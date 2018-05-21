WHO二度拒絕台灣，但留學生出席「模擬WHA」：我們有權以「台灣」之名加入

世界衛生大會（WHA）瑞士時間21日展開，世界衛生組織連續兩年不邀請台灣，今日，15個友邦共同提案，呼籲讓台灣加入世界衛生大會，世界醫師會（WMA）也支持台灣加入。此外，還有台灣留學生，在校內模擬世界衛生大會致詞表示，我們有權以「台灣」加入正式的世界衛生大會。

世界衛生組織（WHO）自2017年起連兩年未邀請台灣參與，也拒絕法給台灣媒體採訪證，衛福部長陳時中率領「台灣世衛行動團」，台北時間18日出發瑞士日內瓦，用各式方法參與活動、遊說友邦，希望能替台灣爭取加入世界衛生大會。

15友邦提案「讓台灣參加WHA」

（中央社）世界衛生大會在瑞士時間21上午9:30（台北時間21日15:30）展開，世界衛生組織WHO 21日公告，已收到15個友邦提案，要求將「邀請台灣作為觀察員參加WHA」列入議程。開幕式後將召開總務委員會與高級別對話，這項補充議程將交由總務委員會審議。

根據公告，貝里斯、吐瓦魯、諾魯、史瓦帝尼、吉里巴斯、馬紹爾群島、薩爾瓦多、聖克里斯多福及尼維斯、尼加拉瓜、巴拉圭、索羅門群島、布吉納法索、海地、聖文森與聖露西亞等15國提交的建議，要求將「邀請台灣作為觀察員參加世界衛生大會」一項補充議程項目列入議程。去年有11友邦發動提案，今年挺台力度增加為15友邦（其中帛琉、教廷、瓜地馬拉以及宏都拉斯4個友邦並沒有加入提案連署）。

然而，WHO仍在公告附註中強調，這項提案的標題以原文印發，並不代表世衛組織秘書處的任何意見，並強調WHO的用語為「中國台灣」（Taiwan，China）。

衛福部長組「台灣世衛行動團」呼籲國際關注

《聯合報》報導，衛福部長陳時中台北時間18日率領「台灣世衛行動團」來到歐洲，20日首次參加全天行程，首先與世界醫師會早餐會議，會後世界醫師會理事會主席何文（Aridis Hoven）受訪表示，雖然台灣是個小國，卻給予國際社會相當大的付出，「不只台灣需要世界衛生組織，世界衛生組織也需要台灣」。

結束早餐會議後，陳時中也與友邦帛琉、聖克里斯多福及尼維斯、馬紹爾、吐瓦魯、尼加拉瓜等友邦衛生部長或秘書長進行雙邊會談。

21日，陳時中在瑞士時間上午8點半，在世界衛生大會會場外召開國際記者會，他強調，台灣若沒有參與WHA，將是世界損失，也會讓全球醫療衛生體系產生缺口，陳時中也提到，世界醫師會與台灣醫師會將於22日與台灣合辦「全民健康覆蓋」（UHC）論壇，台灣將分享如何在短時間內達成UHC。

台灣留學生：我們有權以「台灣」之名參加WHA

除了政府積極爭取各國醫療團體、友邦支持，民間也有學生在模擬世界衛生大會聲援台灣加入世界衛生大會。

《自由時報》報導，英國雪菲爾大學（University of Sheffield）於今年4月27～29日舉辦「模擬世界衛生大會」。留學英國的台灣學生陽醒慈（化名），不只在主辦方同意下以「台灣成員國代表」的身分出席，也向主辦單位爭取到於閉幕式致詞的機會，向與會外國人說明台灣的困境。

陽醒慈在演講中提到，台灣從1949年之後就不再受中國介入，且獨立行使主權將近70年，因此她在模擬WHA大會呼籲，在台灣獨立的事實之上，國際組織應該要給予相對應的代表席次，讓台灣能夠為自己發聲。假若國際社會同意上述訴求，也就代表台灣獨立已被正視，台灣人也就凝聚出國家共識。

陽醒慈強調，國際社會與世界衛生組織有義務拒絕政治力量的介入，因為世衛組織的核心精神就是「Health For All」，若要讓國際醫療體系完整發揮，就必須讓台灣加入到WHO之中。

陽醒慈也提到，無法加入WHO，讓台灣人民健康備受威脅，例如2003年SARS爆發時，台灣被國際醫療體系屏除在外，只能自力自強對抗疫情，還要透過中國才能回報台灣的狀況。陽醒慈進一步表示，若繼續將台灣孤立在國際醫療之外，不只會對台灣人民產生危害，也會讓全球健康網絡產生漏洞。

相反的，台灣如果加入WHO，可以做出許多貢獻，例如向各國分享健保與醫療經驗，更別提台灣已派遣醫療團隊到全球20多個國家，還在世界各地擁有50多個防疫計畫。

陽醒慈於演講最後呼籲，「台灣有權以自己的名字『台灣』，在法理基礎上實質參與世界衛生大會。」、「攸關全球的普世健康的議程設定，不應被特定國家的政治利益挾持。」

外交部：不要忘了2003年SARS

《中央社》報導，外交部今日也透過新聞稿呼籲WHO，不要忘記2003年「嚴重急性呼吸道症候群」（SARS）爆發，就是因為跨國疫情資訊未獲媒體即時報導，導致許多寶貴生命消逝。

外交部說，WHO作為最重要的國際醫衛組織，肩負攸關全球人類的衛生安全工作，理應堅定捍衛世界各國民眾在衛生領域知的權利；如今WHO卻因政治因素，否決台灣媒體進入WHA採訪，「嚴重違反聯合國普世人權價值及公平正義原則」。

外交部也重申，WHO應依其憲章宗旨，為全人類健康福祉服務，尊重新聞自由並維護我國媒體的新聞採訪權利。外交部也將持續洽請友邦及友我國家，向WHO表達嚴正抗議，並強烈要求WHO不應向政治壓力屈服。

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核稿編輯：羊正鈺