的品味價值，能否融入所被架立而出的美學氛圍裡，不再僅是品嚐，而成為人的感知與食物之間的交互渲染。

楊子葆的味感美學便是全面性的人生儲值與增值，藉美食經驗抒發記憶，躍然紙上的饗宴以「味」為核心，卻是過去與現在的對話，意識穿梭在台北、巴黎、香港三城，一年為軸，節氣而續，既理性鋪述味覺層次，也感性收放人世無常。不接地氣，乘風仰望遠行，渴盼永無止盡味覺的冒險，茶酒、食料、宴菜、街餚……書房一如他的微觀宇宙，藉由文字傳遞自己的品味革命論，以及個人飲食史的「大發現時代」（Age of Discovery）。

美食同為文明的語言，每一道氣味皆是截然不同的視野，楊子葆從書桌通往世界他方，並且持續飄泊、寫作，周旁徘徊了無數氣味之歌。

Photo Credit：二魚文化

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航