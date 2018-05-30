巴黎台北兩地飲食記：「文思豆腐」的味覺饗宴

作者：楊子葆

繪者：楊允城

台北的文思豆腐

作家焦桐邀一幫朋友到台北金山南路老牌川揚飯店「銀翼」餐敘，一落座就覺得氣氛有異，服務員們個個一臉嚴肅，抿緊嘴唇，戰戰兢兢，如臨大考，與台灣美食文學教主一起用餐果然特別。當「文思豆腐」名菜上桌時，自己終於忍不住開口向焦桐抱怨：為什麼每次跟你吃飯，東西都變得不一樣了？

這話與其說是抱怨，毋寧更是艷羨。餐牌上常設菜式，我也在銀翼嘗過多回的文思豆腐，居然與過去經驗迥異。刀工當然一樣精細，千絲萬縷，這本是此菜特色，也是銀翼廚師的強項。但呈現方式大不相同：湯是清清如水，沒有雜七雜八肉末、蛋絲、黑木耳，尤其少了異香撲鼻、濃綠惹眼，每次見到總讓我想起孔老夫子「惡紫之奪朱也」名言的芫荽香菜，讓人額手稱慶。

湯係多種蔬果熬煮、過濾澄清之純素，帶有雅致幽甜，溫柔暗香；碗則是黑色仿真天目碗，正與豆腐黑白相映；剛剛離鍋正熱著的湯帶動幼細如髮的豆腐絲輕輕翻滾，竟有幾分曹植名句「文若春華，思若湧泉」之意境。色香味觸俱臻上乘，儼然比京都南禪寺順正著名的湯豆腐更有禪味—顯然，這種巨大變化是因為焦桐。

不過焦桐未必一昧復古。

首先，依清代筆記《揚州畫舫錄》記載，僧人文思「工詩，善識人。有鑒虛、惠明之風。…又善為豆腐羹甜漿粥，至今效其法者為之文思豆腐。」其中提到的兩位和尚，唐朝鑒虛、宋朝惠明，都是不忌葷腥且善庖廚的名僧，世有「鑒虛煮羊脾，惠明炙豬肉」雅傳，既曰「有鑒虛、惠明之風」，最早的文思豆腐很可能葷素雜煮，同塵和光，並非齋菜，當然也不強調清純。

尤其許多人認為豆腐的特色及在於海納百川，林海音（1918-2001），寫〈豆腐頌〉，稱「豆腐可和各種鮮艷的顏色、奇異的香味相配合，能使櫻桃更紅，木耳更黑，菠菜更綠。它和火腿、鰣魚、竹筍、蘑菇、牛尾、羊雜、雞血、豬腦等沒有不結緣的。當你忙碌或食欲不振的時候，做一味香椿拌豆腐，或是皮蛋拌豆腐、小蔥拌豆腐佐餐，都十分可口。時間允許，做一味麻辣燙三者兼備的好麻婆豆腐，或煎得兩面焦黃的家常豆腐，或毛豆燒豆腐，綠的碧綠，白的潔白，只顏色就令人醉倒了。……它像孫大聖，七十二變，卻傲然保持著本體。」

作家孟瑤（1919-2000）則說豆腐：「它可以和各種佳肴同烹，吸收眾長，集美味於一身；它也可以自成一格，卻更具有一種令人難忘的吸引力。」

可惜在絕大部分時候，我們所認識的豆腐多以「吸收眾長」姿態出現，所謂「自成一格」，竟漸漸流於「話頭禪」而不可得。今年甫出版《蔬果歲時記》的焦桐，深信「飲食文化越深刻的地方，越熱愛蔬菜。」居然開創了文思豆腐清純新風格。

林海音曾有名言「有中國人的地方就有豆腐」，但，我們可以自豪地說，台北的文思豆腐可並不一樣。

相關書摘 ►巴黎台北兩地飲食記：總統友宴上的「黑桃A香檳」

書籍介紹

《不接地氣：巴黎台北兩地飲食記》，二魚文化出版

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作者：楊子葆

繪者：楊允城

書房裡的味覺饗宴，漂泊旅行的品味之心。

味覺的美學是一種文化的見微知著，而好的品味，除了色香味之提升與競足，更是生活哲學的延續；能否從中建構自我的品味價值，能否融入所被架立而出的美學氛圍裡，不再僅是品嚐，而成為人的感知與食物之間的交互渲染。

楊子葆的味感美學便是全面性的人生儲值與增值，藉美食經驗抒發記憶，躍然紙上的饗宴以「味」為核心，卻是過去與現在的對話，意識穿梭在台北、巴黎、香港三城，一年為軸，節氣而續，既理性鋪述味覺層次，也感性收放人世無常。不接地氣，乘風仰望遠行，渴盼永無止盡味覺的冒險，茶酒、食料、宴菜、街餚……書房一如他的微觀宇宙，藉由文字傳遞自己的品味革命論，以及個人飲食史的「大發現時代」（Age of Discovery）。

美食同為文明的語言，每一道氣味皆是截然不同的視野，楊子葆從書桌通往世界他方，並且持續飄泊、寫作，周旁徘徊了無數氣味之歌。

Photo Credit：二魚文化

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航