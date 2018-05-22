英國人眼中的王室婚禮：有些人喜歡、有些人不喜歡

圖文：潔西卡（拿到SOAS碩士後嘗試不在倫敦街頭餓死的台北女子）

倫敦攝政街（Regent Street）上掛著一排又一排的英國國旗，皮卡迪利圓環（Piccadilly Circus）的紀念品攤販，也早就換上了哈利王子與梅根馬克爾（Meghan Markle）的各式紀念品。5月19日是個美好的晴天，一大清早，不管是平日下午才會開始營業的酒吧，或者是轉角的購物廣場，都忙著準備慶祝這場盛典。

Jessica Lee

上個月底，凱特王妃剛誕下第三胎，路易小王子，哈利因此再度被擠下，成為第六順位的王位繼承人。不過，就算如此，人們對皇室婚禮的關注度依舊沒有減少，當時英國零售商Marks and Spencer為慶祝威廉與凱特第三個寶寶推出的紀念禮盒仍在熱賣中，英國皇室又將要迎接一位新成員。

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趁著王室婚禮尚未開始轉播前，我和幾位興奮等待的英國朋友們聊了起來。

「人們之所以會那麼喜歡威廉和哈利，其實還是因為他們的母親黛安娜」來自肯特郡（Kent）擔任商業顧問的Brian說道，「黛安娜改變了人們對王室的印象，她帶來了新的氣象和風格（New look），讓人們更喜歡王室。她從事慈善，雖然血統上來說喔，她是貴族，但其實她還是來自一般家庭。就好像是鄰家少女一樣。」

「那麼，你這麼喜愛黛安娜王妃，你相信那些關於王妃死亡車禍的陰謀嗎？」我好奇的追問，「我不相信！」Brian斬釘截鐵地說那都是假新聞，在他眼中英國之所以是英國，就是因為有王室的存在。

「英國王室是世界上獨一無二的！而且我相信全世界的人們都熱愛我們的女王！」

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其實在這場大婚的前夕，準新娘梅根整整一個星期都佔據著新聞報紙頭版，尤其是來自大西洋的另一側，梅根娘家的八卦，地鐵站出入口每星期免費發送的時尚消費雜誌，也以哈利與梅根做為封面，婚禮前兩天的倫敦免費報紙Evening Standard頭版，就是一張梅根落淚，宣告父親無法搭乘長途飛機至英國參加婚禮的照片。

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年約45歲的Anthony也是王室的支持者，「梅根和哈利的婚禮是別具意義的！」談到王室婚禮，他非常興奮，甚至用了「非凡的（Unusual）」來形容這場慶典。

「她不是第一位嫁進英國王室的美國人，但她卻是第一位擁有非裔血統的王室成員，這在以前是不可能發生的！」面對梅根的八卦，他也說道：「英國民眾不是笨蛋，我們知道媒體就是嗜血，我從事出版業公關多年，我知道他們就喜歡玩這套！」

不過，他也說，他相信還是有些人不喜歡王室，「只是討厭王室的人應該不多吧？」

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Jessica Lee 酒吧門口擺著準新人的人形立牌

相較起來，來自印度的25歲青年Bipin就沒那麼喜歡王室。

「我住在英國已經10年了，我實在搞不懂王室存在的必要，現在已經是21世紀了！」對於婚禮高達將近13億台幣的預算，他更感到不可置信，「這實在是太不可思議了！他們結婚干納稅人什麼事情？」

另外一位在旁邊搭腔的民眾也說：「不要把我的名字寫出來喔，不然我會被那些狂熱份子騷擾。老實說，我最受不了『王室為英國帶來了很多旅遊經濟效益』的說法，拜託，看看法國、義大利，人家也沒有王室，還不是一堆觀光客。」

Bipin接著說：「難道沒有王室，觀光客就不來看大笨鐘、西敏寺、或者大英博物館了嗎？」我默默的點點頭，「我是滿喜歡梅根的啦，還有看他主演的影集，不過這世界上，有更多更值得關注的事情，Innit？（isn’t it的口語用法，是倫敦人的口頭禪）」Bipin喝了一口啤酒，「我們兩人只是來湊熱鬧的啦。」他們異口同聲說道。

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而酒吧不遠處的一個購物廣場，也架起了戶外大型螢幕，供民眾觀看轉播，許多民眾不分男女老少，一大清早就著裝打扮，只為觀看這場王室婚禮，熱情的民眾將轉播現場擠得水泄不通，不過聚集在這裡觀看的民眾，大多都不是當地人。

一大早從諾里奇市（Norwich）搭兩個小時火車到倫敦的Su和她的朋友們，也準備足了道具，除了慶祝王室婚禮，其實今天也是她的60歲生日：「我真是太榮幸了，今天真是太美好了！」無法擠到最前面觀禮的她們，站在人群後頭，依舊堅持踮著腳尖也要看完婚禮全程。

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而在人群之中，更有來自美國的朋友。

「我們就是特別從舊金山來看王室婚禮的，我們與有榮焉！」從美國遠道而來的兩人，臨時放棄了前往溫莎的計畫，「但是轉播是絕對不能錯過的，而且一到轉播現場，才發現，哇，好多美國人啊，到處都是美國口音。」

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特別從奧地利來到英國的Alexandra一家人，跟其他現場的觀光客一樣，就是為了感受王室婚禮的氣氛。

「我真的很喜歡英國王室，」Alexandra興奮地說，「在我們國家感受不到這樣的氣氛。」

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這個來自西班牙的小家庭也表示，在西班牙根本沒人在乎王室，並開心的與螢幕自拍。

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看完轉播後，我遇見來自法國的Thomas一家，雖然不願意入鏡，他們仍然願意分享他們興奮的情緒，小女兒Sophie一邊央求著爸爸替她買些紀念品，一邊告訴我，哈利和梅根是真正的王子和公主，就算她的英文不是很好，聽不懂螢幕裡面的他們在說些什麼，但她一輩子都不會忘記這次觀禮的美好經驗。

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在散步回家的路上，我腦海中仍然回響著在婚禮中由王國合唱團（Kingdom Choir）演繹的經典靈魂歌曲「站在我這邊」（Stand By Me），就算不在溫莎現場，透過螢幕，依然還是被遠在25英里外的婚禮所感動。

現場的每個人，不管來自哪一個國度，不管會不會說英語，不管喜不喜愛王室，每個人都輕哼著同一首歌。我想起Brian稍早跟我說的話：「你看看，現在世界如此動亂，時局那麼差，能擁有這樣一場如夢般的婚禮可以讓人們一起慶祝，不是一件很美好的事情嗎？」

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航